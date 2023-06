Quel doit être le niveau minimum d’imposition mondiale ?

La directive (UE) n° 2022-2524 du 14 décembre 2022 est la transcription du Pilier 2 de la réforme sur la fiscalité internationale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (I). Mais son champ d’application s’étend aux groupes nationaux de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 € (II).

I – La transcription du Pilier 2 sur la fiscalité internationale de l’OCDE

Le 15 décembre 2022, les 27 États membres de l’Union européenne ont approuvé la mise en place d’un impôt mondial sur les multinationales. Issue d’un accord auparavant signé par près de 140 pays, cette taxe de 15 % minimum sur les bénéfices des entreprises doit entrer en vigueur fin 2023 (Pilier 2 de la réforme sur la fiscalité internationale de l’OCDE).

Pour rappel, le Pilier 1 de la réforme sur la fiscalité internationale de l’OCDE comprend le nouveau système d’attribution des droits d’imposition des plus grandes multinationales aux juridictions où les bénéfices sont réalisés.

Le Pilier 2 comporte des règles visant à réduire les possibilités d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices afin que les plus grands groupes multinationaux des entreprises paient un taux minimum d’impôt sur les sociétés.

La transcription juridique de ce pilier s’illustre désormais par l’adoption de cette directive européenne à l’unanimité par le vote favorable de l’ensemble des États membres1.

Selon l’OCDE, la mesure – le second pilier de l’accord – doit fortement limiter l’évasion fiscale des multinationales et générer chaque année « 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires ».

Par exemple, une société américaine dont les profits sont localisés dans un paradis fiscal, et qui à ce titre ne paie aujourd’hui pas d’impôts, sera désormais contrainte d’en reverser 15 % aux États-Unis. Autre exemple : une entreprise française, taxée quant à elle au taux de 9 % dans un autre pays à faible fiscalité, devra verser la différence à la France, soit 6 % d’impôts supplémentaires.

Ainsi, quel que soit le pays dans lequel une multinationale déclare ses bénéfices, ces derniers seront in fine taxés à un taux minimal identique. Ainsi, lorsque l’entreprise paiera moins de 15 % d’impôts dans un pays étranger (où elle possède des filiales), son pays d’origine (dans lequel se situe son siège social) récupérera la différence afin que l’ensemble des impôts versés par la société atteigne bien ce seuil2.

Le département des affaires fiscales du Fonds monétaire international estime que les pertes fiscales liées au déplacement des bénéfices par les grandes entreprises s’élèvent à plus de 600 milliards de dollars (563 Md€) par an, dont les deux tiers pour les États membres de l’OCDE et un tiers pour les pays en développement3.

Dans son rapport sur les questions fiscales adressé au Conseil européen et approuvé par ce dernier, le Conseil pour les affaires économiques et financières (Conseil ECOFIN) avait réaffirmé qu’il soutenait fermement la réforme et qu’il s’engageait à la mettre en œuvre rapidement, au moyen du droit de l’Union. À la suite de la levée des vétos hongrois et polonais, la proposition de directive transposant les règles GloBE4 a été entérinée par l’ensemble des États membres le 15 décembre 2022.

Dans ce contexte, selon la directive, il est essentiel que les États membres respectent effectivement leur engagement à atteindre un niveau minimum d’imposition mondial. Dans une Union où les économies sont étroitement intégrées, il est crucial que la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial soit mise en œuvre d’une manière suffisamment cohérente et coordonnée.

La directive reprend le contenu et la structure du modèle de règles de l’OCDE avec néanmoins certains aménagements. En effet, afin de sécuriser au maximum la compatibilité de ces nouvelles règles avec le droit de l’Union européenne, et en particulier avec les libertés fondamentales, les règles GloBE de la directive s’écartent sur une série de dispositions du modèle rédigé par le cadre inclusif OCDE5.

Ainsi, par exemple, les groupes d’entreprises purement domestiques qui atteignent le chiffre d’affaires de 750 M€ (ou « groupes nationaux de grande envergure » dans le jargon bruxellois) entrent également dans le champ d’application de ces règles.

De même, la règle d’inclusion des revenus (RIR, qui constitue le dispositif primaire de collecte de l’impôt complémentaire GloBE) trouvera à s’appliquer en interne (i.e. une entité mère résidente sera imposée sur les profits insuffisamment taxés de sa filiale résidente du même État).

Il convient aussi de citer l’option offerte aux États membres comptant au plus 12 entités mères ultimes de groupes ayant un chiffre d’affaires d’au moins 750 M€ sur leur territoire de ne pas appliquer les règles GloBE pendant 6 ans et, surtout, le report de l’application de ces règles aux exercices fiscaux ouverts à compter du 31 décembre 2023 (issu d’une interprétation audacieuse de la déclaration commune du 8 octobre 2021 des 137 membres du cadre inclusif OCDE-G20 qui est désormais partagée par d’autres États, comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)6. Le champ d’application de la directive

A – Les entités concernées La directive s’applique aux entités constitutives situées dans un État membre qui font partie d’un groupe d’EMN (grandes entreprises multinationales) ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 M€, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée. À noter. Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales précitées ont une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, le seuil de chiffre d’affaires précité doit être ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales. Actuellement, cette mesure concernerait une centaine d’entreprises à travers le monde, et vise essentiellement les multinationales qui œuvrent dans le secteur du numérique. À noter. Lorsque les recettes et les bénéfices dans une juridiction sont inférieurs à un montant minimal donné, aucun impôt supplémentaire ne sera dû sur les bénéfices du groupe générés dans cette juridiction, même si le taux d’imposition effectif est inférieur à 15 % (exclusion de minimis). Pour les groupes nationaux, l’imposition supplémentaire ne s’appliquera qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle un groupe purement interne entre dans le champ d’application de la règle. Les premières années, les entreprises pourront déclarer une base imposable réduite. Elles seront autorisées à en déduire 10 % de la masse salariale et 8 % du montant des actifs corporels (les biens qu’elles possèdent et utilisent effectivement). Des taux qui diminueront progressivement pour atteindre plus de 5 % dans les deux cas au bout de neuf ans. Pour assurer la compatibilité avec le droit primaire de l’Union, et en particulier avec le principe de la liberté d’établissement, les règles de la directive doivent s’appliquer tant aux entités ayant leur résidence dans un État membre qu’aux entités non-résidentes appartenant à une entité mère située dans cet État membre. La directive doit également s’appliquer aux groupes purement nationaux de grande envergure. Ainsi, le cadre juridique sera conçu de façon à éviter tout risque de discrimination entre les situations transfrontières et les situations nationales. Toutes les entités situées dans un État membre à faible imposition, y compris l’entité mère appliquant la RIR doivent être soumises à l’impôt complémentaire. De même, les entités constitutives de la même entité mère qui sont situées dans un autre État membre, où l’imposition est faible, devront être soumises à l’impôt complémentaire. S’il est nécessaire de faire en sorte de décourager les pratiques d’évasion fiscale, il convient d’éviter les incidences négatives sur les petites EMN opérant sur le marché intérieur.