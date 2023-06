Ces femmes battues qui prennent la défense de leur conjoint...

Le rugbyman Mohamed Haouas a été condamné, le 30 mai dernier, à un an de prison sans mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir frappé sa femme. Il lui a infligé un croche-pied et une gifle parce qu’il venait de découvrir qu’elle fumait…À l’audience, l’épouse est venue dire qu’elle ne voulait pas le quitter et qu’elle lui laissait encore une chance. Une déclaration très critiquée sur les réseaux sociaux. Notre chroniqueuse, Me Julia Courvoisier, souligne que le cas est plus fréquent qu’on ne l’imagine et s’interroge : que faut-il faire ?

Le souci avec le tribunal médiatique qui nous est imposé au quotidien, c’est qu’il ne supporte pas la contradiction. Au point que de plus en plus d’avocats de la défense sont menacés, injuriés et harcelés pour avoir simplement exercé leur métier. Il faut condamner tout de suite et passer à autre chose, en mode fast justice.