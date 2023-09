Vers un monde plus sûr sur les réseaux sociaux ?

VI – La régulation des contenus publiés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et des actions de sensibilisation des jeunes publics

Enfin, la loi prévoit que les fournisseurs de services d’hébergement doivent mettre en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite.

En outre, les fournisseurs de services intermédiaires doivent mettre à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus.

De plus, précise la loi, les fournisseurs de plateformes en ligne doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues à l’article 22 du règlement n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Le coordinateur pour les services numériques compétent doit attribuer le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées au même article 22 et qui agissent notamment contre la violation des dispositions de cette loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, du Code de la consommation, du Code de la santé publique ou du Code de la propriété intellectuelle.

La loi précise également que les fournisseurs de services intermédiaires doivent prendre les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes.

Ces dernières doivent mettre à la disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites.

Par ailleurs, toute injonction peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 €. Mais le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 €.

Lorsque l’infraction constatée est passible d’une amende d’au moins 75 000 €, l’astreinte prononcée peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

L’injonction doit préciser le montant de l’astreinte journalière encourue. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder à la liquidation de l’astreinte. Elle doit tenir compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.

En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité dans le délai imparti, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d’une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective.

L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1 du Code de la consommation.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 50 000 €. Lorsque l’injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Dans ce cas, le professionnel doit être informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.

Par ailleurs, les opérateurs de plateforme en ligne doivent adopter un protocole d’engagements visant à favoriser la collaboration entre l’État et lesdits opérateurs dans le secteur de l’influence commerciale, qui a notamment pour objet :

1 – de favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;

2 – de favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de loi ;

3 – de favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les influenceurs.

Par ailleurs, l’article 16 complète le contenu de la formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques dans les écoles et les établissements d’enseignement par des ajouts à l’article L. 312-9 du Code de l’éducation relatifs à la sensibilisation à l’image des femmes, contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

Enfin, la loi prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l’évolution :

1 – de l’application de la présente loi ;

2 – des compétences et des moyens financiers et humains des autorités administratives contribuant à la régulation de l’influence commerciale, en particulier de la DGCCRF, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité nationale des jeux et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3 – du périmètre du régime d’interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévus à l’article 4 ;

4 – du périmètre du régime d’encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévus à l’article 5.