Pratiques commerciales trompeuses et banque intermédiaire d’assurance

L’article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une « pratique commerciale déloyale », d’après cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.

1. Le délit de pratiques commerciales trompeuses1 est issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dit loi Chatel. Lors de sa création, il n’était cependant pas inconnu de notre droit. Il succédait, en effet, au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur2 créé, quant à lui, par la loi Royer du 27 septembre 1973, et dont il a repris la plupart des éléments constitutifs.

2. Or, ce délit, qui trouve désormais son siège aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation3, a donné lieu à des caractérisations remarquées tant en matière bancaire4 qu’en matière financière5. On peut citer, à titre d’exemple, la condamnation de BNP Paribas par le tribunal correctionnel de Paris en raison de son prêt Helvet Immo6.

3. Rappelons, cependant, que le délit étudié trouve sa véritable source dans un texte de droit européen : la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive n° 84/450/CEE du Conseil et les directives nos 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)7. En effet, c’est ce texte qui a été transposé, en droit interne, par la loi Chatel du 3 janvier 2008.

4. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut donc être source de précisions utiles concernant le droit applicable au délit de pratiques commerciales trompeuses. Par exemple, c’est elle qui a, la première, fait entrer dans le champ d’application de la directive précitée le recouvrement de créances, estimant qu’il s’agissait d’un produit au sens de l’article 2, c), de la directive n° 2005/29/CE8. La chambre criminelle de la Cour de cassation a alors déduit de cette solution que le fait d’obliger les débiteurs consommateurs à payer des frais supplémentaires lors du recouvrement de leurs dettes constituait une pratique commerciale trompeuse9.

5. Une décision de la CJUE du 2 février 2023, intéressant à la fois les assureurs et les banquiers distribuant des produits d’assurance, attire alors l’attention10. Il s’agit de réponses à plusieurs questions préjudicielles. Elle est riche en enseignements.

6. Cette demande avait été présentée dans le cadre d’un litige, de droit polonais, opposant K. D. à Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A., une entreprise d’assurance (« TUZ »), au sujet du remboursement de primes d’assurance versées au titre d’un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement (« contrat collectif unit-linked ») auquel K. D. avait adhéré.

7. Plus précisément, les faits étaient les suivants. Par une déclaration prenant effet à compter du 10 janvier 2012, K. D. avait adhéré, en qualité d’assurée, pour une période de 15 ans, au contrat collectif unit-linked conclu entre TUZ, une entreprise d’assurance, et Y, une banque agissant en qualité de preneur d’assurance. Il est à souligner, en effet, que la commercialisation du contrat collectif en question était effectuée et gérée par cet établissement de crédit, qui percevait une commission de la part de TUZ pour son intervention11.

8. Le contrat qui nous occupe avait pour objet la collecte et l’investissement de primes d’assurance versées mensuellement par les assurés, à travers un fonds de placement dont le capital était constitué à partir de ces primes. Après avoir été converti en parts du fonds de placement, le montant correspondant aux primes en question était investi dans des certificats émis par une entreprise d’investissement (« actifs représentatifs du contrat collectif unit-linked »), dont la valeur était calculée sur la base d’un indice. En contrepartie, TUZ s’engageait à verser des prestations en cas de décès ou de survie de l’assuré, au terme de la période d’assurance. Le montant de ces prestations ne devait pas être inférieur à la valeur nominale des primes versées par l’assuré, majorée de toute variation positive de la valeur des parts du fond de placement. En revanche, en cas de résiliation du contrat d’assurance avant le terme de sa durée de validité, TUZ s’engageait à rembourser à l’assuré un montant égal à la valeur actualisée des parts de celui-ci dans le fonds de placement, déduction faite d’une commission de liquidation.

9. Le contrat collectif unit-linked était régi par des conditions générales d’assurance, un tableau des frais et des plafonds de primes et un règlement du fonds de placement, qui constituent des clauses contractuelles types rédigées par TUZ. Or, ces documents ne précisaient pas les règles régissant la conversion des primes mensuelles en parts du fonds de placement et l’évaluation de ces parts, l’évaluation de l’actif net de l’intégralité de ce fonds et l’évaluation des certificats dans lesquels les disponibilités dudit fonds étaient placées, ni la méthode de calcul de la valeur de l’indice sur lequel le paiement de ces certificats était fondé. Le règlement du fonds de placement indiquait simplement que l’investissement était exposé notamment au risque de crédit de l’émetteur des certificats en question ainsi qu’au risque de perte d’une partie des primes versées, en cas de résiliation anticipée dudit contrat.

10. En l’espèce, on soulignera que l’adhésion de K. D. au contrat collectif unit-linked avait été effectuée par l’intermédiaire d’un employé de la banque Y, qui, selon K. D., lui avait présenté le produit d’assurance en cause comme un produit d’investissement offrant un capital garanti au terme de la durée de validité de ce contrat.

11. Or, après avoir pris connaissance du fait que la valeur de ses parts dans le fonds de placement était nettement inférieure au montant des primes d’assurance qu’elle avait versées, K. D. avait, par une lettre du 4 avril 2017, résilié son contrat d’assurance et demandé à TUZ de lui rembourser l’intégralité de ces primes d’assurance. Toutefois, par une lettre du 25 avril 2017, TUZ avait refusé d’accéder à cette demande.

12. K. D. avait alors formé une action en justice devant le tribunal d’arrondissement de Varsovie. Il demandait que TUZ soit condamnée à lui verser un montant correspondant, en substance, à la différence entre la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la résiliation de celui-ci, s’élevant, déduction faite des frais de liquidation, à environ un tiers des primes d’assurance que K. D. avait versées, et la totalité de ces primes. À l’appui de cette action, K. D. invoquait plusieurs moyens, tirés notamment de la nullité de sa déclaration d’adhésion au contrat collectif unit-linked ainsi que de la mise en œuvre d’une pratique commerciale déloyale par TUZ, consistant dans la vente de produits non adaptés aux besoins du consommateur et dans la fourniture d’informations trompeuses à celui-ci lors de l’adhésion à ce contrat. L’entreprise d’assurance faisait valoir, pour sa part, que les pratiques prétendument déloyales alléguées par K. D. portaient sur le processus de vente du produit d’assurance, qui aurait été réalisé par Y, dans le cadre de son activité économique, pour son propre compte et en son propre nom.

13. C’est dans ce contexte que la juridiction polonaise s’était interrogée sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive n° 2005/29, sur les pratiques commerciales déloyales, et de la directive n° 93/13, sur les clauses abusives12, afin de résoudre le litige pendant devant elle. Le tribunal d’arrondissement de Varsovie avait alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE quatre questions préjudicielles.

14. Les deux premières retiendront notre attention car elles intéressent, notamment, le banquier intermédiaire d’assurance :

1) « Faut-il interpréter l’article 3, § 1, [de la directive n° 2005/29, lu en combinaison avec l’article 2, sous d), de celle-ci,] en ce sens que la notion de pratique commerciale déloyale ne vise que les circonstances entourant la conclusion du contrat et la présentation du produit au consommateur, ou bien le champ d’application de cette directive et, partant, cette notion couvre[-t-elle] également la rédaction, par le professionnel qui a conçu le produit, d’un contrat type trompeur qui sert de base à l’offre commerciale préparée par un autre professionnel et qui n’est donc pas directement liée à la commercialisation du produit ? »

2) « En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il tenir pour responsable de la pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 le professionnel qui rédige les clauses contractuelles types trompeuses ou le professionnel qui présente le produit au consommateur en se fondant sur ces clauses contractuelles types et qui commercialise directement le produit, ou bien faut-il considérer que ces deux professionnels sont responsables en vertu de la directive 2005/29 ? »

15. Dit autrement, la juridiction nationale demandait, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2005/29 doit être interprété en ce sens que constitue une « pratique commerciale déloyale », au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés. Dans l’affirmative, la juridiction demande, également, si doivent être tenus pour responsables de cette pratique commerciale déloyale l’entreprise d’assurance, l’établissement de crédit preneur d’assurance ou ces deux professionnels ensemble.

16. Plus concrètement, les magistrats sont amenés à répondre à trois interrogations. Étions-nous en présence d’une pratique commerciale (I) ? Présentait-elle un caractère déloyal (II) ? Enfin, en cas de réponse positive, qui de l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance devait voir sa responsabilité retenue (III) ? La CJUE, qui avait déjà été amenée à se prononcer sur ce même type de contrat13, clarifie l’ensemble de ces points. Sa décision se veut très précise.

I – La présence d’une pratique commerciale

17. Concernant la qualification de la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked de « pratique commerciale », au sens de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005, la décision étudiée donne plusieurs précisions.

18. En premier lieu, elle rappelle que la notion de « pratiques commerciales », envisagée par l’article 2 de la directive précitée, est envisagée de façon large. Ainsi, les termes « en relation directe avec la vente d’un produit » couvrent notamment toute mesure prise en relation avec la conclusion d’un contrat. De même, la notion de « produit » vise tout bien ou service. En outre, que la notion de « professionnel » concerne toute personne physique ou morale qui exerce une activité rémunérée, pour autant que la pratique commerciale s’inscrive dans le cadre des activités auxquelles elle se livre à titre professionnel, « y compris lorsque cette pratique est déployée par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cette personne »14 (pt 53).

19. En second lieu, la décision se prononce sur l’applicabilité d’une telle notion aux agissements d’une entreprise d’assurance en relation avec l’adhésion de consommateurs à un contrat collectif unit-linked. Elle indique qu’elle a déjà eu l’occasion de dire que le consommateur qui entend adhérer à un contrat collectif unit-linked doit recevoir les informations dont l’article 36, paragraphe 1, de la directive n° 2002/8315 exige la communication en faveur du preneur avant la conclusion du contrat d’assurance (les « informations contractuelles »)16 (pt 55).

20. De façon plus précise, il est indiqué que la Cour a déjà considéré que, dès lors que dans le cas d’un contrat collectif unit-linked le produit d’assurance comporte un élément d’investissement, qui est indissociable de ce produit, ces informations contractuelles doivent notamment comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs du contrat collectif unit-linked. Ces indications sont tenues d’inclure une description claire, précise et compréhensible de la nature économique et juridique de ces actifs représentatifs, y compris des principes généraux régissant leur rendement, ainsi que des informations claires, précises et compréhensibles sur les risques structurels liés auxdits actifs représentatifs, à savoir les risques qui sont inhérents à leur nature et qui peuvent directement affecter les droits et les obligations découlant de la relation d’assurance, tels que les risques liés à la dépréciation des parts du fonds de placement auquel ledit contrat est lié ou le risque de crédit de l’émetteur des instruments financiers qui composent les mêmes actifs représentatifs (pt 56)17.

21. Le cas de l’entreprise preneuse d’assurance, dans notre cas la banque Y, est ensuite spécifiquement abordé. Ainsi, agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance, elle doit, pour sa part, « transmettre ces informations contractuelles à tout consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de ce consommateur ». Ces précisions doivent d’ailleurs être modulées en fonction de la complexité du contrat et formulées avec clarté et exactitude18 (pt 57).

22. Il est encore précisé ici que la communication des informations contractuelles au consommateur, qui entend adhérer à un contrat collectif unit-linked, peut se faire au moyen d’un contrat type rédigé par l’entreprise d’assurance, « pour autant qu’il soit remis à ce consommateur par l’entreprise preneuse d’assurance préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé »19 (pt 58).

23. Après tous ces rappels, la CJUE indique que, à la vue des considérations résumées ici aux points 53 à 58, elle a pu juger dans un arrêt du 24 février 202220 que la communication des informations contractuelles avant l’adhésion d’un consommateur à un contrat collectif unit-linked, d’une part, émane de l’entreprise d’assurance et de l’entreprise preneuse d’assurance agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance et s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles ces entreprises se livrent à titre professionnel et, d’autre part, est en relation directe avec la conclusion, par ce consommateur, d’un contrat d’assurance, au sens de la directive n° 2002/83, si bien que cette communication constitue une « pratique commerciale », au sens de la directive n° 2005/29 (pt 59).