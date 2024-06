Les élections européennes : bases juridiques et mise en œuvre

Les prochaines élections européennes se dérouleront entre le 6 et le 9 juin 2024. Régies selon des principes communs aux États membres, ces élections supranationales, donnant aux citoyens européens le pouvoir de désigner leurs représentants au Parlement, laissent des marges de manœuvre nationales quant aux modalités de mise en œuvre. En cela, elles sont conformes au principe de subsidiarité qui guide la construction européenne. Les élections de 2024 seront spécifiques en raison des défis renouvelés par les événements.

« Pour la première fois en effet dans l’Histoire, dans une Histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une Assemblée commune qui représente aujourd’hui, dans cette salle, plus de 260 millions de citoyens. Ces élections constituent, à n’en pas douter, un événement capital dans la construction de l’Europe depuis la signature des traités1 ».

Depuis 1976, le principe de l’élection des membres de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct est acquis. Cette innovation juridique, par l’élection directe de représentants des peuples européens, avait alors suscité une vive controverse. Pour autant, le juge constitutionnel avait validé l’acte relatif à l’élection des membres de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct2. Se fondant sur une distinction, désormais abandonnée, entre les limitations – autorisées – et les transferts, – interdits – de souveraineté, le Conseil constitutionnel avait ainsi repoussé les griefs d’inconstitutionnalité3. L’argument majeur de sa démonstration était l’absence de pouvoirs portant atteinte à la souveraineté par le Parlement – alors appelé « Assemblée » – européen. Le juge s’était ainsi prononcé : « Que l’engagement international du 20 septembre 1976 ne contient aucune stipulation fixant, pour l’élection des représentants français à l’assemblée des communautés européennes, des modalités de nature à mettre en cause l’indivisibilité de la République, dont le principe est réaffirmé à l’article 2 de la Constitution ; que les termes de “procédure électorale uniforme” dont il est fait mention à l’article 7 de l’acte soumis au Conseil constitutionnel ne sauraient être interprétés comme pouvant permettre qu’il soit porté atteinte à ce principe ; que, de façon générale, les textes d’application de cet acte devront respecter les principes énoncés ci-dessus ainsi que tous autres principes de valeur constitutionnelle »4.

Depuis cet acte fondateur, près de 50 ans se sont écoulés et les tenants et aboutissants de la première élection tenue sur cette base en 1979 sont profondément modifiés. En effet, le Parlement européen est devenu un colégislateur à part entière avec le Conseil de l’Union, les compétences européennes se sont sensiblement étendues à la faveur des révisions successives des traités et une citoyenneté européenne a été créée par le traité de Maastricht. D’ailleurs, le juge constitutionnel, saisi de ce dernier traité, l’avait censuré, notamment sur une partie des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union. Cependant, les dispositions relatives aux droits politiques, notamment celles concernant l’élection européenne n’avaient pas été censurées ; seules celles permettant le vote et l’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales avaient été partiellement censurées. La Constitution avait alors été révisée par le pouvoir constituant : les fonctions de souveraineté ne peuvent être exercées par des ressortissants européens non nationaux, ainsi que les traités et le droit dérivé l’autorisent.

Cette citoyenneté est en effet de superposition et non de substitution, et, en cela, le Conseil constitutionnel n’y voit pas d’atteinte au principe de souveraineté nationale. Cette citoyenneté supranationale confère de nouveaux droits aux ressortissants des États membres de l’Union. Outre les traditionnelles libertés de circulation et de séjour, initiées par les premiers traités et les accords de Schengen, une protection diplomatique et consulaire et la protection des droits fondamentaux, la citoyenneté européenne comporte une série de droits de nature politique. Parmi eux se trouvent les droits de vote et d’éligibilité aux élections municipales – sous certaines conditions liées au principe de souveraineté – et européennes. Cela signifie que tout citoyen ayant la nationalité d’un des États membres peut, sous certaines conditions, de durée de résidence, tant se présenter sur une liste que voter lors des élections européennes.

Malgré la dimension juridiquement supranationale de ces élections, l’organisation demeure nationale, alors même que les textes prévoyaient la perspective d’une procédure électorale uniforme. De plus, les enjeux sont souvent autant nationaux qu’européens et la participation souvent faible. Cependant, les événements qui se sont produits depuis les dernières élections en 2019, de la crise sanitaire à la guerre persistante en Ukraine, des terribles attentats terroristes du 7 octobre 2023 et à l’embrasement qu’ils ont suscités, font de l’Union européenne (UE) un acteur majeur. Dès lors, les citoyens perçoivent sans doute davantage la dimension européenne de nombre de suites ; qu’il s’agisse d’équipements de protection, comme les masques dont l’Union manquait en 2020, de commandes groupées de vaccins, facteur d’efficacité, ou encore d’enjeux énergétiques ou d’approvisionnement en matières premières, ce sont autant de sujets facteurs de prise de conscience et de sentiment d’appartenance renforcée. Sur ces bases, l’idée de souveraineté européenne devient plus présente dans les réflexions et les discussions et peut ainsi susciter un intérêt renforcé des citoyens pour les élections de juin 2024.

Les élections européennes de 2024, si elles ont des principes communs, conservent une forte dimension nationale (I) alors même que les enjeux juridiques sont éminemment liés à la souveraineté européenne en construction (II).

I – L’organisation des élections européennes : des principes communs mais une forte dimension nationale Conformément à la philosophie de la construction européenne, l’organisation des élections des députés mêle des dispositions européennes, communes à tous les États membres (A), laissant une grande partie des modalités d’organisation à la main des États (B). A – Des dispositions communes à l’ensemble des États membres Plusieurs articles des traités portent sur les règles relatives à l’élection des députés européens. Il en est ainsi de l’article 14 du traité sur l’UE (TUE), des articles 20, 22 et 223 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), et de l’article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Selon l’article 14 du TUE, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas 750, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges. Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. Selon l’article 22, paragraphe 2, du TFUE, « tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside ». Les modalités d’exercice de ce droit ont été arrêtées par la directive 93/109/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/1/UE du Conseil. Selon son article 6, « tout citoyen de l’Union qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen ». Selon l’article 224 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article 10, paragraphe 4, du TUE, et notamment les règles relatives à leur financement. Selon le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, les élections devaient suivre une procédure uniforme, qui devait être adoptée à l’unanimité par le Conseil sur la base d’une proposition du Parlement européen. Cependant, en l’absence d’accord en ce sens, le traité d’Amsterdam a instauré la possibilité d’adopter des « principes communs ». La décision des 25 juin 2002 et 23 septembre 20025 a modifié en conséquence l’acte électoral de 1976, en introduisant le principe de représentation proportionnelle ainsi qu’un certain nombre d’incompatibilités entre les mandats nationaux et le mandat européen. Les dernières modifications apportées à l’acte électoral de 1976 ont été adoptées par la décision du Conseil du 13 juillet 20186, qui contient des dispositions sur la possibilité de recourir à différentes méthodes de vote (vote électronique, par anticipation, par internet et par correspondance), les seuils, la protection des données à caractère personnel, la pénalisation du « double vote » par la législation nationale, le vote dans les pays tiers et la possibilité de faire figurer les partis politiques européens sur les bulletins de vote7. Le seuil minimal obligatoire est compris entre 2 % et 5 % pour les circonscriptions, y compris les États membres à circonscription unique, comptant plus de 35 sièges dans les États membres où le scrutin de liste est utilisé. Les États membres devaient se conformer à cette exigence pour les élections de 2024 au plus tard. Les incompatibilités sont définies au niveau européen. Le mandat de député au Parlement européen est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement d’un État membre, de membre de la Commission, de juge, d’avocat général ou de greffier de la Cour de justice, de membre de la Cour des comptes, de membre du Comité économique et social européen, de membre de comités ou d’organismes créés en vertu des traités pour gérer des fonds de l’Union ou réaliser des tâches administratives permanentes et directes, de membre du conseil d’administration, du comité de direction ou du personnel de la Banque européenne d’investissement, et de fonctionnaire ou d’agent en activité des institutions de l’UE ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés. Le mandat est également incompatible avec les fonctions de membre du comité des régions (depuis 1997), de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de médiateur européen et, surtout, de membre d’un Parlement national (depuis 2002)8. De nombreuses autres dispositions non négligeables continuent à relever du champ national. B – Une forte dimension nationale La mise en œuvre de l’organisation des élections européennes relève de la responsabilité de chaque État membre. Plusieurs modalités apparaissent ainsi différentes. De fait, le système électoral précis et le nombre de circonscriptions sont régis par le droit national. La plupart des États membres forment une circonscription unique. Seuls quatre États membres (Belgique, Irlande, Italie et Pologne) ont divisé leur territoire national en plusieurs circonscriptions régionales. S’agissant du droit de vote, la majorité électorale est fixée à 18 ans dans la plupart des États membres, sauf en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Malte (16 ans) et en Grèce (17 ans). Le vote est obligatoire dans cinq États membres (Belgique, Bulgarie, Luxembourg, Chypre et Grèce). Cette obligation s’applique tant aux ressortissants qu’aux citoyens européens non ressortissants inscrits sur les listes. S’agissant de l’organisation du vote des Européens non ressortissants de leur pays de résidence, il existe des variations selon les États membres. Selon l’article 22 du TFUE, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de voter lors des élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, et ce, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Cependant, la notion de « résidence » diffère selon les États membres. Certains pays, comme l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie, exigent que l’électeur ait établi son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire électoral, d’autres, comme Chypre, le Danemark, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Slovaquie et la Suède, qu’il y séjourne de manière habituelle, d’autres encore, comme la Belgique et la République tchèque, qu’il figure au registre de la population. Dans tous les États membres, les ressortissants d’autres pays de l’Union sont tenus de s’inscrire sur la liste électorale avant le jour du scrutin. Les dates limites d’inscription varient d’un État membre à l’autre. Outre le droit de vote, la citoyenneté de l’Union comporte le principe d’éligibilité de tout ressortissant européen quel que soit son territoire de résidence. Là encore, les modalités diffèrent selon les États. À part l’exigence de citoyenneté d’un État membre, qui est commune à tous les États membres, les conditions d’éligibilité varient d’un État à l’autre. Nul ne peut être candidat dans plus d’un État membre lors d’une même élection (Cons. UE, dir. n° 93/109/CE, 6 déc. 1993, art. 4). L’âge minimal pour se présenter aux élections est de 18 ans dans la plupart des États membres, sauf en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie (21 ans), en Roumanie (23 ans), et en Italie et en Grèce (25 ans)9. S’agissant du moment du vote, les élections ont lieu à une date située au cours d’une même période débutant un jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ; la date et les heures précises sont fixées par chaque État membre. Sur ces bases, en France, les élections sont ainsi organisées. La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen rétablit une circonscription unique qui était déjà en vigueur avant les élections de 2004 (pour les élections de 2004 et de 2009, le territoire était découpé en huit circonscriptions régionales, sept pour la métropole, une pour l’outre-mer). Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix10. Le contentieux des élections relève de la compétence du juge administratif. Tout électeur peut saisir le Conseil d’État dans les dix jours suivant l’élection. Chaque État a en effet la liberté d’organiser les modalités du contentieux de ces élections. Les règles de respect des temps de parole sont organisées au niveau national afin d’assurer le respect du pluralisme des prises de parole. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)11 a ainsi publié, le mercredi 6 mars 2024, une recommandation pour les élections européennes applicables aux services de radio et de télévision, entrée en vigueur le lundi 15 avril et qui complète la délibération générale du 4 janvier 2011. L’Arcom a en effet adopté, le jeudi 2 mai 2024, une décision relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale. L’Arcom a également publié, le mercredi 6 mars 2024, les préconisations relatives à la lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne. Cette recommandation s’applique à l’ensemble des services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique, à compter du lundi 15 avril 2024 et jusqu’au jour où l’élection est acquise. Tous les éditeurs de services de radio et de télévision, à l’exception d’Arte et des chaînes parlementaires, sont ainsi tenus de respecter les règles définies par l’Arcom. Toutes les émissions sont concernées (journaux et magazines d’information, autres émissions des programmes). Le principe d’équité s’applique pendant les six semaines précédant le jour du scrutin. Elle ne s’applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent. La composition du Parlement est actualisée avant chaque élection sur la base des données démographiques les plus récentes. Le 13 septembre 2023, les eurodéputés ont approuvé la décision du Conseil européen d’augmenter le nombre de sièges de 705 à 720 pour la prochaine législature. La nouvelle répartition des sièges est modifiée pour 12 pays de l’UE, notamment pour la France qui sera représentée par 2 eurodéputés supplémentaires, soit un total de 81 députés12.