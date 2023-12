N’oublions pas le droit à Noël !

Cette période festive permet de se réunir en famille ou avec des amis à l’occasion des fêtes de fin d’année, mais certaines personnes rencontrent des difficultés (A). Pourtant, c’est un plaisir de pouvoir offrir des cadeaux à ses proches6. Il est toutefois essentiel de connaître les conséquences juridiques de la transmission des divers biens ou sommes d’argent (B), et de bien comprendre que parfois certains membres de la famille souffrent de constater que leurs proches ont été plus gâtés qu’eux (C).

Un autre problème juridique est en lien avec les parents qui se sont séparés, car la répartition des vacances pendant les fêtes de Noël entre les père et mère qui ne vivent plus ensemble ou qui ont divorcé mais qui veulent fêter Noël avec leurs enfants est fréquemment une source de conflit ( C. civ., art. 373-2-1 ). Pour éviter d’être perturbé, il est préférable de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer précisément les modalités du droit de visite et d’hébergement, mais aussi de sécuriser les parents, l’idéal étant d’organiser un partage égalitaire des fêtes de fin d’année et une alternance entre années paires et impaires.

D’autres difficultés peuvent être rencontrées, car chacun aime rejoindre ses proches mais de nombreux problèmes ont été vécus ces derniers temps au cœur des périodes Covid. En effet, quand les drames liés au Covid-19 ont été nombreux, il n’a pas été possible de fêter Noël comme les années précédentes. Des gestes barrières et la distanciation sociale ont été imposés afin d’éviter sa propagation pendant cette période où beaucoup de personnes avaient contracté la maladie, voire étaient en réanimation. En outre, des marchés de Noël ont été fermés et des déplacements en transport en commun ont été impossibles.

Il arrive toutefois que l’on regrette d’avoir fait des cadeaux, car on se rend compte qu’ils ne plaisent pas à la personne visée. Effectivement rien n’interdit juridiquement de refuser des cadeaux. Les donataires sont généralement très satisfaits des cadeaux qu’ils reçoivent, mais si les cadeaux reçus ne plaisent pas, ils peuvent être vendus après les fêtes, notamment sur Leboncoin, rien en droit n’obligeant les uns et les autres à conserver ces biens. Ils peuvent aussi rester au fond d’une armoire ou d’un tiroir, mais ils sont parfois jetés avec les papiers d’emballage. Il est pertinent de noter que de nombreuses associations caritatives acceptent des cadeaux pour les redistribuer.

Il faut aussi se méfier de l’utilisation de l’argent du ménage quand on vit en couple dans une famille recomposée et que l’on prépare des cadeaux pour les enfants d’une première union, car le nouveau conjoint peut être en désaccord. Pour les donations de biens communs, il faut effectivement réunir le consentement des deux époux.

On a certes le droit de faire croire à ses enfants que c’est le père Noël qui prépare leurs cadeaux, et chacun peut programmer ses achats pour préparer les festivités de fin d’année et bien décorer sa maison, ses tenues et ses repas, mais bien sûr il est interdit de voler ce matériel, y compris à des membres de sa famille. À ce titre, il faut noter que de nombreuses précautions sont à prendre avant de gratifier ses proches, car on ne peut faire de cadeaux qu’avec les objets qui nous appartiennent.

En droit des personnes et de la famille, la volonté occupe une grande place mais il n’est pas toujours possible de faire ce que l’on veut à l’occasion de cette période festive.

B – Les difficultés liées à la qualification juridique des cadeaux de Noël

Il est vrai que beaucoup de personnes comptent préparer de beaux cadeaux pour les fêtes de fin d’année, mais il faut être vigilant pour s’assurer qu’il ne s’agisse pas de donations7. En effet, ces cadeaux entrent dans la catégorie des présents d’usage et non des dons, sauf exception, raison pour laquelle il faut rechercher les conditions à remplir pour l’une ou l’autre de ces catégories mais surtout quelles sont les différences sous l’angle juridique et l’intérêt que les cadeaux de Noël soient bien des présents d’usage et non des donations.

Donner de l’argent à ses enfants est une pratique courante. Les étrennes et les cadeaux que l’on peut faire en famille constituent notamment un moyen d’aider la jeune génération.

Le terme « cadeau » n’est pas mentionné dans le Code civil. Néanmoins, depuis de nombreuses années, les juges ont qualifié tous ces cadeaux de « présents d’usage ». Il ne faut pas se tromper, car ce n’est pas parce qu’on fait des dons à ses proches qu’il s’agit de donations. Quand ils traduisent de forts liens d’affection ou d’amitié et que leur valeur reste raisonnable, les cadeaux, et en particulier les cadeaux de Noël, sont effectivement des présents d’usage. En revanche, même si l’on est toujours animé de la volonté de faire plaisir à ses proches à l’occasion des fêtes de fin d’année, il faut tenir compte du montant offert et des revenus de la personne. En effet, dès lors que le cadeau offert à Noël dépasse un certain prix, montant à apprécier au cas par cas en fonction de l’état de fortune du donateur, il faut alors changer d’analyse et appliquer le régime juridique des donations. En effet, pour la Cour de cassation, les présents d’usage « sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-150838). Il est vrai toutefois que l’on note que certaines personnes se sont lourdement endettées pour Noël, moment de l’année où l’on fait les plus grosses dépenses.

La notion de présent d’usage est bien adaptée, car il est d’usage de s’offrir des cadeaux lors de certains moments de la vie familiale ou amicale (fiançailles, mariage, pacs, naissance, baptême, anniversaire, obtention d’un diplôme, et bien sûr à l’occasion des fêtes de Noël). Il s’agit assurément d’événements où il est d’usage de s’échanger des cadeaux. Offerts à Noël, il s’agit de présents d’usage sauf si le montant est trop important. Il faut donc tenir compte de la valeur du bien à l’époque où le cadeau est fait, raison pour laquelle il n’est pas possible pour les parents d’offrir leur maison à leur fils ou leur fille à cette occasion. En revanche, il peut s’agir de différents biens mais aussi de liasses de billets. Toutefois, il a été jugé que le versement de chèques n’était pas toujours en lien avec une fête familiale ; tel est le cas si le bénéficiaire les a reçus non pas en une fois mais en les étalant sur seize mois9. Il est également impossible de parler de cadeau de Noël quand les parents ont versé des chèques début décembre ou en janvier.

Pour être qualifié de présent d’usage, il importe donc que le cadeau de Noël ne soit pas excessif par rapport à la situation financière, au train de vie, aux ressources et aux habitudes de la personne qui l’offre, raison pour laquelle il faut tenir compte de l’état de fortune du donateur. Cependant, si le don est vraiment modique (jouets, peluches, bonnet, boîtes de chocolats, etc.), il n’est pas nécessaire d’apprécier l’état de fortune de son auteur.

S’il n’est pas question de présent d’usage mais de donation, cela peut avoir des retombées sur le droit fiscal. Il arrive que des personnes tentent de camoufler leurs donations dans le but d’échapper au versement de l’impôt mais de ce fait, les personnes qui, à Noël, trouveront sous leur sapin des cadeaux de grande valeur vont peut-être déchanter. En effet, si l’administration fiscale tolère les présents d’usage et ne les taxe pas, il n’en va pas de même pour les donations dont le régime est fort différent, car elles ouvrent droit à des taxes, sauf quand des exonérations fiscales sont prévues, abattements de 100 000 € entre parents et enfants (depuis le 17 août 2012, 159 325 € avant cette date) ; de 31 865 € entre grands-parents et petits-enfants ; de 15 932 € entre frères et sœurs ; de 7 967 € pour les neveux et nièces et de 80 724 € entre époux et partenaires pacsés (aucun abattement n’étant prévu entre concubins).

L’administration fiscale peut découvrir l’existence de cette donation volumineuse par des relevés de compte, des contrôles fiscaux, des informations transmises par les membres de la famille ou par internet. Il faut, en effet, veiller au développement de l’intelligence artificielle pouvant surveiller les réseaux sociaux pour repérer les fraudeurs. Il est donc recommandé de ne pas publier de photos de ses cadeaux de Noël très onéreux sur des plateformes numériques ou de ne pas y faire de commentaires en guise de remerciement pour des présents hors de prix. En revanche, si les cadeaux de Noël sont des présents d’usage, ils échappent au régime des donations entre vifs. Ils échappent également à toute imposition, car il n’est pas question d’appliquer les dispositions de l’article 784 du Code général des impôts quand il s’agit de dons manuels qualifiés de présents d’usage. En effet « le présent d’usage constitue une tolérance de l’administration fiscale »10.