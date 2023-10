L’autonomie contractuelle sous le prisme du droit international privé et comparé : pouvoir absolu ou relatif ?

Dans la sphère du droit international des contrats, deux approches distinctes se dessinent : l’une favorisant la liberté de choix des parties, tandis que l’autre privilégie une autonomie plus restreinte. Cette dualité reflète la mutation de l’économie mondiale, marquée par une compétition à la fois entre les entreprises et entre les différents systèmes juridiques.

Indéniablement, la mondialisation1 du droit des affaires pose diverses difficultés. Si l’autonomie contractuelle semble la pierre angulaire du commerce international, il reste qu’une question divise les plus éminents juristes et la doctrine la plus autorisée depuis de nombreuses années en France comme outre-Atlantique : jusqu’où la volonté des parties s’étend-elle réellement lorsqu’il s’agit de choisir la juridiction et la loi applicable au contrat ?

Pour le professeur Story2, c’est le souhait des cocontractants qu’il faut privilégier par rapport au lieu d’exécution des conventions. En revanche, le professeur Beale, son collègue à Harvard, contestait l’octroi « d’un pouvoir si extraordinaire dans les mains de deux individus quelconques »3. D’où l’enjeu de cet article qui analyse la problématique récurrente de savoir si les parties ont tout pouvoir dans le choix du droit étranger. N’appartient-il pas aux juges de se livrer à un examen circonstancié de chaque clause dans un objectif de protection des plus vulnérables ? Faut-il privilégier l’autonomie individuelle4 ainsi qu’une liberté contractuelle5 absolue, au détriment du principe de souveraineté territoriale6 ? Cette réflexion est cruciale car l’une des parties peut retirer un avantage stratégique non négligeable, si le litige est porté devant une juridiction spécifique. Après avoir analysé le principe d’autonomie contractuelle qui caractérise le paradigme libéral, mais aussi ses prémisses théoriques et juridiques (I), il conviendra de mettre en lumière la liberté relative des parties à travers l’étude des clauses d’élection de for et de lois applicables (II), en se fondant notamment sur l’analyse de la jurisprudence récente des pays de common law. Par-delà l’utilité de la démarche comparatiste, l’intérêt de cette étude est double : à la fois analyser les difficultés pratiques liées aux clauses contractuelles à travers la jurisprudence américaine et celle des différents pays et réfléchir à la meilleure rédaction possible des clauses des contrats internationaux.

I – Regard comparatiste sur le principe d’autonomie contractuelle : entre diversité des traditions juridiques et environnement économique

Il importe d’analyser les présupposés philosophiques de l’autonomie contractuelle, avant de se pencher sur les références historiques, doctrinales, juridiques mobilisées pour la justifier, mais aussi pour la critiquer. Ce principe est essentiel dans la mesure où le droit des contrats commerciaux, plus que toute autre branche, repose sur un exercice continuel de calculs stratégiques et de prospective.

Le poids du principe d’autonomie des parties. D’un point de vue philosophique, selon Kant, les individus possèdent la capacité de raisonner. Par voie de corollaire, ils ont la compétence de décider. Il considérait l’autonomie comme un alliage de liberté et de raison. Sous cet angle, il déclarait que le libre arbitre individuel, notion universelle, appartenait à toute personne en tant qu’être rationnel. Il s’opposait en cela à Hegel pour lequel le droit n’avait de substance que dans la volonté souveraine de chaque État. D’un point de vue juridique, historiquement, que ce soit en Égypte ou en Grèce, en décidant de la langue du contrat, les parties avaient ainsi le pouvoir de choisir directement le for compétent pour leur litige et indirectement la loi applicable. Quant à la Cour de cassation française, elle soutenait en 1910 que la loi gouvernant les contrats, que ce soit pour leur formation, leurs effets ou leurs conditions, était la loi choisie par les parties7. Dans les litiges impliquant le droit des contrats, pour réduire au maximum les risques liés à la saisine d’une juridiction d’un autre pays et à l’application du droit étranger, il est utile de prévoir8 des clauses d’élection de for et de choix de loi9. Elles favorisent la concurrence entre les ordres juridiques, qui sont puissamment incités à ce que leurs normes conservent un large pouvoir d’attraction pour les cocontractants, dans un espace économique mondialisé et ultra-compétitif.

La consécration au niveau international. Dans le secteur des affaires, la liberté contractuelle et le respect de la volonté des parties favorisent la prévisibilité10 des décisions. Plus encore, elles permettent de dépasser la pluralité des desiderata et revendications étatiques sur les lois applicables11. Le principe d’autonomie est présent dans la majorité des textes internationaux comme l’article 6 de la convention de Vienne, sur la vente internationale de marchandises, la convention de La Haye, sur les contrats d’intermédiaires et à la représentation, la convention de Mexico de 198012 et la convention de La Haye de 1955, sur la loi applicable à la vente internationale de marchandises. Celle-ci a ainsi favorisé l’harmonisation de la réglementation des États contractants sur l’autonomie des parties en matière d’accords d’élection de for. Le choix des parties ne se limite pas à la loi d’un État, mais peut concerner « des règles de droit généralement acceptées au niveau international, supranational ou régional comme étant neutres »13. Elles peuvent ainsi opter pour les principes d’Unidroit, relatifs aux contrats du commerce international, ou les principes du droit européen des contrats.

Éléments de droit comparé pour un choix éclairé. De nos jours, le Code civil québécois14, russe15, le droit japonais16 et le règlement Rome I prévoient la possibilité de telles clauses. Selon ce dernier, les cocontractants peuvent faire un choix différent à diverses parties de l’accord17. En droit français, dans le droit fil de la doctrine, la Cour de cassation a considéré que « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige international »18 et « lorsque la clause ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative d’une juridiction française »19. Les juges du fond20 ne peuvent les écarter sans justifier de quelle manière elles ne respectent pas les conditions posées par l’article 48 du Code de procédure civile. En Europe, si les parties peuvent choisir une loi différente, elles conservent la protection des lois impératives de leur État d’origine.

Les règles applicables dans les pays de common law. Il existe la même philosophie en vertu de la théorie de la « properlaw of contract »21 qui est définie comme le « système juridique par lequel les parties ont voulu que le contrat soit régi ». Pourtant, à l’origine, certains grands juristes anglais (Dicey22) et américain (Beale23) y opposaient une certaine résistance. La jurisprudence anglaise, à rebours de la doctrine, était favorable à l’autonomie des individus qui pouvaient prévoir la loi qui gouvernait le conflit, sans qu’il y ait de liens avec les parties ou le litige24.

En Angleterre. En l’absence de choix exprès ou implicite de loi, la common law déduit la loi la plus adéquate en examinant avec quel pays le contrat a son lien le plus substantiel25. Pour cela, les tribunaux doivent tenir compte des divers éléments du contrat, tel l’endroit où il a été conclu, le lieu d’exécution, la nationalité des parties et la monnaie de la transaction. Une clause ambiguë ou dénuée de sens ne sera pas prise en compte26, tout comme celle qui reporte tout choix de loi jusqu’à ce qu’un litige soit survenu27. S’agissant des clauses relatives au choix de la juridiction anglaise, il faut préciser que les tribunaux sont tenus d’exciper d’un motif sérieux pour refuser leur compétence28. Cela a été rappelé à maintes reprises par la jurisprudence récente29. Par ailleurs, malgré sa sortie de l’Union européenne, l’Angleterre reste soumise aux règlements Rome I et Rome II, sur la loi applicable aux relations contractuelles, et donc au principe cardinal de liberté contractuelle (art. 3 (1)).

Analyse du système juridique américain. Il a connu une profonde évolution puisque le principe d’autonomie est désormais considéré comme « la règle internationale privée la plus largement acceptée », un « droit fondamental », voire un principe « irrésistible »30. Après avoir été rejetée par le premier Restatement, la théorie de l’intention des parties a finalement été adoptée par le second Restatement de 1971, qui dispose : « La loi de l’État choisi par les parties pour régir leurs droits et devoirs contractuels sera appliquée ». La doctrine majoritaire actuelle soutient que les problématiques relatives à la force exécutoire et l’interprétation des contrats devraient être gouvernées par la loi fixée par les parties31. Toutefois, la section 187 du second Restatement sur les conflits de lois32 limite la capacité des cocontractants. Dans le même sens, la majorité des États américains appliquent actuellement l’Uniform commercial Code (UCC), paragraphe 1-105, qui impose un « rapport raisonnable » entre le contrat et l’État de la loi choisie.

L’appréciation d’un rapport raisonnable. Les tribunaux prennent en considération à la fois le lieu de résidence des parties ainsi que celui d’exécution du contrat. Si ce dernier ne contient pas de dispositions valables sur le choix de la loi applicable, c’est le droit de la juridiction ayant une « relation appropriée » avec la transaction qui s’appliquera (UCC, § 1-301(b)). Il faut entendre par là, la loi ayant « la relation la plus significative » avec l’affaire en cause (In re Merritt Dredging Co., 839 F.2d 203, 206, 4th Cir., 1988). Cependant, cet impératif change d’un État à l’autre et peut donc être interprété de manière différente selon les juridictions. Ainsi, celui de New York autorise les cocontractants à choisir ses lois pour encadrer leurs accords si ceux-ci ont un enjeu financier d’au moins 250 000 $, même si la transaction n’a aucun lien avec l’État. Dans le Delaware, le montant du contrat doit être d’au moins 100 000 $. Précisons que, à défaut de rapport raisonnable, c’est souvent la loi de l’État qui prévaut33.

Conseils rédactionnels. Pour éviter tout conflit, il faut être vigilant dans la rédaction. Ainsi, il est conseillé d’éviter les formules comme « le contrat doit être “interprété” conformément aux lois d’un État », mais il faut lui préférer le terme « gouverné ». Les conséquences légales ne sont pas les mêmes34. Ainsi, cela témoigne de l’intention des parties d’utiliser l’ensemble des règles du droit des contrats du for choisi, et pas seulement la partie relative à l’interprétation des contrats.