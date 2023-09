Maison départementale des solidarités de Coulommiers

Le Département de Seine-et-Marne a financé un projet d’aménagement estimé à 13,19 millions d’euros pour la construction d’une nouvelle Maison départementale des solidarités (MDS) à Coulommiers. L’actuelle MDS, située dans des locaux trop exigus au 26 rue du Palais de Justice, ne répond plus aux besoins d’accueil du public.

La cérémonie de pose de la première pierre de la future MDS de Coulommiers s’est déroulée le mardi 19 septembre en présence de Jean-François Parigi, Président du Département de Seine-et-Marne, et de plusieurs élus. La décision de reconstruire la MDS sur un nouveau site, rue du pré Meunier, a été prise en raison de l’exiguïté des locaux actuels et de l’absence d’ascenseur, rendant impossible l’accueil des personnes à mobilité réduite. De plus, l’annexe située rue Lafayette sera réintégrée au sein des bâtiments principaux.

Le futur bâtiment de la MDS de Coulommiers sera d’une surface totale de 1 300 m2. Il comprendra une zone d’accueil, un module de consultations pédiatriques, un module de consultations adultes, un module de planification et d’éducation familiale (CPEF), ainsi qu’un module de permanences comprenant des bureaux d’entretien pour les travailleurs sociaux et trois salles de visites médiatisées. Les travaux, confiés à l’entreprise Hanny et au cabinet d’architecture Semon Rapaport, ont débuté fin mai 2023 et devraient durer 20 mois