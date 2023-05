En l’absence de levée d’option assujettissant une société civile immobilière à l’impôt des sociétés, le délit de fraude fiscale ne peut être retenu

docteure en droit privé et sciences criminelles, chargée d’enseignement à la faculté de droit et de science politique de Montpellier, équipe de droit pénal et sciences forensiques de Montpellier, université de Montpellier

La chambre criminelle de la Cour de cassation écarte la constitution d’une infraction de fraude fiscale pesant sur une gérante et associée d’une société civile immobilière, en l’absence de levée d’option assujettissant ladite société à l’impôt des sociétés effectuées dans les conditions strictes des articles 206, 239 et 22 de l’annexe IV du Code général des impôts.

Cass. crim., 8 mars 2023, no 22-82404

Considérée comme un véritable sport national, la fraude fiscale peut s’évaluer à plusieurs milliards d’euros en France. La mission d’information du Sénat « relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale » qui a effectué le bilan de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 20181, relative à la lutte contre la fraude, relève que, entre 2018 et 2021, les montants recouvrés sont passés de 7,7 milliards à 10,7 milliards d’euros2. Particularité du droit pénal fiscal, le contrôle de l’administration fiscale et l’avis conforme de la commission des infractions fiscales sont indispensables dans la poursuite des infractions de fraude fiscale3, encore faut-il que les sociétés soumises au contrôle soient assujetties à l’impôt sur les sociétés. Le présent arrêt rappelle la nécessité pour une société civile immobilière (SCI) de respecter strictement les conditions de la levée d’option pour être soumise à l’impôt sur les sociétés et, à défaut, rejette la qualification de « fraude fiscale ».

Au cours de l’année 2012, une plus-value avait été réalisée par une SCI, grâce à la vente d’un bien immobilier dont la gérante et l’une des associées de la SCI était propriétaire.

Sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale avait déposé plainte contre la gérante et associée de la SCI du chef de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

À la suite d’une enquête, elle était citée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale.

Le tribunal correctionnel relaxait la prévenue du chef de fraude fiscale.

Le procureur de la République et l’administration fiscale relevaient appel de la décision de relaxe.

Le 18 mars 2022, la neuvième chambre de la cour d’appel de Versailles condamnait la gérante et associée de la SCI à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 € d’amende, 5 ans d’interdiction d’exercer une profession commerciale et prononçait sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile, notamment le paiement solidaire avec la SCI des impôts éludés et des pénalités y afférentes. La cour d’appel a retenu que, bien que l’administration fiscale n’ait pas pu produire l’écrit démontrant la levée de l’option par la SCI pour souscrire à l’impôt sur les sociétés, cet élément ne permet pas d’exclure que la SCI ait exercé l’option à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. En outre, il est rappelé que les déclarations antérieures de la SCI étaient effectuées au titre de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la levée de l’option se caractérise par la signature de l’acte réalisée par la prévenue, mentionnant l’assujettissement de la SCI à l’impôt sur les sociétés et rappelant l’obligation de déclarer la plus-value.

La gérante et associée de la SCI formait un pourvoi en cassation. Il était relevé que, au titre de l’article 239, 1, du Code général des impôts (CGI), « les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (…) ». Les alinéas 1er et 2 de l’article 22 de l’annexe IV du CGI prévoient que la notification de l’option de l’article 239 du CGI est communiquée « (…) au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option ». Cependant, la cour d’appel a violé les articles 1741 et 1750 du CGI en retenant la culpabilité de la gérante de la SCI du chef de fraude fiscale. En effet, en l’absence de production d’écrit par l’administration fiscale attestant la levée de l’option, il n’est pas possible de déduire ipso facto l’assujettissement de la SCI à l’impôt sur les sociétés.

À la question de savoir si la levée de l’option peut se déduire des déclarations antérieures réalisées par la SCI au titre de l’impôt sur les sociétés permettant de constituer le délit de fraude fiscale, à défaut de paiement de la plus-value, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative. À cet effet, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et se prononce sur l’absence de renvoi suivant l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Aux visas des articles 206.3, 239.1, 1741 du CGI et de l’article 22 de l’annexe IV dudit code, la haute cour écarte la position de la cour d’appel qui retient l’infraction de fraude fiscale commise par la gérante et associée de la SCI. Les juges pénaux rappellent les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale au regard de l’article 1741 du CGI, soit le fait pour une personne de se soustraire ou tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts auquel elle est assujettie. En outre, pour être soumises à l’impôt sur les sociétés, les SCI doivent exercer valablement l’option prévue à l’article 239 du CGI. Conformément à l’article 239.1 et à l’article 22 de l’annexe IV du CGI, la notification de la levée de l’option doit être effectuée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement voulant exercer ladite option. Par ailleurs, la notification doit mentionner la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les noms, prénoms et adresses de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. La notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Un récépissé en est délivré. Par conséquent, le défaut de notification dans les conditions précitées de la SCI à l’administration fiscale ne permet pas de déduire que la SCI a exercé l’option prévue à l’article 239 du CGI, en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et in fine de retenir le délit de fraude fiscale.

La solution de la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur le défaut de constitution du délit de fraude fiscale en l’absence d’assujettissement de la SCI à l’impôt sur les sociétés (I). En effet, contrairement au positionnement des juges de la cour d’appel, la haute cour retient le défaut de déduction d’une levée d’option par les déclarations fiscales antérieures de la SCI (II).

I – Le défaut de constitution du délit de fraude fiscale en l’absence d’assujettissement de la SCI à l’impôt sur les sociétés Deux éléments essentiels sont rappelés par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour justifier l’absence de constitution du délit de fraude fiscale : d’une part, la nécessité d’une SCI assujettie à l’impôt sur les sociétés (A) et, d’autre part, la nécessité d’une levée d’option exercée par les SCI (B). A – La nécessité d’une SCI assujettie à l’impôt sur les sociétés La haute cour écarte la constitution du délit de fraude fiscale retenue à l’encontre de la gérante et associée de la SCI. En effet, l’article 1741 du CGI prévoit pour l’infraction de fraude fiscale un emprisonnement de 5 ans et une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Suivant l’article 1741 du CGI, le délit de fraude fiscale peut revêtir différentes formes, notamment le fait d’omettre volontairement d’effectuer des déclarations dans les délais prescrits4. En cas de dissimulation volontaire de sommes soumises à l’impôt, la dissimulation doit dépasser le seuil de la tolérance légale, à savoir ne pas excéder le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €5. Dans l’hypothèse d’une organisation d’insolvabilité, le contribuable met en œuvre un ensemble de mesures permettant de tenter de soustraire ou de soustraire son patrimoine ou ses revenus au recouvrement de l’impôt6. D’autres moyens frauduleux peuvent par ailleurs être employés, laissant une marge de manœuvre importante dans la poursuite des faits de soustraction ou tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt. La volonté de frauder est essentielle dans la caractérisation de l’infraction, la charge de la preuve incombant au ministère public et à l’administration fiscale7 suivant l’article L227 du Livre des procédures fiscales. Dans l’espèce commentée, il était reproché à la gérante et associée de la SCI de ne pas avoir déclaré la plus-value réalisée par la SCI à la suite de la vente d’un bien immobilier et, par-delà, de ne pas avoir payé l’impôt sur les sociétés. En pratique, afin de limiter les risques liés à toute activité économique, l’immobilier de l’entreprise est logé au sein d’une SCI. Par opposition aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés suivant l’article 8 du CGI. Lorsque la SCI n’exerce pas une activité commerciale, elle est soumise au régime de l’impôt sur le revenu. Une SCI assurant la location des locaux avec des meubles est considérée comme exerçant une activité commerciale suivant l’article 34 du CGI et est donc soumise à l’impôt sur les sociétés. Le choix de la SCI constitue un moyen d’optimisation fiscale. En ce sens, ce sont les associés et non la société qui sont assujettis au paiement. Dès lors, il n’y a pas d’avantage immédiat à la constitution d’une SCI puisque les revenus perçus seront fiscalisés de la même manière. Néanmoins, à partir du moment où la SCI réalise une plus-value, cette dernière est imposable. Il est présumé que les associés ont eu la disposition de cette plus-value, même si elle a servi à payer une dette sociale8. Dans les circonstances d’espèce, la plus-value réalisée par la SCI devait être imposable. Or, la gérante ne l’avait pas déclarée aux services des impôts. Il lui était reproché de ne pas avoir payé l’impôt sur les sociétés, ce qu’elle contestait, à défaut d’une levée d’option. B – La nécessité d’une levée d’option exercée par la SCI La chambre criminelle de la Cour de cassation insiste sur l’absence de levée d’option réalisée par la gérante de la SCI pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés. En effet, pour bénéficier du même régime fiscal que les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent effectuer une levée d’option auprès du service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement souhaitant exercer ladite option, suivant les alinéas 1 et 2 de l’article 22 de l’annexe IV du CGI. À raison, en l’absence de levée d’option, les sociétés de personnes ne sont soumises qu’à l’impôt sur le revenu, sauf si elles exercent une activité commerciale en vertu de l’article 206-2 du CGI. Contrairement aux sociétés de capitaux, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés de personnes se fonde sur la nature de l’activité exercée et non sur la personnalité économique de la société9. Or, en l’espèce, l’administration fiscale ne pouvait produire l’écrit prouvant que la gérante de la SCI avait opté pour la levée d’option et donc l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés. Il faut souligner que l’article 22 de l’annexe IV du CGI impose des conditions strictes portant sur la notification de l’option prévue par l’article 239 du CGI. Comme le rappelle la haute cour dans le présent arrêt, la notification adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société souhaitant exercer ladite option doit indiquer la désignation de la société et l’adresse du siège social, les noms prénoms et adresses de chacun des associés ou participants, la répartition du capital social entre les associés ou participants. La notification doit être signée par l’ensemble des associés ou participants10. Un récépissé de la notification de l’option est délivré. Il est vrai que, une fois l’option exercée, depuis la loi de finances de 201911, lesdites sociétés peuvent renoncer à l’option, notamment en cas d’inadaptation de leur activité à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette renonciation peut s’effectuer jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée12. Le défaut d’une condition susvisée par l’article 22 de l’annexe IV du CGI entraîne l’irrégularité de la levée d’option. À noter que les sociétés de personnes peuvent également opter pour l’option lors de la constitution de la société, en cochant la case prévue sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises à l’occasion de la déclaration de la création ou modification desdites sociétés. Prenant le contre-pied de la cour d’appel, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne manque pas de rappeler l’absence de régularité de la levée d’option réalisée par la SCI et confirme de facto le défaut de déduction d’un assujettissement à l’impôt par les déclarations fiscales antérieures de la SCI.