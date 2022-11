FLASH : La Chancellerie reporte la présentation du plan d’action issu des État généraux

La Chancellerie a annulé sans explications en fin de journée la présentation du plan d’actions issu des États généraux de la justice prévue demain mercredi. Ce soir, tout le monde s’interroge sur la nature du contretemps qui justifie ce brusque changement d’agenda.

Théoriquement, Éric Dupond-Moretti devait présenter demain mercredi à 11 heures à la presse son plan d’actions issu des États Généraux de la Justice. Or les journalistes ont appris en fin de journée que l’événement était annulé et reporté à début janvier pour « des raisons de calendrier gouvernemental ». Les magistrats qui étaient invités plus tard dans l’après-midi pour une présentation similaire ont reçu eux aussi un message les informant que le rendez-vous était reporté.

Certes, ce n’est pas la première fois que les travaux relatifs aux Etats généraux sont soumis à un calendrier incertain. Déjà la remise du rapport Sauvé, initialement prévue en mai dernier, avait finalement eu lieu le 8 juillet. A l’époque, il était question d’attendre la fin des élections, puis il avait fallu trouver une date dans le planning chargé du chef de l’État. Mais on se demande bien ce qui, cette fois, a pu justifier cette annulation tardive. Le secret semble bien gardé. Impossible de savoir à quoi font référence ces fameuses « raisons de calendrier gouvernemental ».

Toujours est-il qu’il faudra patienter jusqu’en janvier prochain au moins pour savoir ce que le gouvernement compte faire pour l’institution judiciaire dans les années qui viennent.