L’affaire Herrou : la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité et ses limites

Relayé par les médias, le combat de Cédric Herrou en faveur des migrants a donné lieu à une avancée jurisprudentielle majeure. Le 6 juillet 2018, à la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reconnu, pour la première fois, la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. Cette décision a conduit la Cour de cassation à prononcer la relaxe, le 31 mars 2021. Si cette victoire bouscule le délit de solidarité, elle ne le remet pas fondamentalement en cause.

Médiatique, l’affaire Herrou est avant tout porteuse d’enseignements juridiques. Agriculteur militant, Cédric Herrou a été poursuivi pour avoir pris en charge, en 2016, environ 200 migrants pour les conduire de l’Italie vers la France et les héberger à son domicile ainsi que dans un squat occupé par un collectif d’associations locales d’aide aux migrants. Considérant que ce comportement résultait « du fait de sa propre action »1, le tribunal correctionnel de Nice l’a déclaré coupable d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une amende de 3 000 € avec sursis. Également poursuivi pour avoir véhiculé trois Érythréennes sur le territoire français, Pierre-Alain Mannoni a été relaxé car il avait « agi dans des circonstances telles qu’il [devait] se voir appliquer l’immunité pénale prévue à l’article [L. 823-9, anc. L. 622-42, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)] »3. Le procureur de la République a interjeté appel de ces deux jugements, ainsi que monsieur Herrou à titre incident. En appel, ce dernier a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour d’étrangers en situation irrégulière4. Ayant hébergé 57 migrants dans un bâtiment faisant partie d’un complexe immobilier inoccupé appartenant à la SNCF, il a également été condamné à lui verser 1 000 € de dommages et intérêts pour délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter5. Monsieur Mannoni a été condamné à deux mois de prison avec sursis6. L’un et l’autre ont saisi la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise au Conseil constitutionnel qui, le 6 juillet 2018, a joint les deux affaires et consacré, pour la première fois, la valeur constitutionnelle du principe de fraternité7.

Mal aimée de la devise républicaine, la fraternité a connu un parcours à éclipses dans notre histoire constitutionnelle. Présent dans la Constitution du 3 septembre 17918, le principe disparaît en 17939, puis revient sous le directoire dans une formule voisine de 179110. Il est ensuite écarté par Napoléon et il faut attendre la Seconde République pour voir le préambule de la Constitution proclamer « la Liberté, l’Égalité et la Fraternité » (Constitution, 1848, préambule, art. IV). La solidarité impose aux citoyens de « concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres » (art. VII) alors que « la République (…) doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux » (art. VIII). À nouveau absente de la Constitution sous le Second Empire, la fraternité est rejetée au profit du principe de « solidarité » sous la IIIe République. Si la fraternité évoque la lutte des classes et les rapports délicats avec l’Église, la solidarité apparaît moins clivante. « [L]e concept de solidarité présentait [l’avantage] de prendre appui sur les dernières avancées des sciences naturelles, biologiques et surtout médicales (…), lesquelles s’accordaient pour souligner la solidarité objective censée régir (…) l’ensemble du monde vivant »11. Après la Seconde Guerre mondiale, le principe de fraternité retrouve sa place dans la Constitution : « La devise de la République est : “Liberté, Égalité, Fraternité” » (Constitution, 1946, art. 2, al. 3 – Constitution, 1958, al. 4). La Ve République en fait « un idéal commun » (Constitution, préambule, al. 2) vis-à-vis des populations d’outre-mer.

Lancée par le requérant « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (Constitution, art. 61-1, al. 1), la QPC est intrinsèquement porteuse d’avancées pour la justice et les libertés. L’affaire Herrou l’illustre de manière exemplaire. S’appuyant sur la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui recensent les immunités aux infractions (CESEDA, art. L. 823-1 et L. 823-2, anc. L. 622-1) relatives à l’aide au séjour irrégulier des étrangers (CESEDA, art. L. 823-9, anc. L. 622-4), en considérant que la référence au seul « séjour irrégulier » d’un étranger (al. 1) était contraire à la Constitution. Cette décision va conduire à une relaxe définitive et à la victoire apparente de la fraternité. La reconnaissance de sa valeur constitutionnelle (I) mérite toutefois d’être nuancée (II).