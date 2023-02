Dessine-moi la justice !

Epuisée par le manque de moyens, la justice civile tend à réduire le plus possible le temps de l’audience, quand elle ne le supprime pas purement et simplement. Me Michèle Bauer dénonçait dans nos colonnes en novembre dernier les techniques utilisées par certains magistrats :

« D’autres mettent un chronomètre en route et le montrent ostensiblement aux avocats plaidant leur dossier en leur signalant qu’ils ont dix minutes, pas une de plus. Au fur et à mesure que les secondes défilent sur le chronomètre, le président du conseil de prud’hommes (car j’ai assisté à cela au sein des prud’hommes d’une grande ville), décompte le temps : « Maître, il vous reste cinq minutes », « Maître, il vous reste deux minutes », « Maître, il vous reste, une minute, il faut conclure », et quand on a fini de plaider et que le minuteur sonne, ils pourraient presque dire « Maître les pâtes sont cuites, je répète, les pâtes sont cuites » ».

L’idée de limiter le temps de plaidoirie n’est pas nouvelle.

Dans son opéra féérie « Le voyage dans la lune » créé le 26 octobre 1875 au théâtre de la Gaité, et actuellement à l’affiche de l’Opéra comique (jusqu’au 3 février), Offenbach met en scène un procès. Le roi Vlan, son fils Caprice et le savant Microscope sont poursuivis pour avoir fait découvrir l’amour aux femmes habitant la lune. C’est Cactus, le conseiller du roi de la lune (et donc de l’accusation) qui est désigné pour les défendre.

Me François Martineau illustre ici la scène désopilante durant laquelle la plaidoirie tourne court. Le texte des dialogues dans ce dessin est extrait du livret des librettistes Albert Vanloo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier, d’après Jules Verne.

Un enregistrement de cet opéra, mais dans une autre interprétation, accompagné de son livret et de riches explications sur l’oeuvre est disponible dans l’excellente collection Bru Zane éditée par le Centre de musique romantique française. Il a été élu disque du mois par le site Forum opéra.