Dessine-moi la justice !

Les juridictions civiles et administratives ressemblent à de lointaines cousines, toutes deux tranchent des questions de droit, mais dans des conditions si différentes que le lien qui les unit parait parfois bien ténu. Quand les avocats dits « civilistes » se rendent sur les terres de leurs confrères « publicistes », ils découvrent des moeurs fort éloignées des leurs. Devant la juridiction administrative par exemple, la procédure est déjà entièrement dématérialisée. On porte la robe, mais sans jouer des manches, on plaide court et technique, on se sent davantage écouté, mieux reçu. Il est vrai que les dossiers, nettement moins nombreux, comportent aussi moins de charge émotionnelle.

Mais là encore se pose aussi et surtout la question des moyens. Dans son rapport sur le projet de loi de finances 2017, le sénateur Antoine Lefèvre s’est livré à un exercice intéressant : comparer les coûts respectifs d’une décision judiciaire et d’une décision administrative. En 2015, la justice judiciaire a prononcé 3,8 millions de décisions, avec un budget de 3,44 milliards d’euros, soit 886 euros par décision. La même année, la justice administrative rendait 228 000 décisions avec 339 millions de crédits, soit 1 482 euros par décision. On n’en déduira pas que la justice administrative est exempte de toutes difficultés de moyens, mais assurément celles-ci sont sans commune mesure avec la situation gravement dégradée de leurs cousines judiciaires.