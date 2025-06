Vers une souveraineté numérique européenne : le démantèlement des GAFAM comme horizon juridique et politique ?

Alors que les autorités états-uniennes ont récemment engagé de vastes procédures judiciaires visant le démantèlement partiel des GAFAM, l’Union européenne est renvoyée à ses contradictions, entre volontarisme juridique et impuissance politique. Depuis plus de dix ans, la Commission européenne mobilise le droit de la concurrence pour encadrer les pratiques abusives des géants du numérique. Mais ce corpus juridique, aussi abouti soit-il, peine à produire des effets structurels durables. Dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes, marqué par la remise en cause du Data Privacy Framework et l’émergence de régulations sectorielles comme le Digital Markets Act et le Digital Services Act, une question cruciale se pose : l’Union européenne saura-t-elle transformer sa puissance normative en véritable pouvoir stratégique, ou restera-t-elle dépendante des équilibres juridiques définis ailleurs ?

Aux États-Unis, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont désormais dans l’œil de la justice qui mobilise les lois antitrust pour envisager leur démantèlement (I). Mais à y regarder de plus près, les procédures engagées outre-Atlantique présentent de frappantes similitudes avec celles menées de longue date par l’Union européenne (II). Renforcée par cette redistribution judiciaire, l’Union européenne saura-t-elle se saisir de l’opportunité pour conquérir sa souveraineté numérique (III) ?

I – États-Unis : le droit de la concurrence comme levier de démantèlement des GAFAM

Google d’abord. Le 17 avril 20251, la division antitrust du département de la Justice états-unien (DOJ) a annoncé2 avoir remporté sa deuxième action civile pour pratiques anticoncurrentielles contre Google LLC. Dans l’affaire United States et autres contre Google LLC3, le tribunal fédéral du district est de la Virginie a jugé que Google avait violé la loi antitrust (Sherman Act4), en monopolisant trois marchés au sein de l’écosystème des technologies de l’affichage publicitaire sur le web ouvert : le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs, le marché des places de marché publicitaires (ad exchanges), et le marché des réseaux publicitaires pour annonceurs.

Dans leur plainte introductive5, les plaignants – dont le DOJ et huit États fédérés –, requièrent qu’il soit fait obligation à Google de se défaire de sa suite Google Ad Manager qui comprend depuis 2018 le serveur publicitaire des éditeurs de Google, Doubleclick For Publishers et Google Ad Exchange. Cette plateforme de gestion publicitaire utilisée par les éditeurs de sites web et d’applications leur permet de gérer, diffuser et optimiser leurs espaces publicitaires et les monétiser. Dans la plainte, le DOJ indique notamment que « les propres documents de Google montrent que l’entreprise a détourné trente-cinq centimes de chaque dollar publicitaire transitant par ses outils de technologies publicitaires ». L’acquisition par Google de DoubleClick en 2008 est également un point important soulevé dans la plainte introductive, le DOJ indiquant à cet égard que « l’acquisition de DoubleClick a propulsé Google dans une position dominante sur les outils utilisés par les éditeurs pour vendre des espaces publicitaires. Elle est venue compléter l’outil déjà existant de Google à destination des annonceurs, Google Ads, et a posé les bases des pratiques d’exclusion ultérieures de Google dans l’ensemble du secteur des technologies publicitaires ».

La culpabilité de Google LLC étant donc désormais établie dans cette affaire, il demeure la question de la sanction, qui sera jugée dans un second temps, après la présentation par les parties de leurs arguments respectifs.

En réalité, cette action n’est pas la première. Elle fait même suite à une affaire déjà remportée par le département, dans sa volonté désormais affichée de « mener des actions juridiques audacieuses pour protéger le peuple américain des atteintes à la liberté d’expression et à la libre concurrence de la part des entreprises technologiques »6.

Ainsi, le vendredi 30 mai 2025, les parties ont été appelées à présenter leurs plaidoiries finales dans une première affaire antitrust introduite en octobre 2020 par le DOJ et 11 États plaignants7 à l’encontre de Google, dénonçant sa position dominante sur les moteurs de recherche et la navigation web. À l’issue d’un arrêt rendu le 8 mai 2025, le tribunal de district de Columbia avait ainsi déjà conclu que Google enfreignait la section 2 du Sherman Act. Il lui était en effet reproché d’avoir maintenu son monopole sur deux marchés de produits aux États-Unis – les services de recherche générale et la publicité textuelle liée à la recherche (search text advertising) – par le biais d’accords de distribution exclusifs avec, notamment, Apple, Mozilla, d’autres navigateurs, d’accords avec le système d’exploitation Android sur la distribution d’applications mobiles (MADA pour Mobile Application Distribution Agreements), du partage des revenus avec les opérateurs ou fabricants d’équipements d’origine (RSA pour Revenue Share Agreements), et d’accords d’information sur les services mobiles (MSIA pour Mobile Services Information Agreement) conclus avec les opérateurs de téléphonie mobile pour soutenir la commercialisation des appareils Android et l’ensemble de l’écosystème Android.

Dans cette affaire, le DOJ a donc tout récemment appelé à l’adoption par le tribunal de plusieurs mesures correctives pour remédier aux pratiques anticoncurrentielles de Google8 : céder son navigateur Chrome, mettre un terme à ses accords exclusifs de moteur de recherche par défaut, concéder sous licence les données de son index de recherche à des concurrents ; tout cela pour faciliter la concurrence des moteurs de recherche rivaux. Là encore, les sanctions définitives adoptées par le tribunal ne seront connues que dans un second temps, et, selon toute vraisemblance, d’ici fin août.

Meta, ensuite. Le litige oppose la Federal Trade Commission (FTC) à Facebook – devenu depuis Meta9 – devant la Federal Court du district de Columbia (FTC c/ Meta Platforms, Inc.). Initialement déposée en décembre 2020, la plainte de la FTC avait été rejetée pour manque de preuve, mais une version amendée a été acceptée en 202110. La FTC accuse l’entreprise de maintenir illégalement son monopole sur les réseaux sociaux au moyen de comportements anticoncurrentiels prolongés. La plainte affirme que Facebook a mis en œuvre une stratégie systématique – incluant l’acquisition en 2012 du concurrent émergent Instagram, l’acquisition en 2014 de l’application de messagerie mobile WhatsApp, ainsi que l’imposition de conditions anticoncurrentielles aux développeurs de logiciels – dans le but d’éliminer les menaces pesant sur son monopole.

Dans sa déclaration liminaire à l’ouverture du procès le 14 avril 2025, la FTC qualifiait la stratégie de Meta en ces termes : « Il est difficile d’imaginer une action qui corresponde mieux à la définition d’un comportement ayant des effets anticoncurrentiels que celle d’une entreprise en situation de monopole achetant ses concurrents »11, exposant par ailleurs de nombreux courriels du président-directeur général Mark Zuckerberg, avouant vouloir supprimer la menace de ses concurrents en les rachetant.

Il est par ailleurs assez saisissant de constater que, dans cette affaire, le tribunal relève expressément que les pratiques de l’entreprise en matière de collecte de données et de respect de la vie privée ont causé un préjudice significatif aux consommateurs, alimentant de cette façon la qualification de comportement anticoncurrentiel. Dans son propos liminaire, la Cour mentionne plusieurs éléments factuels au soutien de son argumentation. D’abord, la circonstance que, depuis 2016, les utilisateurs des plateformes Meta ont érigé la protection de la vie privée comme domaine d’amélioration prioritaire, dépassant ainsi pour eux les bénéfices potentiels de la publicité ciblée. Ensuite, le rappel historique des violations notables de la vie privée des internautes et les sanctions déjà prononcées à l’égard de l’entreprise : la fuite de données Cambridge Analytica (2018), l’amende record de 5 milliards de dollars imposée par la FTC en 2019, l’accord autour de 650 millions de dollars de dédommagement pour l’usage non consenti de la reconnaissance faciale en 2020, et, enfin, l’accord autour d’1,4 milliard de dollars de dédommagement pour capture illégale de données biométriques (2024). La décision du tribunal est attendue pour septembre et, dans le cas d’une culpabilité retenue, les sanctions sont quant à elles attendues en fin d’année 2025.

Amazon et Apple ne sont pas en reste. Le procès respectif de ces deux géants est attendu pour 2026. La plainte introduite par la FTC et 15 États à l’encontre d’Amazon.com en septembre 2023 (FTC et Plaintiff States c/ Amazon.com, Inc.12) devant le tribunal de district ouest de Washington est la suite directe d’une enquête menée pendant quatre ans. Là encore, les plaignants allèguent que le géant utilise un ensemble de stratégies anticoncurrentielles et déloyales interdépendantes pour maintenir illégalement sa situation monopolistique. La plainte soutient à ce titre que les pratiques anticoncurrentielles menées par Amazon se produisent sur deux marchés : le marché en ligne destiné aux consommateurs, et celui des places de marché en ligne achetées par les vendeurs. Les tactiques décrites dans la plainte incluent des mesures anti-remises qui pénalisent les vendeurs et dissuadent les autres e-commerçants de proposer des prix inférieurs à ceux d’Amazon, la nécessité quasi absolue pour les vendeurs de passer par l’éligibilité « Prime » pour exercer leur activité, la place prépondérante des publicités payantes et indésirables qui dégradent l’expérience de recherche des utilisateurs, la préférence accordée aux résultats de recherche d’Amazon pour ses produits, ainsi que le montant abusif des commissions prélevées sur les ventes ; et même l’existence d’un algorithme (nommé en interne « Project Nessie ») créé afin d’identifier des produits spécifiques pour lesquels il était prédictible que d’autres magasins en ligne suivraient les hausses de prix d’Amazon13.

Enfin, le procès à l’encontre d’Apple est quant à lui attendu pour février 2026. La plainte introduite par le DOJ joint par 16 autres États14 porte sur la manière dont Apple aurait exploité l’écosystème fermé de l’iPhone pour construire son monopole et inciter les utilisateurs à payer plus cher pour leurs applications. Elle mentionne15 plusieurs pratiques anticoncurrentielles, parmi lesquelles des restrictions contractuelles aux développeurs et l’entrave au développement d’applications, de produits et de services qui pourraient réduire le niveau de dépendance des utilisateurs et améliorer l’interopérabilité. Dans un communiqué de presse du 21 mars 202416, le DOJ ne craint pas d’indiquer à cet égard qu’« Apple exerce son pouvoir de monopole pour extraire davantage de revenus auprès des consommateurs, développeurs, créateurs de contenus, artistes, éditeurs, petites entreprises et commerçants, entre autres ».

En réalité, un parallèle frappant doit être établi avec la plainte introduite à la même période – le 25 mars 2024 – par la Commission européenne à l’encontre d’Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles sur le territoire de l’Union européenne. À l’issue d’une enquête ayant duré près d’une année, la Commission a constaté, le 23 avril 2025, qu’Apple enfreint, avec ses pratiques anti-steering, le règlement européen Digital Market Act (DMA)17.

Par pratiques dites anti-steering (littéralement anti-direction), il faut comprendre des pratiques qui consistent à interdire ou à limiter la redirection des utilisateurs vers des sites internet ou applications externes. Les pratiques empêchent les développeurs d’informer les utilisateurs d’iOS d’offres d’abonnement disponibles sur internet en dehors de l’application, de l’existence de différences de prix entre les abonnements intégrés et les abonnements disponibles ailleurs, et d’inclure, dans leurs applications, des liens orientant les utilisateurs d’iOS vers le site web du développeur sur lequel d’autres formules d’abonnement sont proposées à la vente. Par sa décision du 23 avril 2025, la Commission a donc ordonné à Apple de lever ces restrictions techniques et commerciales, de s’abstenir de perpétuer ces pratiques non conformes à l’avenir, ou d’adopter toute pratique ayant un objet ou un effet équivalent. Elle lui a infligé, par ailleurs, une amende de 500 millions d’euros tenant compte de la gravité et de la durée du manquement.