Les progrès du droit au silence devant le Conseil d’État

Tirant les conséquences des décisions tant des juges européens que du juge constitutionnel, le Conseil d’État renforce les garanties inhérentes à la procédure pouvant mener à une sanction (A), tout en dessinant les contours du droit au silence (B).

A – Les évolutions jurisprudentielles sur la procédure menant à une sanction

Les années 2000 sont marquées par de nouvelles garanties dans le droit des sanctions. Les décisions de 2013 et 2014 sont des tournants favorables à la protection des agents publics. En effet, par son arrêt d’assemblée du 13 novembre 2013, il abandonne le contrôle restreint qui prévalait jusque-là en matière de sanctions infligées aux agents publics. Le juge de l’excès de pouvoir exerce désormais un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il accepte donc de contrôler la matérialité des faits reprochés, la qualification de ceux-ci et s’assure non plus de l’absence de disproportion entre la sanction infligée et la gravité des faits reprochés, mais – et tel est le revirement de jurisprudence – de la proportionnalité de la sanction à ces faits23. Quelques mois plus tard, par une décision d’assemblée du 30 décembre 201424, le juge de cassation exerce un contrôle sur l’appréciation portée par les juges du fond sur le choix d’une sanction disciplinaire.

Plus récemment, le juge administratif a rappelé que les enquêtes administratives n’étaient pas soumises aux règles applicables à la procédure disciplinaire, et a admis que le rapport d’enquête administrative, à partir du moment où il avait été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure disciplinaire et que l’autorité administrative ne s’était pas estimée liée par ses conclusions, pouvait fonder une sanction disciplinaire25. Le juge administratif précise alors que « la requérante ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport de la mission d’inspection IGAS-IGAENR diligentée par les ministres entache d’irrégularité la décision juridictionnelle qu’elle attaque, ce rapport constituant une pièce du dossier produite par les ministres et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction s’est prononcée et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante26 ». De même il indique que « si la méconnaissance du principe d’impartialité par un organe d’inspection ou de contrôle, à un stade antérieur à la procédure disciplinaire, est susceptible d’avoir une incidence sur l’établissement des faits et sur leur qualification par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, elle ne saurait suffire, par elle-même, à établir l’inexactitude matérielle des faits qui fondent la sanction ou à caractériser une erreur d’appréciation ou une erreur de droit entachant cette décision. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes27 ».

À partir de ces bases jurisprudentielles renouvelées depuis les années 2013-2014, le Conseil d’État, à l’aune des décisions plus récemment rendues par le Conseil constitutionnel, apporte de nouvelles précisions.