Violences faites aux femmes : + 82 % de plaintes traitées au Tribunal de Meaux en 5 ans

Lors de la cérémonie de rentrée solennelle au tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne), vendredi 20 janvier, la présidente Catherine Mathieu a révélé les orientations de sa juridiction en 2023. Une lutte accrue contre les violences faites aux femmes, la création d’un service de protection des mineurs contre la prostitution et l’ouverture d’un quartier de préparation à la sortie des détenus, auquel seront affectés cinq magistrats.

Tous le disent et le répètent ce vendredi matin, 20 janvier 2023 : la juridiction meldoise travaille bien, en harmonie, grâce à « sa taille humaine ». Avec ses 48 juges, 20 parquetiers, 162 fonctionnaires plus les 197 avocats de l’Ordre de Meaux, elle constitue une communauté soudée. Et la présidente Catherine Mathieu ne se plaint pas, « surtout pas en ces temps d’efforts budgétaires du ministère de la Justice ». Les résultats sont plutôt bons, le tribunal correctionnel « a enfin pu juger, en 2022, des affaires importantes en souffrance depuis plusieurs années ».

Un taux de réponse pénale de près de 81 %

Le taux de réponse pénale s’élève à 80,71 % quand il dépassait à peine 77 % il y a deux ans. La saisine des quatre juges d’instruction a toutefois augmenté : 169 dossiers leur ont été confiés en 2022 contre 124 l’année précédente. À noter que nombre d’entre eux concernent des « affaires criminelles graves ». Les ordonnances pénales constituent toujours la majeure partie des modalités de poursuites (69 %), les comparutions immédiates se limitant à 5 % de l’activité. Sur le plan civil, 13 465 affaires ont été réglées, sur 13 657. Voilà, globalement, pour les chiffres.

Violences faites aux femmes : « je récuse le procès en incompétence »

Catherine Mathieu a surtout parlé d’avenir et des violences faites aux femmes : « On entend souvent : « Mais que fait la justice ? » Cette question est légitime. Mais je récuse le procès en incompétence. Notre juridiction est engagée de longue date ». Dans ce domaine, le nombre de plaintes traitées a augmenté de 82 % en cinq ans, surchargeant les audiences de comparution immédiate (+ 188 %). Les délais de détention pour violences conjugales sont passés de six mois à dix sur la même période. Par ailleurs, 99 ordonnances de protection ont été rendues en 2022, soit 25 de plus qu’en 2021.

La formation au coeur des préoccupations

La présidente Mathieu a insisté sur l’importance de la formation : « Il faut aussi renforcer nos actions. Avec le barreau de Meaux et nos partenaires, nous allons organiser une formation commune en avril. » Autre volonté, « juger de manière spécifique » ces violences « contre les femmes et les enfants – les hommes aussi parfois ». Des comités de pilotage en milieu ouvert « examinent une soixantaine de situations tous les deux mois » et, quatre fois par mois, « les juges de l’application des peines tiennent des comités dédiés aux violences intrafamiliales », ce qui leur permet « d’évaluer la situation de la victime » avant la sortie de prison du conjoint. Un dispositif innovant. Enfin, un jour par semaine, une audience est spécialement consacrée à ce type de délits. « Un vrai problème de société, de la société tout entière», estime Catherine Mathieu : « Quand on entend des personnes en vue, influentes, voire des élus, banaliser les violences faites aux femmes, que l’on en voit se livrer au renversement de la responsabilité ou à la victimisation, on est confronté à un défi que la justice ne peut pas elle seule relever. » Le nom du député LFI Adrien Quatennens n’a évidemment pas été cité mais chacun, sur son banc ou sa chaise, a pensé à lui.

Ouverture du premier service d’accompagnement des mineurs victimes de la prostitution

L’année 2023 verra également la création d’un quartier de préparation à la sortie du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ; cinq magistrats (bientôt un sixième) occuperont ces nouvelles missions auprès de 60 détenus. Le bâtiment en construction devrait être ouvert en septembre. « Je me réjouis de ce nouvel équipement qui a vocation à donner plus de sens à la peine de prison, à œuvrer à la prévention de la récidive en préparant des projets élaborés de sortie », a indiqué la présidente.

Elle a conclu « sur une note positive : l’ouverture du premier service d’accompagnement des mineurs victimes de la prostitution. La structure est tout juste opérationnelle mais les premières mesures vont être ordonnées sur l’ensemble du département, où le besoin a été particulièrement repéré ». Elle a parlé à ce sujet de « situation dramatique ».

Avant de céder la parole au procureur Jean-Baptiste Bladier et au bâtonnier, Me Florence Fredj-Catel qui tient au masculin de son titre (nous reviendrons sur leurs discours), Catherine Mathieu a salué la nomination de deux nouvelles magistrates.