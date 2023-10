Plus de 300 000 personnes attendues à Saint-Quentin-en-Yvelines pendant les Jeux olympiques de Paris 2024

Du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, la France vibrera au rythme des Jeux olympiques de Paris. Même si la majorité des épreuves aura lieu à Paris, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines située dans l’Ouest parisien sera l’un des poumons de ce rendez-vous du sport mondial. Quatre sites olympiques sont situés dans cette intercommunalité qui regroupe douze communes. Des équipements sportifs dédiés au cyclisme et au golf et qui vont fonctionner durant une bonne partie de la quinzaine olympique. Les services de Saint-Quentin-en-Yvelines préparent l’accueil de cet événement international dans de nombreux domaines et en collaboration avec des partenaires publics et privés. Conseiller spécial auprès du président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Arnaud Courtier donne une description du déroulement des Jeux Olympiques sur le territoire et livre des détails sur les préparatifs.

Actu-Juridique : En quoi la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est pleinement engagée pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Arnaud Courtier : Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est pleinement impliquée dans les Jeux olympiques de Paris 2024 à travers la présence de quatre sites olympiques sur le territoire. Nous avons le Golf national à Guyancourt, le Vélodrome national associé au stadium de BMX à Montigny-le-Bretonneux et la Colline d’Élancourt en cours d’aménagement pour le VTT. C’est une responsabilité très importante avec notamment de nombreuses épreuves de cyclisme. Cette discipline sportive prend beaucoup de place dans les JO. Nous aurons l’ensemble des épreuves de ce sport qui seront présentes à SQY puisque les tracés du contre-la-montre et de la course en ligne pour le cyclisme sur route parcourra une partie du territoire. Nous sommes une zone forte à côté de Paris et de Saint-Denis dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 et à proximité immédiate des autres épreuves qui se dérouleront au cœur de la région parisienne.

AJ : Concrètement, comment vont se dérouler les Jeux olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines ?

Arnaud Courtier : Globalement, les Jeux olympiques durent quinze jours du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Par rapport aux quatre sites olympiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous allons avoir douze jours de compétition sur le territoire. Nous aurons de l’animation sportive et un flux de touristes et de spectateurs tous les jours, au début du mois d’août. Il y aura donc une activité inhabituelle. Les JO vont donc booster la vie du territoire durant cette période. Les commerçants, les restaurants ou encore les hôteliers saint-quentinois devraient bénéficier d’une activité importante à ce moment-là. Le cumul de billetterie de l’ensemble des épreuves est autour de 308 000 personnes. Il y a 30 000 billets pour le Golf national avec huit jours de compétition. Au Vélodrome national c’est 5 000 billets sur six jours. Le stadium de BMX va accueillir 4 500 personnes sur deux soirées et le VTT c’est deux jours avec 12 000 spectateurs. Nous avons en plus les courses sur route qui traversent le territoire, qui ne sont pas comptabilisées dans la billetterie. Nous devrions donc accueillir plus de 308 000 visiteurs durant la période des jeux. Ensuite, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a fait un choix important en décidant d’installer et d’animer un Club Paris 2024 pour les quinze jours des JO.

AJ : En quoi consiste ce Club Paris 2024 présent sur votre territoire sur toute la période des Jeux olympiques ?

Arnaud Courtier : C’est un site de célébration, labellisée « Club Paris 2024 », qui sera installée au sein de l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet espace sera festif, gratuit et accessible à tous. Il va permettre aux personnes qui n’ont pas de billet pour les épreuves olympiques de venir profiter des JO. Les épreuves seront diffusées en direct sur des écrans géants. Il y aura aussi une scène avec des animations et des concerts le soir. Des espaces de restauration et des stands d’initiation au sport en partenariat avec les associations sportives du département des Yvelines animeront aussi ce Club Paris 2024. Ce label est attribué par le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) à partir d’un cahier des charges. C’est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir bénéficier du flux TV gratuit pour pouvoir diffuser les JO sur les écrans géants. On y travaille encore mais on devrait ouvrir cet espace de midi à minuit avec une jauge à 4 000 personnes. Ce sera sur une zone accessible avec un parking pour les voitures comme pour les vélos, les transports en commun à proximité et la possibilité de mettre en place des navettes, en dehors du centre-ville.

AJ : Pourquoi une collectivité territoriale comme Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage dans un tel projet d’organisation ?

Arnaud Courtier : Saint-Quentin-en-Yvelines a une volonté historique d’aménagement du territoire avec des équipements sportifs structurants. Le Golf national a ouvert en 1991 à Guyancourt. Le Vélodrome national a été inauguré en 2014. Pour les Jeux olympiques, nous aménageons la Colline d’Élancourt. Ces équipements accueillent les plus grands événements sportifs mondiaux que ce soit la Ryder Cup pour le golf ou les championnats du monde ou européens en cyclisme sur piste. Mais ces infrastructures sportives accueillent le public tout au long de l’année. Ces équipements sont utilisables par tous et animent toute l’année la pratique sportive et scolaire du territoire. Nous accueillons des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux sur ces sites. Ce sont aussi des outils de rayonnement du territoire. En accueillant la Ryder Cup, des championnats du monde ou les Jeux olympiques, Saint-Quentin-en-Yvelines prend une existence sur la carte du monde. C’est important pour le territoire notamment au niveau économique avec la présence de grands groupes. Nous sommes en concurrence avec d’autres territoires pour accueillir de nouvelles entreprises. Cette disponibilité des équipements sportifs pour les habitants et les salariés des sociétés présentes à Saint-Quentin-en-Yvelines est un atout pour l’animation, l’identité et la vie du territoire.

AJ : En quoi ce type d’événement est particulier dans son organisation pour une collectivité territoriale ?

Arnaud Courtier : Tout d’abord, Saint-Quentin-en-Yvelines ne paye pas pour accueillir les Jeux olympiques. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques utilise les équipements sportifs en opérant sur ces sites. En quelque sorte, pendant la période des JO, les sites olympiques deviennent quasiment la propriété du Comité international olympique (CIO). En revanche, Saint-Quentin-en-Yvelines doit gérer ce qu’il y a autour de ces sites et notamment le dernier kilomètre en termes de transport. Par exemple, nous allons devoir nous occuper de l’accueil en gare du public, des navettes pour se rendre sur les sites olympiques, de la propreté urbaine, de la signalétique, de l’habillage du territoire, des bénévoles du territoire pour l’accueil, etc. Tous ces éléments et bien d’autres sont organisés et financés par Saint-Quentin-en-Yvelines. Notre rôle est là en accompagnant le COJO dans l’utilisation des sites sportifs et en gérant tout ce qui se passe sur le territoire pendant la période des JO.

AJ : De quelle manière vous préparez-vous à l’accueil des Jeux olympiques et avec quels partenaires ?

Arnaud Courtier : D’abord, nous sommes en parfaite coordination avec le COJO par rapport à leurs besoins et leurs attentes. Nous travaillons aussi avec les services de l’État de la préfecture des Yvelines notamment sur la sécurité et la circulation. Tous les aspects doivent être coordonnés au niveau local, départemental, régional et national en relation avec le COJO. Concernant les transports, nous collaborons avec Île-de-France Mobilité, le partenaire mobilité des Jeux olympiques. Dans l’organisation, il y a une volonté d’avoir une stratégie transport en commun à 100 %. Nous élaborons donc un plan spécial pour les JO sur le territoire. Il est bâti avec le service mobilité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour ce type d’événement, nos services habituellement en silo ont aujourd’hui une action transversale car les activités de chaque service sont interdépendantes. Actuellement, nous avons donc un groupe de travail JO avec des représentants de tous les services pour répondre aux besoins de cette période de manière précise et être prêt le jour J.

AJ : De quelle manière les entreprises installées à Saint-Quentin-en-Yvelines vont-elles bénéficier de la période des Jeux olympiques ?

Arnaud Courtier : Ce type d’événement génère des retombées économiques. Les visiteurs se déplacent et consomment forcément dans des commerces du territoire. Nous sommes convaincus que les touristes qui viendront voir le cyclisme sur piste voudront se loger à Saint-Quentin-en-Yvelines car les prix sont moins élevés qu’à Paris. Parfois, il y a des sociétés qui en bénéficient sans qu’on y pense directement. Un dirigeant d’une entreprise nous racontait qu’il enregistrait des retombées à chaque grande compétition de cyclisme. Les équipes présentes dans les hôtels utilisaient son activité de laverie automatique pour nettoyer les vêtements des sportifs. Il y a un ruissellement économique sur ce genre de compétition. C’est une première chose. Ensuite, il y a les entreprises avec qui Saint-Quentin-en-Yvelines a des marchés publics. Par exemple, pour les bus, la société Lacroix-Savac va forcément bénéficier d’un effet Jeux olympiques. Il y a aussi l’entreprise pour le ramassage des ordures avec qui nous avons un marché. Il va falloir adapter le rythme de collecte qui sera forcément plus important pendant la période olympique. On a des marchés à travers des contrats-cadres que nous allons adapter. D’autres services sont contractualisés comme l’installation d’une batterie de toilette publique en gare pour les visiteurs qui transitent sur ce site de transport.

AJ : Quel est le calendrier pour l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu’au début des Jeux olympiques le vendredi 26 juillet 2024 ?

Arnaud Courtier : Il est difficile de rentrer dans le détail tant l’activité est dense. En résumé, le calendrier est dicté par une date-clé, celle de la cérémonie d’ouverture des JO. D’ici là, nous travaillons à bâtir, préparer, organiser, stabiliser tout ce qui doit l’être. Cela comprend des aspects matériels, logistiques, et bien sûr humains. Pour la période des JO, nous mettrons en place un dispositif dédié, à la fois pour les missions qui sont les nôtre, telles qu’évoquées précédemment, mais aussi pour une astreinte renforcée, sur toutes les compétences de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin d’être en mesure de gérer et régler tout problème qui pourrait survenir. Vous l’aurez compris, tous nos services vont être impliqués.