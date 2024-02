Le nouveau régime de TVA du marché de l’art : un changement de paradigme favorable aux professionnels et aux collectionneurs

II – La loi de finances pour 2024 transposant la directive du 5 avril 2022 généralise le taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transactions effectuées sur le marché de l’art

Poursuivant l’harmonisation des règles fiscales, la directive du 5 avril 2022 bâtit une architecture strictement normée des modalités d’application de la TVA, visant notamment à « éviter la prolifération des taux réduits pour des raisons budgétaires et du principe d’égalité de traitement »28.

Cependant, elle donne plus de latitude aux États membres dans le choix des biens et prestations de services dont la commercialisation est susceptible de faire l’objet d’un taux réduit. En effet, le système doit encore évoluer pour parvenir à imposer toutes les transactions au sein de l’UE dans le pays de destination, et non pas dans le pays de départ. Dans cette perspective, « une plus grande diversité des taux de TVA ne perturberait pas le fonctionnement du marché intérieur ni ne fausserait la concurrence »29.

En tout état de cause, « le cadre juridique permettant l’application de taux réduits devrait être globalement cohérent avec les autres politiques de l’Union »30, notamment en matière sociale, environnementale et d’adaptation à l’ère du numérique31. En outre, « les biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits devraient viser à bénéficier au consommateur final et poursuivre des objectifs d’intérêt général »32.

Cette nouvelle architecture conduit à limiter les avantages que constitue la taxation de la marge bénéficiaire sur laquelle repose le régime particulier de TVA relatif aux objets d’art de collection ou d’antiquité. En contrepartie, elle donne aux États membres la possibilité de favoriser le secteur du marché de l’art en incluant les biens considérés dans la liste des catégories de biens et services éligibles au taux réduit (A). À l’occasion de la transcription en droit national des dispositions de la directive dans le cadre de la loi de finances pour 2024, la France change de paradigme et soumet toutes les ventes des biens concernés au taux réduit de TVA de 5,5 % (B).

A – La directive du 5 avril 2022 limite les avantages du régime de la marge bénéficiaire, mais autorise l’application d’un taux réduit de TVA La directive du 5 avril 2022 bâtit une nouvelle architecture des taux réduits de TVA. L’échelle des taux réduits autorisés et les modalités de leur mise en œuvre sont déterminées de la façon suivante33 : • les États membres sont libres d’appliquer deux taux réduits d’au moins 5 % de la base imposable, un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont ; • les taux réduits d’au moins 5 % sont susceptibles de s’appliquer à vingt-quatre catégories de prestations de services et de biens figurant dans la liste de l’annexe III de la directive, laquelle en comporte désormais vingt-neuf ; • les taux « super-réduits » et l’exonération sont susceptibles de s’appliquer à sept catégories de biens figurant dans cette liste, destinés à couvrir des besoins fondamentaux. À l’égard des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, les dispositions de la directive du 5 avril 2022 s’orientent autour des deux axes suivants. 1) D’une part, trois dispositions limitent les avantages présentés par le régime de la marge bénéficiaire (v. I, A) en le rendant incompatible avec l’application d’un taux réduit de TVA en amont. Tout d’abord, la directive dispose que n’est pas autorisée l’application des taux réduits de TVA à la vente d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité lorsque celle-ci a fait l’objet des régimes particuliers prévus au chapitre 4 du titre XII de la directive du 28 novembre 2006 précédemment cité34. Ensuite, elle supprime la possibilité35 pour les États membres de prévoir l’application des taux réduits dans les cas d’importation des biens considérés36 et d’acquisition d’œuvres d’art auprès de leur auteur ou de ses ayants droit37. Enfin, elle dispose que le régime de la marge bénéficiaire ne permet pas l’application d’un taux réduit de TVA aux biens considérés dans les cas suivants38 : achat ou importation par un négociant du marché de l’art ; achat d’œuvres d’art auprès de leur auteur ou de ses ayants droit ; achat d’œuvres d’art auprès d’un assujetti non professionnel du marché de l’art. Ainsi, la directive n’abroge pas le régime particulier relatif aux objets d’art, de collection ou d’antiquité fondé principalement sur le mécanisme de taxation de la marge bénéficiaire, mais elle restreint le caractère attrayant du dispositif, et met en concurrence l’ensemble du régime avec les nouvelles dispositions relatives aux taux réduits (v. infra). En tout état de cause, on peut s’interroger sur la volonté du Conseil de l’Union européenne de pérenniser le régime particulier fondé sur la taxation de la marge bénéficiaire à la lecture de l’article 4 de la directive intitulé « réexamen » qui prévoit une modification éventuelle dudit régime sur le fondement d’une évaluation du dispositif à la lumière de l’ère numérique et de l’objectif d’un système de TVA fondé sur la taxation dans l’État membre de destination. 2) D’autre part, la directive du 5 avril 2022 permet une généralisation de l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux ventes d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité par les professionnels. En effet, elle dispose que l’usage par les États membres de taux réduits ne peut s’appliquer qu’à des biens et à des prestations de services dans la limite de vingt-quatre points parmi ceux cités à l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 laquelle en comporte désormais vingt-neuf39. Parmi les items énoncés à l’annexe III ainsi modifiée figure précisément au point 26 « la livraison des objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérées à l’annexe IX, parties A, B, C »40. En outre, la directive prévoit que « les taux réduits seront en principe applicables tout au long de la chaîne commerciale » (considérant 3), ce qui donne toute latitude aux États membres d’ouvrir largement cette disposition favorable aux différents intervenants du marché de l’art. Ainsi, la directive du 5 avril 2022 a-t-elle profondément modifié les modalités d’application de la TVA du marché de l’art en rendant le régime de la marge bénéficiaire moins avantageux pour les négociants du secteur. Toutefois, en permettant aux États membres de généraliser le taux réduit d’au moins 5 % pour l’ensemble des transactions réalisées par les professionnels du marché de l’art, elle leur accorde la possibilité d’adopter un nouveau cadre légal favorable à l’essor de leur activité.