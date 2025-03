Validité du testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur avec un interprète : deux pas en avant… un pas en arrière !

A – Un principe de validité…

Il convient de rappeler ici pour mémoire que l’article V, paragraphe I, de la convention de Washington pose les conditions pour pouvoir être interprète : il faut remplir les critères prévus par la loi dont dépend la personne habilitée pour instrumenter le testament (le notaire, en France), c’est-à-dire la loi du pays où l’acte est reçu. Mais aucune disposition de la loi uniforme ne fait ensuite référence à l’intervention d’un interprète et l’article premier de la convention fait seulement obligation aux États contractants d’intégrer la loi uniforme dans leur droit interne. En outre, l’article 1er, paragraphe 3, leur offre la possibilité (et non l’obligation) de compléter leur législation interne afin de donner plein effet aux dispositions de la loi uniforme. Ce dont il est impossible de tirer une quelconque obligation de prévoir des interprètes pour permettre la rédaction d’un testament international pour le cas où le testateur ne maîtriserait pas la langue locale.

Dans un premier temps, l’assemblée plénière rappelle que c’est cette approche qui a conduit au prononcé de l’arrêt du 2 mars 2022 dans lequel la Cour de cassation a interprété les articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, de la loi uniforme de telle sorte que « si un testament international pouvait être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, il ne pouvait l’être, même avec l’aide d’un interprète, en une langue que le testateur ne comprenait pas ».

Or, on pourrait objecter que cette position s’inscrit à rebours de ce qu’un auteur présente comme un « formalisme intelligent » sous-tendu par l’idée que la forme doit être au service du fond souvent prôné par la Cour de cassation7.

En effet, ce qui compte n’est-il pas que le testateur ait pleinement connaissance du contenu de son testament comme le précise l’article 4, paragraphe 1 ? C’est justement ce que l’intervention d’un interprète devrait garantir lorsque le testateur ne maîtrise pas la langue de rédaction du document.

Le rapport explicatif rédigé en 1974 par Jean-Pierre Plantard8, alors secrétaire général adjoint de UNIDROIT, milite en ce sens lorsqu’il note que l’article 3, paragraphe 3, de la loi uniforme n’exige même pas que le testament soit rédigé dans une langue que connaisse le testateur. Certes, il reconnaît par ailleurs que le recours à un interprète n’est nullement mentionné dans la loi uniforme mais cela n’empêche pas d’envisager son intervention à l’initiative du testateur.

Il semble logique que si l’article V, paragraphe I, de la convention envisage les conditions pour qu’un interprète soit nommé, c’est pour qu’un testateur puisse recourir à un interprète s’il en a besoin. Lorsqu’il ne comprend pas la langue du pays dans lequel il veut faire son testament il semble alors logique qu’il ait besoin d’être assisté par un interprète9.

De plus, l’article V, paragraphe I, de la convention de Washington renvoie aux conditions de la loi du pays dans lequel l’acte est instrumenté, ce qui devrait garantir la « sécurité juridique des testaments reçus en la forme internationale, par une personne habilitée par la loi d’un autre État partie ». La Cour de cassation se range à cette position. Elle précise qu’il convient désormais « de juger que la loi uniforme permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur » lorsque « celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée ». Elle estime en outre qu’admettre qu’un testament international puisse être rédigé en une langue non comprise par le testateur avec l’aide d’un interprète « assure, dans un contexte de mobilité des personnes et d’internationalisation des patrimoines, une application harmonisée des règles du testament international au sein des États ayant ratifié la Convention ». À n’en pas douter une telle position est en cohérence avec le rapport explicatif mais ce rapport n’a pas de valeur normative. Il n’est donc pas certain que ce soit la position de tous les États parties à la Convention. Le renvoi aux conditions de la loi dont relève la personne habilitée pour nommer l’interprète ne va pas dans le sens d’une uniformisation10.

En revanche, la solution aurait le mérite d’aligner la situation de celui qui établit un testament international sur celle de la personne qui établit un testament authentique alors qu’elle parle une langue étrangère.

De fait, l’article 972 du Code civil a été enrichi en son quatrième alinéa par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. De sorte qu’il est désormais possible pour un testateur, souhaitant établir un testament en forme authentique et qui ne peut pas s’exprimer en français, de recourir à un interprète pour la dictée et la lecture du testament. Il serait en effet incongru de soumettre le testament international à des exigences plus rigoureuses que le testament authentique.