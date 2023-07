Le contentieux d’un contrat de vente d’immeuble du domaine privé appartient, sauf exception, à la compétence judiciaire

Dans le cadre du contentieux de l’action publique locale, la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire est intrinsèquement tributaire de la qualification juridique de l’acte juridique querellé. Les contrats de vente immobilière des collectivités territoriales n’échappent évidemment pas à cette règle, le dualisme juridictionnel et les divergences de qualification sous-jacente pouvant donner lieu à des conflits, notamment, négatifs de compétence justifiant l’intervention du Tribunal des conflits. La compétence des juridictions de l’ordre judiciaire a néanmoins tendance à l’emporter dans la plupart des cas, le juge des conflits ayant une conception de plus en plus restrictive de l’administrativité des contrats de vente d’immeubles publics locaux. C’est du reste ce que laisse penser la décision du Tribunal des conflits rendue le 13 mars 2023. En l’espèce, la commune de Phalsbourg avait cédé à la société Gartiser une parcelle de son domaine privé d’une superficie de 182,60 ares au prix de 273 900 F, en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. Comme c’est assez fréquent dans le cadre de tels contrats, l’acte de vente conclu le 25 août 2000 prévoyait plusieurs conditions dont le manquement par l’entreprise acquéreuse pouvait donner lieu à des sanctions de gravité variable. Celle-ci devait déposer un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle, avec interdiction de morceler le terrain sans autorisation de la commune. Ce bâtiment devait être érigé sur une surface déterminée, dans des délais contractuellement fixés, pour le non-respect desquels la collectivité venderesse se réservait le droit de procéder à la résolution de la vente tout en retenant 10 % de l’indemnité de résolution (prix de cession) à titre de dommages-intérêts forfaitaires. En outre, s’il entendait revendre le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux, l’acquéreur devait aviser le maire de la commune de Phalsbourg, laquelle pouvait alors soit obtenir la rétrocession du terrain sans toutefois retenir 10 % du prix de cession, soit agréer ou désigner l’acquéreur pour un prix de vente fixé dans les conditions identiques à celles qui avaient prévalues lors de la cession initiale. Ces restrictions du droit de disposer et le droit à la résolution devaient être inscrites au livre foncier de Phalsbourg, avec effet jusqu’au 25 août 2004. La vente ayant été résolue en raison du non-respect des délais de réalisation de la construction, la société SGTP 67, venant au droit de la société Gartiser, a réclamé à la commune le versement d’une somme de 70 324,80 €, correspondant à la plus-value induite par les travaux qu’elle a réalisés sur le terrain avant rétrocession. Un tel litige né de l’exécution d’un contrat de vente d’un terrain appartenant au domaine privé pouvait-il relever de la compétence du juge administratif ? Rien de moins sûr, car, en vertu de l’idée historiquement ancrée selon laquelle la gestion du domaine privé ne s’assimile pas à une activité de service public1, mais correspond davantage à une gestion privée, les contrats s’y rapportant sont en principe des contrats de droit privé, y compris lorsqu’ils sont conclus entre deux personnes publiques2. Dès lors, comme l’ont constamment jugé le Tribunal des conflits3, le juge administratif4 et son homologue judiciaire5, un contrat par lequel une collectivité publique vend un immeuble de son domaine privé est, sauf exception, un contrat de droit privé6 compte tenu de son objet, lequel « n’est en rien propre à leur conférer un caractère administratif »7. Cette présomption de privaticité a conduit la société requérante à saisir en premier lieu les juridictions de l’ordre judiciaire d’une demande tendant à condamner la commune de Phalsbourg à lui verser une indemnité contractuelle au titre de la plus-value résultant des travaux qu’elle a réalisés sur le terrain. Toutefois, sur renvoi de la Cour de cassation8, la cour d’appel de Nancy va décider, par un arrêt du 13 décembre 2016, que le litige relevait de la compétence des tribunaux administratifs eu égard à la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans l’acte de vente du 25 août 2000. La société SGTP 67 s’est alors retournée vers le tribunal administratif de Strasbourg, lequel n’a pas remis en cause la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette affaire et a fait droit à sa demande par un jugement du 15 mai 2019. Saisie en appel par la commune venderesse, la cour administrative d’appel de Nancy va pour sa part écarter l’administrativité du contrat de vente et va saisir le juge répartiteur des compétences sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015 afin d’éviter un conflit négatif de compétence. S’inscrivant dans sa jurisprudence moderne en matière de qualification des contrats de vente d’immeubles publics locaux9, le Tribunal des conflits a tranché en faveur de la compétence judiciaire, estimant que le contrat en cause n’était pas administratif et ne pouvait, par conséquent, appartenir à la compétence de la juridiction administrative, faute d’avoir pour objet l’exécution d’un service public ou de comporter des clauses qui, dans l’intérêt général, impliquent qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Bien malgré lui, l’arrêt commenté confirme à bien des égards l’évanescence du critère du service public (I) et l’interprétation restrictive dont celui de la clause exorbitante fait l’objet (II) dans le cadre de l’identification de la nature juridique des contrats de vente d’immeubles publics locaux.

I – L’évanescence du critère du service public dans la qualification des contrats de vente d’immeubles publics

Dans la jurisprudence administrative récente, rares sont les contrats de vente d’immeubles publics locaux qui, s’agissant du test d’administrativité, sont regardés comme ayant pour objet l’exécution d’une mission de service public. La décision commentée rejoint de ce point de vue le panthéon des arrêts s’inscrivant dans cette tendance, même si elle évoque l’objet du service public comme marqueur d’administrativité10. Preuve, si besoin en était, que cette porte d’entrée dans le champ du droit administratif est difficilement accessible, la crainte de l’hypertrophie des contrats administratifs et celle d’une remise en cause du bloc de compétence judiciaire n’étant jamais bien loin11. Quelques remarques tout d’abord sur l’existence d’une mission de service public en l’espèce, car l’examen du caractère administratif du contrat en cause via le critère éponyme n’a de sens qui si l’on suppose que l’action publique dans laquelle il s’inscrivait bénéficie d’une telle qualification. L’identification d’une mission de service public ne semblait pas soulever de difficultés majeures. En effet, si l’on veut bien considérer qu’elle est de nature à favoriser le développement économique local en complétant les facultés d’accueil des entreprises sur le territoire de la collectivité venderesse12, il est difficile de nier que l’opérations de construction d’un bâtiment industriel voulue par cette dernière participent de la satisfaction d’un intérêt public local13. La multiplicité des clauses tendant à rendre cet objectif atteignable semble plaider dans ce sens. Le Conseil d’État va d’ailleurs plus loin et laisse parfois entendre que des opérations analogues de construction de bâtiment à usage industriel sont susceptibles d’être regardées comme constitutives de missions de service public 14. Toutefois, si la qualification de service public de développement économique apparaît établie en l’espèce, le rattachement du contrat de vente à son exécution ne relevait pas de l’évidence. L’on peut néanmoins regretter que la décision commentée ait balayé cette démonstration du revers de la main, le Tribunal des conflits se contentant d’évoquer laconiquement, ici comme ailleurs15, le fait que le contrat de vente n’a pas pour « objet l’exécution [même] du service public » sans aucune autre précision. Même si elle nuit à la clarté, la préférence pour ce vocable imprécis se justifie d’abord et avant tout par une politique jurisprudentielle assumée. Symbole d’une conception restrictive du critère du service public, l’expression « pour objet l’exécution [même] du service public » permet au juge de retenir la compétence administrative uniquement à propos des contrats ayant directement pour objet l’exécution même du service public à l’exclusion de tous les autres ayant simplement et vaguement pour finalité le service public. Le recours fréquent à ce vocable s’explique également par sa ductilité, l’objet d’exécution du service public pouvant être regardé comme une formule générique ou, plus exactement, comme un critère fourre-tout susceptible de recouvrir toutes les déclinaisons du critère du service public16. Systématisant des solutions jurisprudentielles pour le moins disparates, la doctrine considère classiquement que le critère de l’objet du service public renvoie à trois sous-critères dont le maniement reste délicat en matière de vente d’immeubles publics. Le premier sous-critère est celui de la dévolution de l’exécution du service public au cocontractant de l’Administration, consacré notamment par l’arrêt Époux Bertin du Conseil d’État17. Même s’il est rare de voir dans un contrat classique de vente d’immeuble public une convention de concession de service public ou de marché public de service public, il ne faut pas écarter le fait que la vente d’un terrain public puisse venir se greffer à une convention plus générale ayant pour vocation de confier au cocontractant de la collectivité territoriale l’exécution d’une mission de service public. Tel est parfois le cas en matière de conventions d’aménagement au sein desquelles il n’est pas rare de voir la cession de biens immobiliers du domaine privé côtoyer d’autres figures contractuelles au sein de la convention principale. Sous réserve d’en être indivisible, la vente pourrait ainsi être regardée comme en constituant l’accessoire et, en application de la théorie éponyme, en revêtir, par effet de contagion, la nature administrative. Compte tenu du contexte législatif, il n’échappe à personne que, dans ce cas, l’administrativité par le jeu du critère du service public s’effacerait devant celle légale des contrats de type concessif. C’est grâce à cette analyse que la cour administrative d’appel de Bordeaux a qualifié d’administrative la promesse de vente d’immeubles du domaine privé au profit du cocontractant de la collectivité territoriale dans le cadre d’une convention d’aménagement, celle-ci n’étant pas divisible de celle-là18. En l’espèce, on peut difficilement soutenir que le contrat de vente confiait à l’acquéreur l’exécution même d’une mission de service public de développement économique, sauf à supposer qu’il eût pu être regardé comme une vente avec charges et, de ce fait, requalifié en concession de service public ou en marché public de service public.

La deuxième branche du critère du service public renvoie pour sa part à la participation du cocontractant à l’exécution du service public. Elle exclut toute idée de délégation, le cocontractant devant uniquement participer à son exécution. Déployant l’essentiel de ses effets dans le cadre des contrats de recrutement d’agents travaillant pour les personnes publiques, cette hypothèse d’administrativité est quasi inexistante dans le cadre de la qualification des contrats de vente immobilière des collectivités territoriales, les rares fois où le juge y fait référence l’ayant été pour exclure la qualification administrative19. Il ne faut pas s’en étonner car le sous-critère de participation du cocontractant est celui dont le lien avec le service public est le plus distendu et s’adresse, en dehors des contrats de recrutement, aux contrats conclus avec les « prestataires qui alimentent l’administration en biens ou services dont elle a besoin pour délivrer ses propres prestations de service public »20. Sous réserve de la requalification du contrat de vente en marché public (auquel cas il bénéficierait de l’administrativité légale du Code de la commande publique), il est difficile de regarder l’acquéreur du terrain comme alimentant l’Administration en biens et services et, partant, comme faisant participer ce dernier à l’exécution du service public, quand bien même le contrat est assorti d’une obligation de construction.

En dernier lieu, tel qu’il ressort de la jurisprudence Consort Grimouard21, le caractère administratif d’un contrat public peut résulter de ce qu’il constitue, en luimême, une modalité d’exécution du service public. Ici aussi, le contrat n’a naturellement pas non plus pour but de déléguer une mission de service public comme on a pu le voir précédemment, ni de faire du cocontractant de l’Administration un « participant » à son exécution, même si la distinction paraît ténue dans cette dernière hypothèse. Comme le souligne le professeur François Brenet, « le contrat se présente [ici] plus simplement comme l’acte utilisé par la personne publique pour exécuter la mission de service public »22. Ne pouvait-on dès lors pas regarder le contrat de vente en l’espèce comme constituant une modalité d’exécution d’une mission de service public local ? Tel que l’illustre l’affaire à l’origine de la décision commentée, la fonction instrumentale des ventes immobilières des personnes publiques n’est plus à démontrer, si l’on veut bien observer l’utilisation diversifiée dont elles font l’objet dans le cadre de la promotion des politiques publiques, en particulier en matière de développement économique local23. Même si les considérations financières ne sont jamais bien loin, force est de constater que certaines ventes d’immeubles publics sont consenties, parfois au rabais24, dans le but d’aider les entreprises déjà installées à s’agrandir ou d’inciter celles qui ne le sont pas encore à s’implanter sur le territoire en facilitant l’accès à des terrains bâtis ou non bâtis25. Instruments d’interventionnisme économique local, de telles ventes se soldent généralement par l’érection d’ateliers-relais26 ou, comme c’est le cas en l’espèce, de bâtiments à usage industriel27, lesquels ont vocation à abriter plus tard des entreprises. La qualification administrative du contrat de vente du terrain eût alors apparu vraisemblable, si l’on veut bien considérer que la commune de Phalsbourg entendait, par cette opération, mettre en œuvre une mission de service public de développement économique local, la vente pouvant se présenter ici comme l’acte utilisé par la collectivité publique pour l’exécuter28. Bien que le sous-critère du « contrat-modalité » regorge de significatives potentialités théoriques d’attraction des contrats de vente d’immeubles publics locaux dans le champ des contrats administratifs, force est d’observer que les tests positifs d’administrativité sur son fondement sont rares dans la jurisprudence. Il faut en effet remonter à l’arrêt Société la Maison des Isolant-France29 pour voir le juge accepter le caractère administratif d’un contrat de vente par lequel une commune avait entendu favoriser l’installation d’une entreprise industrielle sur son territoire, lequel contrat était alors conçu comme une modalité d’exécution du service public de la revitalisation économique de la collectivité venderesse. Depuis lors, sauf erreur, la jurisprudence précitée constitue l’une des rares références positives en la matière. De ce point de vue, la décision commentée n’a, pour ainsi dire, pas opéré de révolution, le juge répartiteur des compétences évoquant elliptiquement le critère du service public sous forme de formule-balais pour rejeter le caractère administratif du contrat en cause sur son fondement. En réalité, une telle hypothèse d’administrativité semble naguère reléguée au statut de cas d’école, le critère de la clause exorbitante échappant pour l’heure à un tel sort, même si le Tribunal des conflits se montre de plus en plus restrictif dans son appréciation.