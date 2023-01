Que retenir de la loi de finances pour 2023 ?

IV – Les principales mesures fiscales intéressant les entreprises

Le texte budgétaire prévoit la suppression progressive de la CVAE qui est perçue par le bloc communal et les départements (A). Il comporte des dispositions en faveur des PME (B). Il augmente nettement les tarifs de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports qui est une taxe « comportementale » (C). Il vient également adapter des dispositifs fiscaux existants aux exigences de la transition énergétique (D). Enfin, il reprend un amendement gouvernemental instaurant une contribution temporaire de solidarité pour les entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz (E).

A – La suppression progressive de la CVAE L’article 55 de la loi de finances pour 2023 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette suppression, qui a pour objectif « le soutien de l’activité économique et la reconquête industrielle », se fera en deux fois, sur 2023 et 2024. En 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera réduite de moitié et, en 2024, elle sera supprimée pour l’ensemble des redevables. Le législateur a prévu de compenser aux collectivités territoriales (communes, intercommunalités et départements) la suppression de la CVAE à travers l’affectation à leur profit d’une fraction de TVA. Elle prévoit également d’affecter le dynamisme issu de cette fraction de TVA à un fonds national d’attractivité économique des territoires. Le montant de la compensation pour chaque collectivité territoriale sera déterminé sur la base d’une moyenne quadriennale de leurs recettes de CVAE (années 2020, 2021, 2022 et 2023). Dans sa décision du 29 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 55 de la loi de finances a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

B – Les dispositions en faveur des PME Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % et cela quel que soit le niveau du chiffre d’affaires. Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 10 M€ bénéficient d’un taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Afin de soutenir « le développement des petites et moyennes entreprises », la loi de finances pour 2023 a prévu de relever le plafond d’application du taux réduit à 42 500 € (art. 37). D’autre part, la loi de finances modifie le statut « jeune entreprise innovante » (JEI) créé en 2004, lequel confère un certain nombre d’exonérations fiscales aux PME qui engagent des dépenses de recherche et développement (R & D) représentant au moins 15 % de leurs charges. Elle permet de proroger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de contribution économique territoriale bénéficiant aux JEI (art. 33). Les entreprises devront avoir été créées depuis moins de huit ans pour bénéficier de ces exonérations. Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME est rétabli pour les dépenses engagées par les PME entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (art. 51). Ce dispositif, qui avait été instauré par la loi de finances pour 2021 pour les dépenses exposées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, n’avait pas été reconduit. Enfin, le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, prévu à l’article 244 quater M du Code général des impôts, est prolongé de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 (art. 46). La loi de finances pour 2022 a doublé le montant de ce crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne des micro-entreprises, c’est-à-dire celles employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 M€. Un rapport d’évaluation de ce dispositif sera présenté par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023.

C – Le renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports Le texte budgétaire augmente les tarifs de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), dès le 1er janvier 2023, de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur (art. 67). La TIRUERT, prévue par l’article 266 quindecies du Code des douanes, est la nouvelle dénomination, depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB). Par ailleurs, les objectifs d’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à la TIRUERT, sont revus à la hausse : 9,9 % (à la place de 9,8 %) dans les essences et 9 % (à la place de 8,9 %) dans les gazoles à partir de 2024.

D – L’adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique L’article 65 de la loi de finances renforce certains dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique. Il permet notamment l’extension du bénéfice du dispositif d’étalement de l’imposition des aides prévu par l’article 42 septies du Code général des impôts aux sommes versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. Ces aides « contribuent à financer des dépenses participant à un objectif global de transition écologique »2. Le législateur procède aussi à l’ajustement de la réduction d’impôt destinée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement en contrepartie de l’octroi d’un prêt à taux zéro en faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent, sous certaines conditions, un véhicule léger à faibles émissions (« PTZ mobilités »). Ce mécanisme de réduction d’impôt temporaire en faveur de certains établissements de crédit au titre des PTZ mobilité concernera également la « transformation » de véhicules à motorisation thermique en véhicule propre.