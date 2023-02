Le rejet de la QPC d’Amazon ou la constitutionnalité de la prohibition des avantages injustifiés visés par l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce

Est conforme à la Constitution le 1° du paragraphe I de l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce, qui prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Le rejet de la QPC introduite par Amazon soulève deux observations principales. D’une part, elle s’inscrit dans la lignée des précédentes décisions du Conseil constitutionnel relatives à la constitutionnalité du droit des pratiques restrictives de concurrence vivifiant ainsi celui-ci. D’autre part et plus largement, il est désormais acquis que la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des plateformes doit s’opérer au niveau européen. Dès lors, la décision commentée incite à s’interroger sur la compatibilité de l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce avec les dispositions des règlements dits Platform to Business et Digital Markets Act.

Cons. const., 6 oct. 2022, no 2022-101

1. La stratégie d’Amazon pour éviter des condamnations. Amazon est dans la tourmente quant à ses pratiques concurrentielles. Au niveau européen, l’entreprise a récemment offert des engagements pour résoudre les problèmes de concurrence liés à son utilisation de données non publiques des vendeurs de sa place de marché et à un éventuel parti pris dans l’octroi aux vendeurs de l’accès à sa Buy Box et à son programme Prime1. Au niveau français, l’entreprise rejoint la stratégie engagée par d’autres plateformes en utilisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) comme stratégie de défense2. Celle-ci a abouti à un rejet par la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2022 dont il convient de rappeler la genèse (Cons. const., QPC, 6 oct. 2022, n° 2022-1011)3.

2. Les faits et la procédure litigieuse précédant la QPC. La décision à l’origine de cette QPC était un litige opposant la société de droit luxembourgeois Amazon Europe, qui gère les activités de commerce de détail en ligne du groupe Amazon en Europe et notamment la boutique en ligne « amazon.fr », aux acteurs de la distribution représentés par l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC). Il s’agit d’une association loi 1901 ayant pour mission de représenter les intérêts collectifs de près d’une centaine d’entreprises fabriquant et commercialisant des produits de grande consommation. Afin de faire cesser un certain nombre de pratiques – compensations de marges, délais de paiement illicites ou non respectés, etc. – ou d’annuler certaines clauses contractuelles jugées abusives et des pénalités qualifiées d’exorbitantes imposées à ses fournisseurs par la plateforme d’e-commerce, l’ILEC avait assigné, en juin 2020, Amazon Europe sur le fondement de l’avantage sans contrepartie notamment utilisé en matière de pratiques abusives dans les relations entre industriels et distributeurs. L’ILEC réclamait également cinq millions d’euros à Amazon Europe au titre du préjudice collectif subi par ses adhérents et une demande de publication sous astreinte du jugement à intervenir. Le géant du numérique avait soulevé une QPC, sur les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, qui réprime le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Amazon Europe considérait que celui-ci méconnaissait la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre ainsi que le principe de légalité des délits et des peines, en permettant au juge d’exercer un contrôle trop étendu sur les conditions économiques librement négociées entre les parties.

Par son jugement du 10 mai 20224, le tribunal de commerce de Paris a transmis une QPC ainsi rédigée : « [L]es dispositions de l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? » Après avoir relevé que la disposition contestée était applicable au litige et qu’elle n’avait jamais été déclarée conforme à la Constitution, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’elle présentait « un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l’existence d’une disproportion manifeste entre l’avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l’objet d’une libre négociation entre les parties »5. Elle a donc renvoyé la question précitée au Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, conforme à la Constitution (Cons. const., QPC, 6 oct. 2022, n° 2022-1011).

3. Une décision intéressante au regard du droit de la concurrence et des relations entre les plateformes et les utilisateurs. La décision du Conseil constitutionnel aboutissant à un rejet de la QPC d’Amazon vivifie le droit des pratiques restrictives de concurrence récemment réorganisé par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (I). Pour autant et au-delà de la décision commentée, il convient d’inscrire celle-ci dans le contexte européen dans la mesure où certaines des pratiques litigieuses pourraient également être sanctionnées par le règlement dit Platforms to Business et le règlement dit Digital Markets Act (II).