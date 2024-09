Les élections européennes : à la croisée des ordres juridiques

Les résultats des élections européennes sont proclamés au niveau national, mais leur effet juridique porte sur les institutions européennes. Elles donnent, en effet, la couleur politique du Parlement européen (A) et conditionnent la future Commission européenne (B).

A – Les élections européennes donnent la couleur politique du Parlement européen

Organisées selon les règles respectives des États membres dans une période donnée, en l’espèce entre le 6 et le 9 juin 2024, les élections européennes dessinent la configuration politique du Parlement supranational pour les cinq années à venir.

Les modalités d’élection du Parlement européen sont régies à la fois par la législation européenne, qui fixe des dispositions communes pour l’ensemble des États membres, et par le droit national, qui varie d’un pays à l’autre. Les dispositions communes prévoient le principe de la représentation proportionnelle, les règles en matière de seuils ainsi que certaines incompatibilités avec le mandat de député au Parlement européen. De nombreuses autres dispositions importantes, par exemple le système électoral précis et le nombre de circonscriptions, sont régies par le droit national.

L’Union européenne impose ainsi des élections à la proportionnelle, mais les États membres en choisissent les modalités. Dès lors, trois types de scrutins coexistent. D’abord, le vote préférentiel, dans dix-neuf pays dont l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas et les pays nordiques. L’électeur peut, selon le pays, modifier l’ordre de la liste de candidats pour laquelle il vote, rayer des candidats ou encore panacher plusieurs listes. Ensuite, le vote par listes bloquées, dans six pays, dont l’Allemagne, la France et l’Espagne. Les électeurs votent pour des listes dont ils ne peuvent modifier ni l’ordre ni la composition. Enfin, le vote est dit « unique transférable », à Malte et en Irlande. L’électeur ne vote dans ces conditions pas pour une liste déjà constituée, mais élabore sa propre liste en classant les candidats par ordre de préférence2.

Selon l’article 14-2 du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas 750, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges. Selon l’article 14-2 du même traité, les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

En 2024, la moyenne de participation pour l’Union européenne est de 51,06 %, allant de 21,35 % en Croatie à plus de 89 % en Belgique.

Selon le règlement intérieur du Parlement, un groupe politique est composé d’au moins 23 membres élus dans au moins sept États membres. Il existe huit groupes politiques :

• PPE – Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) ;

• S&D – Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen ;

• Patriots – Patriots for Europe ;

• ECR – Groupe des conservateurs et réformistes européens ;

• Renew Europe – Groupe Renew Europe ;

• Verts/ALE – Groupe des Verts/Alliance libre européenne ;

• The Left – Le groupe de la gauche au Parlement européen – GUE/NGL ;

• ESN – Europe of Sovereign Nations ;

• NI – Non-inscrits.

Le PPE est majoritaire avec 188 sièges, suivi par l’Alliance progressiste, avec 136 sièges, les Patriotes avec 84 sièges, les conservateurs avec 78 voix, puis Renew avec 77 voix. Les autres groupes disposent d’entre 53 sièges (Verts) et 25 sièges (ESN).

L’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fournit une base juridique pour l’adoption, conformément à la procédure législative ordinaire, d’un statut des partis politiques européens et des règles relatives à leur financement. En 20033, un système de financement des partis politiques européens a été mis en place, qui a permis la création de fondations politiques au niveau de l’Union. Ces règles ont été modifiées par un règlement du 3 mai 20184 en vue de renforcer la dimension européenne des partis politiques européens, de garantir une répartition plus équitable des fonds et d’améliorer l’application de la législation.

Le Parlement européen ne se caractérise donc pas par un bipartisme et fonctionne essentiellement par majorité. Les groupes politiques tiennent régulièrement des réunions durant la semaine qui précède la période de session et en marge de celle-ci, ainsi que des journées d’étude au cours desquelles ils décident des grands principes de leur action.

Le fonctionnement de l’Assemblée est régi par son règlement intérieur. Selon son article 19, le président du Parlement est élu parmi ses membres pour un mandat renouvelable de deux ans et demi. Il représente le Parlement vis-à-vis du monde extérieur et dans ses relations avec les autres institutions européennes. Il dirige les débats en plénière et veille au respect du règlement intérieur du Parlement. Au début de chaque réunion du Conseil européen, il présente le point de vue du Parlement et ses considérations en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour et d’autres sujets. Une fois le budget de l’Union adopté par le Parlement, le président le signe et le rend ainsi effectif. Le président du Parlement et le président du Conseil de l’Union européenne signent tous les actes législatifs adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Le président peut être remplacé par l’un des 14 vice-présidents, selon l’article 23 du règlement5.

Les organes politiques du Parlement comprennent le bureau (art. 24 – le président et les quatorze vice-présidents), la conférence des présidents (art. 26 – le président et les présidents des groupes politiques), les cinq questeurs (art. 28 – chargés du traitement des questions administratives et financières concernant les députés), la conférence des présidents des commissions (art. 29) et la conférence des présidents des délégations (art. 30). La durée du mandat du président, des vice-présidents et des questeurs, ainsi que de celui des présidents de commission et de délégation est de deux ans et demi (art. 19)6.

Le Parlement organise ses travaux de manière indépendante. Il arrête son règlement intérieur à la majorité des députés qui le composent (TFUE, art. 232). Si les traités n’en disposent pas autrement, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés (TFUE, art. 231). Il décide de l’ordre du jour de ses périodes de session, lesquelles sont consacrées principalement à l’adoption des rapports élaborés par les commissions parlementaires, aux questions adressées à la Commission et au Conseil de l’Union européenne, aux débats d’actualité et d’urgence et aux déclarations de la présidence. Les réunions des commissions et les séances plénières sont publiques et retransmises sur l’internet.

Selon l’article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des députés qui le composent, du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission. Le 18 décembre 2006, le Parlement s’est réuni pour la première fois pour une séance plénière supplémentaire à Bruxelles, aussitôt après le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006. Depuis lors, cette pratique de séance plénière faisant immédiatement suite aux réunions du Conseil européen a été maintenue7.

Il est en effet à noter que l’Assemblée européenne ne peut pas être dissoute ; mais qu’en revanche cette dernière doit accorder sa confiance aux membres de la Commission européenne, et peut également la renverser en cours de mandat.

Il existe en effet un lien conditionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne.