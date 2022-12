La suppression définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2023, qui a été dévoilé en conseil des ministres le 26 septembre 2022 et adopté en première lecture le 2 novembre par l’utilisation de l’article 49-3, vise à poursuivre l’allègement des impôts de production, amorcé en 2021, en supprimant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Selon le législateur, cette nouvelle réforme de la fiscalité locale a pour objectif « le soutien de l’activité économique et la reconquête industrielle ».

Proj. L. n° 273, 26 sept. 2022, de finances pour 2023 : https://lext.so/eXh7dx

Conformément aux engagements pris par le président de la République Emmanuel Macron, le législateur a décidé de supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui est un impôt de production instauré au profit des collectivités territoriales. Cette cotisation concerne les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 € et est calculée sur la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise. Elle n’est pas due l’année de la création de l’entreprise, sauf en cas de transmission d’activité.

La CVAE pénalise notamment les entreprises « qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil de production et les secteurs les plus intensifs en capital »1. Il est à noter qu’environ 24 % de la CVAE sont acquittés par le secteur industriel.

La CVAE est par ailleurs une ressource essentielle pour les collectivités territoriales. Elle a représenté, en 2021, 5,7 milliards d’euros pour le bloc communal et 3,8 milliards d’euros pour les départements.

Cette réforme destinée à accroître la compétitivité des entreprises, qui était une promesse de campagne du président Macron, fait l’objet de nombreuses critiques. Selon certains parlementaires, la suppression de la CVAE viendra amoindrir « le lien entre collectivités locales et entreprises » et aura un coût important pour l’État2. On observe également que les élus d’intercommunalités de France ont regretté cette réforme qui constitue, selon eux, « après la suppression de la taxe d’habitation, une nouvelle remise en cause de la fiscalité locale et une nouvelle rupture entre la fiscalité et le territoire »3.

La CVAE est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale qui a été créée en 2010, en remplacement de la taxe professionnelle, laquelle était l’imposition économique des collectivités territoriales depuis 1975 (I). La CVAE fait partie des impôts dits de « production » qui sont souvent présentés comme étant les plus nocifs pour les entreprises (II). Le dispositif de suppression de la CVAE, qui sera progressif, cherche à sécuriser la compensation de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les collectivités territoriales concernées (III).

I – La suppression de la taxe professionnelle et la création de la contribution économique territoriale Qualifiée d’impôt « imbécile » par François Mitterrand, la taxe professionnelle, instituée par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente, a été supprimée par la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009. Cet impôt local était critiqué pour son coût pour le budget de l’État en raison des nombreuses exonérations prévues et était accusé de pénaliser l’investissement compte tenu de son assiette. Il a été la ressource fiscale la plus importante des collectivités locales de 1975 à 2010. Il devait être acquitté par toutes les personnes physiques ou morales qui exerçaient à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Depuis le 1er janvier 2010, la contribution économique territoriale (CET) a remplacé la taxe professionnelle. La CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces deux cotisations constituent des impositions distinctes et autonomes. Si la CFE est un « impôt communal ou intercommunal » reposant sur une assiette foncière, la CVAE est un « impôt partagé » entre les collectivités territoriales (communes, départements, intercommunalités) prenant en compte les résultats de l’entreprise. Les collectivités territoriales n’ont aucune compétence sur la détermination des taux de la CVAE et cela à la différence de la CFE qui est due par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf exonération éventuelle. La CVAE, qui est la composante la plus importante de la CET, est due par les contribuables qui sont soumis à la CFE et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €. Les activités qui sont exonérées de la CFE le sont également de la CVAE. L’assiette de la CVAE repose sur la valeur ajoutée dégagée au cours de la période de référence, laquelle correspond à l’année civile au cours de laquelle l’imposition est établie.

II – La CVAE et la fiscalité de production Les impôts de production correspondent à « l’ensemble des prélèvements pesant sur les facteurs de production utilisés par les entreprises pour créer des biens et proposer des services »4. Ces prélèvements, qui sont nombreux 5, sont plus élevés en France que chez la plupart de ses voisins européens, ce qui a pour effet de limiter « la compétitivité des entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles, et l’attractivité du territoire »6. Ces impôts sont accusés de pénaliser fortement les marges des entreprises françaises dans la mesure où ils représentaient en 2020, selon Eurostat, plus de 5 % du PIB en France, alors que la moyenne européenne est de 2,6 %7. Dans une note de juin 2019, Philippe Martin et Alain Trannoy, deux économistes du conseil d’analyse économique (CAE), ont expliqué en quoi les impôts de production sont les plus nocifs pour les entreprises8. Ils ont souligné que « l’analyse économique enseigne que les impôts sur la production sont les plus nocifs en raison des distorsions qu’ils engendrent tout au long de la chaîne de production. Contrairement à l’impôt sur les bénéfices ou la TVA, les impôts sur la production affectent directement les décisions des entreprises en termes de choix des modes de production et de prix et peuvent donc pénaliser leur productivité et leur compétitivité »9. Philippe Martin et Alain Trannoy ont préconisé la suppression de la CVAE qui permettrait en particulier de simplifier la taxation des entreprises puisque « celles-ci n’auraient plus de déclaration spécifique pour s’acquitter de la CVAE. Cette déclaration est, en effet, loin d’être simple pour les entreprises (nombreuses exonérations, dégrèvements…). Un autre avantage important est que la suppression de la CVAE, plus qu’une nouvelle réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (…), apporterait un soutien à une grande partie des entreprises, aussi bien celles dégageant des profits que celles en difficulté ou encore les entreprises en phase d’expansion qui, par exemple, investissent fortement mais font encore peu de profit »10.