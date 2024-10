Autorité de chose jugée et reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre

Cet arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 était attendu car la Cour prend position sur l’autorité de chose jugée de la décision étrangère et l’application de la règle française de concentration des moyens issue de sa jurisprudence Cesareo. En d’autres termes il s’agissait de savoir si un jugement rendu dans un autre État membre et reconnu en France, rejetant une demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, s’oppose à la recevabilité d’une demande d’indemnisation concernant les mêmes faits mais fondée sur la responsabilité contractuelle.

Cass. 1re civ., 19 juin 2024, no 19-23298

Afin d’apprécier l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2024, il semble pertinent de revenir sur le contexte et de rappeler quelques fondamentaux, à commencer par l’autorité de chose jugée.

L’autorité de chose jugée est une notion dont l’appréhension reste complexe. Les spécialistes soulignent combien il est difficile d’en tracer les contours1.

L’autorité de chose jugée présenterait en réalité deux facettes. L’autorité positive de chose jugée, d’une part, conduit à imposer au cours d’une instance la prise en compte de ce qui a été jugé lors d’une instance antérieure. L’autorité négative de chose jugée, d’autre part, implique que le juge saisi d’un litige déjà tranché refuse de statuer à nouveau2.

C’est ce second aspect qui nous intéresse ici. En effet, dans le cadre d’un contentieux international, c’est l’autorité négative de chose jugée qui sera sollicitée pour s’opposer à l’ouverture d’une procédure en France alors qu’un jugement étranger a déjà tranché le litige. Assurément, pour pouvoir invoquer l’autorité de chose jugée d’une décision étrangère, encore faut-il qu’elle produise ses effets en France3. En droit international privé commun, cela passe par un contrôle de sa régularité au besoin lors d’une procédure d’exequatur pour les jugements en matière patrimoniale. En droit international privé européen, les instruments communautaires, et notamment le règlement de Bruxelles I, puis sa version refondue, Bruxelles I bis, posent un principe de reconnaissance de plein droit dans chacun des États membres des décisions rendues par les juridictions d’un autre État membre sans qu’il soit besoin de recourir à aucune procédure4.

Dès lors, à supposer qu’un jugement étranger soit reconnu en France, il est susceptible de s’opposer à l’ouverture d’une nouvelle procédure. Il faut pour cela démontrer une triple identité d’objet, de cause et de parties. En effet, il résulte de l’article 1355 du Code civil5 qu’il « faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Cela dit, revenons à l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt sous commentaire.

La société Récamier, de droit luxembourgeois, avait engagé la responsabilité délictuelle de son ancien administrateur en lui reprochant de prétendus détournements d’actifs devant les juridictions luxembourgeoises. Toutefois, les juges luxembourgeois avaient déclaré cette demande mal fondée car la responsabilité encourue par le défendeur était de nature contractuelle.

La société avait alors assigné en France l’ancien mandataire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ce dernier a soulevé devant les juges français une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue au Luxembourg.

La cour d’appel avait accueilli cette fin de non-recevoir en appréciant l’autorité de chose jugée sous le prisme du droit français.

À cet égard, depuis l’arrêt Cesareo6, dans le cadre de la vérification de la triple identité d’objet, de cause et de parties, le concept de « cause » comprend uniquement les faits sur lesquels la première affaire est fondée, peu importe les moyens juridiques invoqués7. En d’autres termes, il suffit que les faits qui sous-tendent la demande soient identiques, peu importe que, dans la seconde instance, le demandeur fonde ses prétentions sur un autre fondement juridique. Cela se traduit par le fait que les plaideurs ont intérêt dès la première instance à soulever tous les moyens possibles pour arriver à leur fin, sous peine d’en être empêchés ultérieurement puisque leur action serait irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée tirée de la décision rendue dans la première procédure. C’est la règle de « concentration des moyens ».

Cet arrêt relançait le débat sur la loi applicable à l’autorité de la chose jugée. Débat inépuisable qui oscille principalement entre les tenants de l’application de la loi du for devant lequel la fin de non-recevoir est soulevée8, et les tenants de l’application de la loi du pays d’origine de la décision9, avec une variante pour une application distributive des deux lois, voire une application cumulative10.

Ce débat est encore exacerbé dans le contexte communautaire par deux éléments. Premièrement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) semble prôner depuis l’arrêt Gothaer de 201211 une définition autonome de l’autorité de chose jugée pour l’interprétation du règlement Bruxelles I. Deuxièmement, dans l’arrêt Hoffman contreKrieg12, la Cour de justice a jugé qu’une décision étrangère reconnue en vertu de l’article 26 de la convention de Bruxelles (devenu l’article 33 du règlement Bruxelles I) doit déployer, en principe, dans l’État requis, les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’État d’origine, ce dont il s’infère que la décision passe les frontières en gardant ses propriétés selon la loi de l’État d’origine.

Dans l’affaire sous commentaire, la Cour de cassation avait choisi de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice par un premier arrêt en date du 17 novembre 202113. À vrai dire, ces questions étaient très pertinentes et on peut les résumer de la manière suivante. La Cour de cassation s’interrogeait dans un premier temps sur l’étendue de la définition autonome de l’autorité de chose jugée et, plus spécialement, sur la question de savoir si, au sens de cette définition, l’identité de cause est établie lorsqu’une partie invoque des moyens de droit différents (responsabilité délictuelle puis responsabilité contractuelle) pour obtenir une même chose (réparation d’un même préjudice). Parallèlement, et dans l’hypothèse où il faudrait laisser une place au conflit de lois, elle se demandait s’il fallait appliquer exclusivement la loi du pays d’origine à la question de l’autorité de chose jugée ou si on pouvait en revenir à la loi du for requis s’agissant des conséquences procédurales attachées à l’autorité de chose jugée.

Néanmoins, la Cour de cassation a retiré ses questions préjudicielles au lendemain de l’arrêt rendu par la CJUE le 8 juin 202314 dans une affaire opposant la BNP à un de ses anciens salariés, laquelle portait sur la question de la recevabilité d’une action du salarié en France après qu’il eut déjà obtenu un jugement en sa faveur au Royaume-Uni (avant le Brexit) mais sur d’autres demandes.

Le nœud du problème résidait alors dans l’application ou la non-application de la règle de concentration des demandes ou, plus précisément, la règle abuse of process qui s’applique au Royaume-Uni et qui s’oppose au renouvellement d’une instance lorsque le demandeur aurait pu exposer toutes ses demandes au cours d’une première instance mais qu’il s’en est abstenu et qu’il refait un procès plus tard contre le même défendeur pour porter d’autres revendications. En droit français, une règle très proche, celle de la concentration des demandes, était consacrée par un article R. 1452-6 du Code du travail (abrogé par un décret du 20 mai 2016, mais qui était susceptible de s’appliquer aux faits de l’espèce).

Dans sa décision du 8 juin 2023, la Cour de justice a rappelé que le mécanisme de reconnaissance de plein droit permet d’assurer la libre circulation des jugements et de garantir la confiance réciproque des États. En conséquence, en principe, la décision étrangère reconnue dans un autre État membre doit être parée des attributs dont elle est dotée par la loi de son État d’origine. Mais, s’agissant du principe de concentration des demandes, c’est une règle de nature procédurale dont l’objectif n’est autre que d’éviter une multitude de procès là où un seul suffirait car la même relation juridique donne lieu à plusieurs demandes qu’il était possible de regrouper. Cela ne relève pas de la loi de l’État d’origine mais de celle de l’État requis. Ainsi, la CJUE réserve l’application de la règle de concentration des demandes si elle existe dans l’État requis au titre de loi procédurale du for.

Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation se réfère directement à la jurisprudence de la CJUE qu’elle applique en l’espèce avant de se raviser en opportunité pour finir par ne pas appliquer la règle de concentration des moyens. C’est donc ici une application nuancée de la solution de la Cour de justice à propos de l’obligation de concentration (I). Certes, en l’espèce, le résultat est opportun mais le raisonnement de la Cour de cassation paraît contestable (II).

I – Une application nuancée de la jurisprudence de la CJUE à propos de l’obligation de concentration La Cour de cassation cite in extenso des passages de la décision de la Cour de justice. L’article 33 du règlement Bruxelles I15, posant une règle de reconnaissance de plein droit des jugements rendus dans un autre État membre, et ne souffrant que quelques exceptions de non-reconnaissance limitativement prévues à l’article 36, « s’oppose à ce que la reconnaissance, dans l’État membre requis, d’une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l’État membre d’origine, ait pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l’État membre requis au motif que la législation de l’État membre d’origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l’État membre requis susceptibles de s’appliquer une fois cette reconnaissance effectuée ». La Cour de cassation en déduit dans un premier temps que « les juges de l’État requis, après avoir reconnu le jugement rendu dans un autre État membre, peuvent faire application, en tant que règle de procédure, de la règle de concentration des moyens en vigueur dans leur ordre juridique ». On ne peut que relever le glissement de la concentration des demandes, seule visée dans l’arrêt BNP par la CJUE, vers la concentration des moyens, seule en cause dans l’affaire soumise à la Cour de cassation. Celle-ci applique la règle dégagée par la CJUE, à propos de la concentration des demandes, à la concentration des moyens. Un tel raisonnement surprend. Effectivement, nous avons évoqué en introduction l’idée qu’en droit français la concentration des moyens participe à la notion de « cause ». Celle-ci comprend, depuis l’arrêt Cesareo, les éléments de faits quels que soient les moyens de droit à l’appui de la prétention. Ce qui nous ramène à l’une des conditions de l’autorité négative de chose jugée qu’est l’identité de cause. Certes, la CJUE tend à développer une conception autonome de l’autorité de chose jugée mais elle a simplement dit dans son arrêt du 8 juin 2023 qu’une règle de concentration des demandes ne relève pas de l’autorité de chose jugée. Est-ce suffisant pour en déduire, au nom d’une conception autonome, que la règle française de concentration des moyens ne participe pas de l’autorité de chose jugée dans le contexte du droit international privé communautaire ? Si la Cour de cassation faisait cela, on ne serait pas nécessairement en présence d’un revirement de la jurisprudence Cesareo en droit interne mais ce serait sa condamnation en droit international privé. Quoi qu’il en soit, à ce stade du raisonnement, on s’attendait à ce que la Cour de cassation conclue à l’application de la règle de concentration des moyens en tant que lex fori et, partant, approuve la cour d’appel d’avoir déclaré la demande de la société irrecevable. D’ailleurs, s’agissant de l’affaire BNP Paribas, la Cour de cassation a effectivement fait application de la règle française de concentration des demandes au titre de loi du for de la procédure pour déclarer la demande du salarié irrecevable16. Ce n’est pas la position de la Cour de cassation dans la présente espèce ! Au contraire, elle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré l’action de la société Récamier irrecevable. En réalité, la haute juridiction opère une pirouette et considère en opportunité qu’il n’y a pas lieu d’étendre le champ d’application de la règle prétorienne de concentration des moyens lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, « son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible ». Assurément, l’application de la règle de concentration des moyens aurait été inopportune. Il semble que le juge luxembourgeois ne connaisse pas de principe équivalent et qu’une même demande fondée sur la responsabilité contractuelle au lieu de la responsabilité délictuelle serait recevable au Luxembourg17. Faire barrage en France au demandeur qui aurait pu agir dans le pays d’origine de la première décision porte effectivement atteinte aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique du système de Bruxelles. On oppose au plaideur une règle qu’il ne pouvait pas prévoir lorsqu’il a intenté son action initialement au Luxembourg. Toutefois, ce volte-face surprend d’autant plus que, s’agissant de la règle de concentration des demandes, la jurisprudence française s’était fixée sur sa non-application en présence d’une première procédure intervenue à l’étranger18. Cependant, force est de reconnaître que cette position a manifestement été abandonnée après l’arrêt de la CJUE du 8 juin 202319. On ne peut donc pas ignorer un certain malaise et l’on se demande s’il n’aurait pas été plus judicieux de maintenir les questions préjudicielles posées à la CJUE à la suite de l’arrêt Récamier n° 1, rendu en novembre 2021. Ce que la Cour de justice a dit à propos de la règle de concentration des demandes valait-il aussi pour la règle de concentration des moyens ? Ce n’est pas si évident que cela20 et c’est peut-être de là que vient le malaise. Effectivement, n’aurait-il pas été plus cohérent de considérer qu’à la différence de la règle de concentration des demandes, la règle de concentration des moyens participe à l’autorité de la décision ? Il faudrait alors s’en remettre à la loi du juge d’origine de la décision. Cela conduirait en l’espèce à la même solution : permettre l’action de la société en France dans le respect des prévisions des parties puisqu’a priori, une telle action aurait été recevable au Luxembourg. Dès lors, plutôt qu’un raisonnement qui ressemble à une application par analogie, n’aurait-il pas fallu retenir une interprétation a contrario de la solution de la CJUE qui a été adoptée à propos de la concentration des demandes et non pas à propos de la concentration des moyens ?