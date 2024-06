Le droit international privé communautaire des successions face à la réserve héréditaire en droit français

Le droit des successions en France est marqué par la protection des enfants du défunt, lesquels sont réservataires. Ne pas pouvoir déshériter ses enfants est une règle d’ordre public en France, c’est un principe également connu dans les pays de droit civil. En revanche, il en va différemment dans les pays de common law. Or la mobilité croissante des individus, en Europe et ailleurs, internationalise le règlement des successions. C’est la raison pour laquelle les États membres de l’UE se sont dotés en 2012 d’un règlement uniformisant les règles de conflit de lois et de compétence internationale en matière successorale. Se pose alors la question de la combinaison de ces règles uniformes et de la réserve héréditaire, à laquelle le législateur français est particulièrement attaché comme en témoigne l’instauration d’un droit de prélèvement compensatoire par la loi du 24 août 2021.

Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen, autrement dénommé règlement Successions, est entré en vigueur le 17 août 2012. Il s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015.

L’objectif de ce texte n’était pas d’harmoniser ni de rapprocher les droits internes des États membres en matière de succession mais seulement d’unifier les règles de droit international privé au sein de l’UE, étant précisé cependant que ce texte ne s’applique pas en Irlande ni au Danemark.

Malgré tout, au lendemain de son adoption, d’aucuns auguraient que « les postulats libéraux du droit européen des successions (…) influenceraient de futures réformes en matière successorale sur le plan interne des États membres »1.

De fait, le législateur européen s’était donné pour ambition de sécuriser et fluidifier le règlement des successions ayant une incidence transfrontalière. À cette fin, le règlement Successions prévoit des règles de conflit de lois et de compétence qui favorisent le recours à une loi unique, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt2 pour régler l’ensemble de la succession, et qui permettent de faire converger la compétence juridictionnelle et la loi applicable3.

En outre, le règlement Successions consacre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres4.

Mais le texte se distingue aussi par la promotion de l’anticipation successorale avec la possibilité de choisir à l’avance la loi applicable à sa future succession5. Certes, cette liberté est encadrée dans la mesure où il est seulement possible de choisir sa loi nationale6. Toutefois, il n’est prévu aucun mécanisme particulier pour protéger les héritiers réservataires comme cela est prévu dans le droit interne de la plupart des États membres et particulièrement la France. Pour preuve, la loi applicable à la succession, qu’elle soit objectivement désignée par le règlement ou qu’elle soit choisie par le de cujus régit l’ensemble des questions successorales et notamment la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort, ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers7.

Tout au plus l’article 35 du règlement Successions réserve-t-il l’exception d’ordre public. À cet égard on remarquera que la proposition de règlement, telle que conçue initialement, prévoyait dans un article 27, alinéa 2, que l’application d’une disposition de loi ne pouvait être évincée au nom de l’ordre public du for au seul motif que les modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans l’État du for. Néanmoins, le texte définitif n’a pas repris cette disposition. Quelques allusions sont faites à la réserve héréditaire dans les considérants 38, 50 et 54, mais elles traduisent une volonté d’éviter qu’elle ne vienne trop perturber la cohérence des objectifs du règlement. Un auteur a même souligné une volonté d’en « contenir la force d’expansion »8.

Dans ce contexte, dans un premier temps, le 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de prélèvement, consacré à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, était inconstitutionnel9. Ce texte permettait aux héritiers français privés de tout ou partie de leur réserve héréditaire par la loi étrangère applicable à la succession de faire valoir un droit de prélèvement sur les biens situés en France à hauteur de ce dont ils avaient été privés. Le Conseil constitutionnel avait condamné ce mécanisme car il créait une discrimination entre les héritiers français, seuls protégés, et les héritiers étrangers.

Dans un second temps, quelques années plus tard, dans deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a décidé qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit de loi qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français10. Alors que ces décisions semblaient donner raison à ceux qui avaient postulé l’influence libérale du règlement Successions, la loi du 24 août 202111 confortant le respect des principes de la république est venue bouleverser la donne.

En effet, l’article 24 de cette loi a introduit sous l’article 913 du Code civil un troisième alinéa qui prévoit que « lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

La réintroduction d’un droit de prélèvement a été largement discutée en doctrine12.

Il n’est pas question ici de revenir sur l’ensemble des arguments plus ou moins critiques avancés à l’encontre du droit de prélèvement ou en sa faveur13.

Quoi qu’il en soit, le droit de prélèvement compensatoire existe et la lecture des travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 laisse penser que le législateur a entendu neutraliser la jurisprudence de la Cour de cassation tout en évitant les reproches d’inconstitutionnalité faits jadis au droit de prélèvement de la loi de 181414.

Cette analyse a été récemment confortée par le ministère de la Justice qui considère que la réserve héréditaire est désormais un principe intégré dans l’ordre public international français15. Ce qui pourrait alors, à terme, conduire la Cour de cassation à revoir sa position et à ériger la réserve héréditaire au rang des principes essentiels du droit français dans les cas où le droit de prélèvement compensatoire ne trouverait pas à s’appliquer.

Dès lors, il convient de s’interroger, d’une part, sur le point de savoir dans quelle mesure la protection de la réserve héréditaire sur le plan international est susceptible de perturber les objectifs de prévisibilité, d’harmonisation et de libéralisme assumé du règlement Successions (I). D’autre part, il faut tenter de mesurer l’impact effectif d’un tel mécanisme perturbateur dans le cadre d’une succession internationale (II).

Ces questions méritent d’être posées à l’heure où la Cour européenne des droits de l’Homme vient de juger qu’hériter n’est pas un droit fondamental16.

I – La protection de la réserve héréditaire : un élément perturbateur des objectifs du règlement Successions ?

Le règlement Successions poursuit les objectifs de l’Union européenne, mis en avant dans le considérant 7, à savoir favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières17. À cette fin, cet instrument a été conçu pour garantir la prévisibilité de la loi applicable tout en évitant le morcellement des successions par l’application d’une loi unique et permettre autant que faire se peut une convergence de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle, et il promeut l’anticipation successorale via la possibilité de choisir la loi applicable à sa future succession. Ces objectifs sont-ils susceptibles d’être remis en cause par la protection de la réserve héréditaire par le juge français chaque fois qu’il sera compétent ? Il convient de répondre à cette question en se préoccupant de la mise en œuvre du droit de prélèvement compensatoire, d’une part, et de l’exception d’ordre publique, d’autre part. En effet, il semble que l’exception d’ordre publique puisse encore jouer un rôle dans des hypothèses dans lesquelles il serait impossible de se prévaloir d’un droit de prélèvement, notamment parce que les conditions requises par l’article 912, alinéa 3, ne sont pas réunies.

S’agissant de la convergence de la compétence et de la loi applicable, ce principe n’est pas absolu et il n’est pas menacé par le droit de prélèvement ou l’exception d’ordre public. Effectivement, il n’est pas douteux que seul le juge français est susceptible d’appliquer l’article 913 du Code civil en présence d’une loi étrangère gouvernant la succession. De même, l’exception d’ordre publique entraîne la substitution du droit du for à la loi étrangère normalement applicable, ce qui permet au juge français d’appliquer le droit français au lieu et place des dispositions étrangères contraires à l’ordre public.

En revanche, les prévisions des parties sont susceptibles d’être remises en cause.

A – La prévisibilité et l’unité à l’épreuve de la protection de la réserve héréditaire Afin de simplifier le règlement des successions internationales et d’assurer la prévisibilité des solutions, la première innovation majeure du règlement (règl., art. 21) a consisté à soumettre les successions ayant une incidence transfrontière à la loi de la résidence habituelle du défunt, à défaut de volonté exprimée pour l’application de sa loi nationale par le défunt. Toutefois, dans l’hypothèse où le défunt résidait dans un État tiers18 ignorant tout mécanisme réservataire, et qu’un immeuble est situé en France, le notaire français interviendra, ne serait-ce que pour les formalités de publicités foncières. Or, l’article 921 du Code civil lui impose un devoir d’information s’il constate que les droits d’un héritier réservataire sont remis en cause. Il pourrait donc inviter les intéressés à mettre en œuvre leur droit de prélèvement, si les conditions d’application de l’article 913, alinéa 3, sont réunies, c’est-à-dire après avoir constaté le rattachement de la succession à l’espace européen par la nationalité du défunt ou la résidence ou la nationalité d’un des descendants. Dès lors, les héritiers lésés pourront tenter de faire valoir leurs droits, à l’amiable ou devant le juge français. Cela conduira à restaurer les droits des héritiers lésés à hauteur de leur réserve selon la loi française alors que l’ensemble de la succession est supposé gouverné par la loi étrangère de la résidence habituelle. Deux lois vont s’appliquer en parallèle et donc se superposer car pour le calcul de la réserve on prendra en compte le patrimoine mondial et on procèdera au calcul de la réserve en vertu de la loi française. Une telle substitution de la loi française pour le calcul de la réserve héréditaire contredit l’article 23 du règlement qui donne à la loi gouvernant la succession une portée considérable puisqu’elle a vocation à couvrir tous les aspects de la succession, et notamment « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers » (règl., art. 23, h)) Certes, cela n’aura d’incidence que sur les biens situés en France mais la succession se retrouve morcelée ce qui est en opposition avec le considérant 37 du règlement qui prône l’application d’une loi unique à l’ensemble du patrimoine successoral, « quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers ». Assurément, le règlement prévoit une exception à l’application de la loi de la dernière résidence du défunt mais celle-ci repose sur un critère de proximité plus étroite. De fait, l’article 21, alinéa 2, dispose que « lorsqu’à titre exceptionnel il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause qu’au moment du décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État (…) la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ». Cette clause de sauvegarde n’est appelée à jouer qu’à titre exceptionnel, comme le rappellent les considérants 24 et 25 du règlement, dans des situations où la résidence apparente du défunt ne reflète pas le centre de gravité de sa vie et de ses intérêts. Or, dans l’hypothèse de l’application du droit de prélèvement, les liens avec la France peuvent être aussi ténus que la seule présence d’un bien sur le sol français19. En effet, imaginons un défunt de nationalité américaine ayant sa résidence habituelle au Royaume-Uni au moment du décès. S’il possède des biens en France, il suffit qu’un héritier soit résident en Belgique pour que le droit de prélèvement et la loi française aient vocation à s’appliquer pour le calcul de la réserve. Il n’y a pourtant là aucune réelle proximité avec la France. En tout état de cause, la clause d’exception ne peut pas être utilisée pour contourner l’application du droit d’un État tiers. À vrai dire, le règlement prévoit des hypothèses dans lesquelles la loi d’un État tiers peut être contournée tandis que le droit de prélèvement du Code civil en ajoute une. Sous l’empire du règlement, seuls le renvoi, autorisé par l’article 34, et l’exception d’ordre public visée à l’article 35, permettraient un tel contournement. S’agissant du renvoi, on pourrait imaginer que les règles de droit international privé de l’état tiers désignent la loi nationale du défunt. Si le défunt est de nationalité française il est alors normal d’appliquer la loi française et les règles relatives à la réserve héréditaire. Nul besoin de recourir au droit de prélèvement pour protéger la réserve des héritiers et peu importeraient alors les liens que les héritiers entretiennent ou pas avec l’espace européen. Il convient de s’arrêter davantage sur l’exception d’ordre public. À supposer que le principe de la réserve héréditaire soit désormais compris dans l’ordre public international français, comme le suggère le ministre de la Justice dans sa réponse à la question d’un parlementaire en novembre 202320, il y aurait là une arme fatale contre l’application d’une loi méconnaissant la réserve héréditaire chaque fois qu’il est impossible d’appliquer l’article 913, alinéa 3, du Code civil, c’est-à-dire chaque fois que le défunt et ses enfants ont la nationalité d’un État tiers et qu’ils ne résident pas dans un État membre. On peut juste soulever un doute quant aux bénéficiaires de la réserve. Il semble en effet que le législateur français, en instituant le droit de prélèvement, se soit uniquement préoccupé des enfants du défunt et non de son conjoint (qui est un héritier réservataire en l’absence d’enfant21). On pourrait donc soutenir qu’une loi étrangère portant atteinte à des proches du défunt autres que les enfants ne serait pas contraire à l’ordre public international si ce proche n’est pas dans le besoin. Rappelons en effet sur ce dernier point que la Cour de cassation avait jugé que le principe de la réserve n’est pas d’ordre public international dès lors que la loi étrangère n’a pas pour effet de laisser des héritiers réservataires dans le besoin22. Cette jurisprudence devrait alors subsister à l’égard des autres proches du défunt. Quoi qu’il en soit, la résidence habituelle du défunt dans un État tiers devrait conduire à l’application de la loi étrangère. Toutefois en cas de litige, la présence de biens dépendant de la succession en France rend les tribunaux français compétents au regard de toute la succession (si le défunt avait son ancienne résidence dans les cinq ans en France (règl., art. 10, § 1)23 ou au regard des seuls biens situés sur notre territoire en l’absence de lien avec la France (règl., art. 10.2). Le juge français ainsi compétent pourrait exclure l’application de la loi étrangère méconnaissant la réserve des enfants. Une fois encore on note l’effet perturbateur de la réserve sur l’unité recherchée par le règlement Successions. Mais la cour de justice de l’Union européenne laisse aux États membres une marge d’autonomie pour déterminer ce qui relève de leur ordre public24. Malgré tout, le professeur Revillard soutient que le règlement Successions peut conduire à l’application d’une loi étrangère qui méconnaît la réserve et qui ne saurait être écartée au nom de l’ordre public car une divergence entre les lois internes relatives à la protection des intérêts légitimes des proches ne saurait justifier son intervention, laquelle serait incompatible avec l’objectif d’assurer l’application d’une loi unique25. D’ailleurs, la lecture du considérant 58 ne laisse aucun doute ; l’exception d’ordre publique ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. Il s’agit de limiter son effet perturbateur. La loi applicable à la succession ne peut être écartée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public du for. De surcroît, on pourrait également arguer qu’opposer l’ordre public français à l’application de la loi applicable à la succession à raison de la méconnaissance de la réserve contredit l’article 23 du règlement. En effet, puisque selon ce texte la définition de la réserve héréditaire relève de la loi successorale, il n’est pas certain que, sous l’empire du règlement, on puisse considérer que la réserve héréditaire relève de l’ordre public du pays de partage de biens successoraux. Partant, que l’on cherche à protéger la réserve héréditaire par le droit de prélèvement ou par l’exception d’ordre public, on se met en opposition avec les objectifs d’unité et de prévisibilité du règlement. L’effet perturbateur de la réserve héréditaire se dévoile aussi, si ce n’est plus, en présence d’une professio juris. C’est la volonté du défunt qui est alors contrariée et, partant, l’esprit libéral du règlement.