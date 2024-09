Article 9-1 du Code civil et article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : un droit dual au respect de l’honneur ?

Le délit de diffamation est caractérisé lorsqu’il y a atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Plus spécifiquement, le droit au respect de la présomption d’innocence complète la protection de l’honneur, en offrant la possibilité à une personne, présentée publiquement comme coupable avant l’issue d’une procédure, de solliciter la cessation du trouble et d’obtenir réparation. L’articulation de ces deux moyens d’action, résolument différents par leur nature, soulève une réelle complexité. Tout d’abord, malgré les accointances, leurs règles de procédure sont strictement segmentées. Ensuite, par la primauté accordée à la liberté d’expression, les acteurs médiatiques bénéficient d’une impunité limitant les effets de l’atteinte, ce qui nécessite d’explorer d’autres voies, comme le droit au respect de la vie privée. Une harmonisation des mesures et des méthodes d’interprétation peut être ainsi envisagée en vue de favoriser l’émergence d’un droit au respect de l’honneur.

La diffamation, un champ classique de la protection de l’honneur. Du latin classique honos, honoris, à l’époque archaïque le substantif « honneur » était un hommage rendu aux dieux, un décernement à quelqu’un, ou une marque de considération. À l’époque médiévale, honor désignait la charge octroyée par le roi au comte, au duc, ou aux officiers royaux. Dans son acception moderne, l’honneur ne se réfère plus à une charge ou un devoir quelconque mais, sous le revers de son respect, à l’obligation d’abstention de porter atteinte à la considération ou à la réputation de quelqu’un. À l’ère des médias et des réseaux sociaux, l’appréciation de l’honneur échappe de plus en plus au pouvoir de la justice. De la plume de Corneille, « les affronts à l’honneur ne se réparent point »1. Et l’on ne saurait si bien dire, le contentieux en la matière se plaçant aujourd’hui sur l’autel de la vox populi.

Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la protection de l’honneur se retrouve en premier lieu dans l’infraction de diffamation. Du latin diffamatio signifiant « action de divulguer, de répandre », les propos diffamants se dirigent contre une personne ou un groupe de personnes. Ainsi, toute allégation ou fait dénoncé, qu’il soit vrai ou qu’il soit faux, doit être interprété comme portant atteinte à « l’honneur ou à la considération », compte tenu de la volonté de l’auteur de répandre des propos médisants. Au contraire, l’injure relève d’un comportement, ou d’une impulsion2 propre à un état d’esprit. L’injure est une invective d’un certain degré de virulence3.

Le délit de dénonciation calomnieuse4 participe aussi du respect de l’honneur5. Mais son champ se limite à la dénonciation contre une personne déterminée, de faits inexacts susceptibles de sanction, à l’attention des seules autorités capables d’y donner suite. Sans conteste, la portée d’un tel délit est moins résonnante dans les médias et la presse que celle de la diffamation ou de l’injure.

La protection de l’honneur induit ainsi à la préservation du statut d’une personne. In fine, elle implique surtout le droit d’être jugé équitablement et par le seul pouvoir judiciaire. Son champ mérite donc d’être enrichi par un droit souvent confondu avec la diffamation : le droit au respect de la présomption d’innocence. Un tel droit découle du principe de procédure pénale qui le précède.

La présomption d’innocence, un droit fondamental au respect de l’honneur. La présomption d’innocence intervient comme une phase de sauvegarde à la réputation d’un individu, malgré les méfaits qui lui sont reprochés. L’article préliminaire du Code de procédure pénale introduit par la loi du 15 juin 2000 protège la présomption d’innocence en assurant le respect des principes d’équité de la procédure, de l’égalité des armes et du contradictoire. En plus de l’expression d’un principe constitutionnel supérieur6, de valeur conventionnelle7, internationale8, le droit pénal est muni d’un certain nombre de garde-fous garantissant le respect de la présomption d’innocence. L’article 175-2 du Code de procédure pénale prévoit que la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés au mis en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense. Ensuite, le principe de liberté de défense permet à la personne mise en cause d’être indemnisée des mesures coercitives avant jugement, en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement9. Il s’agit dès lors d’assurer un équilibre entre la présomption d’innocence, qui profite à tout individu jusqu’à preuve contraire, et les mesures préventives qui sont mises en place pour prévenir des troubles à l’ordre public, en considération d’un risque ou d’une culpabilité à venir du mis en cause.

Le droit au respect de la présomption d’innocence. Dans son volet civil, le droit au respect de la présomption d’innocence a été consacré par la loi du 4 janvier 1993. L’article 9-1 du Code civil offre à une personne la possibilité d’opposer aux tiers le droit de ne pas être traitée publiquement comme coupable avant l’issue d’une procédure en cours10. Un tel droit se distingue de la présomption d’innocence en procédure pénale qui n’est « d’aucun secours, puisqu’il ne s’agit pas, pour la personne ainsi désignée publiquement, de s’opposer à une déclaration judiciaire de culpabilité en criant à l’absence de preuve, mais de combattre ceux qui, au dehors de la procédure, l’accablent »11. Cette protection s’adresse aux juges, aux justiciables, et spécialement à la presse et aux médias.

En outre, dans le délit de diffamation, l’atteinte à l’honneur dépend du sens que l’on veut donner au fait divulgué12. L’exercice du droit au respect de la présomption d’innocence s’apprécie dans des contours plus étroits. Les juges s’en tiennent à la seule existence de conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité. Le droit au respect de la présomption d’innocence fonctionne donc sur le même schéma que l’article 9 du Code civil, conçu comme un droit défensif de la personnalité. Cette protection civile vise ainsi à assurer la sauvegarde de l’individu contre la puissance publique qui méconnaîtrait la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire.

La protection de l’honneur comme sphère de la personnalité. Sans conteste, l’article 9-1 du Code civil s’exerce comme un droit subjectif13 qui dépasse le champ de la procédure pénale14. Et si une partie de la doctrine reconnaît le droit à l’honneur comme un attribut de la personnalité, d’autres estiment que le champ pénal de la réputation et de l’honneur n’est guère compatible avec un intérêt personnel à protéger15. Pourtant, la tendance à reconnaître un véritable droit de la personnalité semble assez convaincante. Deux exemples nourris d’indices peuvent l’illustrer. D’une part, le dénigrement de produit est le seul terrain diffamatoire qui peut être indemnisé sur le terrain de la responsabilité civile car, dans ce cas précis, l’intérêt protégé est la personne du fournisseur ou celle du producteur du produit dénigré16. L’autre exemple tient au respect de l’honneur des morts. L’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 fait référence aux personnes destinataires de l’atteinte diffamatoire ou injurieuse à la mémoire des morts. Le délit n’est incriminable que si l’auteur a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, des époux, ou des légataires universels vivants. De toute évidence, la personnalité même des ayants cause est protégée.

Il y a donc lieu de se demander si le droit au respect de la présomption d’innocence et les délits d’injure et de diffamation sont les deux versants d’un droit qui les surplombe : celui du respect de l’honneur. Que la personne ait été mise en cause par des tiers, comme substituts illégitimes de l’autorité judiciaire, ou que la personne ait été troublée par des allégations dégradantes, l’atteinte peut être sanctionnée, soit à la diligence de la victime elle-même, soit à celle du ministère public17.

Une protection dualiste de l’honneur implique alors de surmonter un certain nombre de difficultés procédurales susceptibles de neutraliser ces deux moyens d’action (I). Si leur distinction semble opportune, selon les cas de figure, les motifs d’imputabilité de l’atteinte peuvent se heurter à l’exercice de la liberté d’expression, notamment journalistique (II). En cela, une complémentarité renforcée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 avec l’article 9-1 du Code civil mérite d’être étudiée (III).

II – Des motifs d’imputabilité inégaux Le respect de l’honneur est assuré par une restriction de la liberté d’expression étroitement admise, notamment par la Cour européenne dans le domaine journalistique (A). S’ajoutent les faits justificatifs en matière de diffamation qui renforcent la garantie supérieure de la liberté d’expression à toute autre considération (B). A – L’imputabilité dictée par la liberté d’expression Le contrôle de proportionnalité dans l’imputation. Les difficultés relatives aux conditions d’imputabilité pour assurer le respect de l’honneur résident dans la superposition des textes : le Code civil, la loi du 29 juillet 1881 et le Code pénal. Fort logiquement, le contrôle de conventionnalité des normes européennes permet d’assurer l’équilibre normatif. S’agissant de la présomption d’innocence en tant que principe, la Cour européenne n’a pas manqué de considérer de façon impérieuse « que la présomption d’innocence consacrée par le deuxième paragraphe de l’article 6 figure parmi les éléments d’un procès pénal équitable »40. Mais ce qui relève de la défense de l’honneur doit être compris au regard des restrictions admises à la liberté d’expression. La défense de l’honneur d’une personne par la sanction de la diffamation assure « la protection de la réputation ou des droits d’autrui, l’un des “buts légitimes” reconnus par le paragraphe 2 de l’article 10 »41. Ainsi, tout abus de la liberté d’expression peut être réprimé sur le fondement de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention lorsque l’information transmise emporte la conviction chez le lecteur que l’infraction dont un tiers est accusé constitue un fait établi42. Le traitement particulier du secret des sources. S’il faut constater une généralisation heureuse du contrôle de conventionnalité, il semble que le droit au respect de l’honneur se heurte à la « foi journalistique » en matière de secret des sources. Dans l’arrêt Becker contre Norvège du 5 octobre 201743, la Cour européenne a condamné les juridictions norvégiennes pour avoir ordonné à une journaliste de témoigner sur l’une de ses sources. Mais ladite source s’était elle-même dévoilée en tant que contact de la journaliste pendant la procédure. La Cour a estimé que l’injonction de communiquer constituait une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression au regard de la protection offerte aux journalistes de préserver la confidentialité de leurs sources. La décision crée la controverse. La révélation des sources journalistes est par principe condamnable, sauf en des situations très particulières où la divulgation de la source permet d’assurer, de manière indispensable, un procès équitable au prévenu44. Or, ici, comme l’avait considéré la Cour suprême norvégienne, le mis en cause avait lui-même révélé la nature des échanges avec la journaliste, de sorte que l’obligation de témoigner adressée à cette dernière ne contrevenait pas à la préservation du secret des sources. Le croisement des deux témoignages aurait permis d’éclairer significativement l’instruction sur les circonstances du contact établi45. Il est donc avéré que, même en des circonstances justifiées, la protection des sources offre une impunité in extenso aux journalistes au détriment de la conduite de la procédure. À titre de comparaison, outre la réglementation de certaines professions, la divulgation du secret des correspondances est sanctionnée en droit interne aux termes de l’article 226-15 du Code pénal. La Cour européenne a d’ailleurs admis une telle sanction dans une affaire suisse où un journaliste avait fait paraître dans un article les correspondances entre un prévenu et un juge d’instruction. Les juges européens ont considéré que les juridictions suisses n’avaient pas violé l’article 10 de la Convention en condamnant le journaliste à une amende de 4 000 francs suisses46. Dès lors, s’il est pleinement cohérent que la divulgation de certaines correspondances puisse être admise selon un contrôle classique de proportionnalité, la position de la Cour européenne sur la révélation exceptionnelle d’une source journalistique limitée aux droits de la défense du prévenu est critiquable. La position est d’ailleurs plus souple en droit interne : l’article 2, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 autorise la divulgation exceptionnelle d’une source journalistique pour un intérêt public et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Certains estiment alors que toute méthodologie serait vaine en ce que la mise en balance du respect de la personnalité avec la liberté d’expression ne dépendrait que du bon vouloir des juges, au point de n’être qu’une illusion d’optique47. Pour d’autres, l’équilibre normatif est apprécié48 de telle sorte que les habiletés journalistiques sont sanctionnées lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général. Dans l’affaire Radio France contre France du 30 mars 2004, sur le terrain de la diffamation, la Cour européenne a ainsi jugé que les journalistes devaient « agir de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique »49. Cette appréciation déontologique de la profession devrait s’articuler avec l’atteinte au secret des sources. Ainsi, dans la pesée des intérêts, le comportement de mauvaise foi d’un journaliste pourrait justifier l’injonction de révéler sa source pour un intérêt supérieur. La dissonance de traitement à la faveur des journalistes sert à protéger l’activité de la presse et des médias. L’autre explication tient à la variété des faits justificatifs des propos diffamatoires, qui renforce tout autant la parole publique au détriment du respect de l’honneur. B – La liberté d’expression valorisée par les faits justificatifs La bonne foi comme offre de preuve contraire en matière de diffamation. En matière de diffamation, l’élément moral se révèle par déduction. Sous cet aspect, il est question de présomption de mauvaise foi en ce sens que la nature des propos détermine l’intention de l’auteur d’être diffamant50. Au regard de la Convention européenne, de telles présomptions ne sont pas prohibées, à condition que les États les enserrent « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense »51. Seules la bonne foi52, l’exception de vérité, l’absence d’imputation d’un fait précis53 et l’excuse de provocation comme fait justifiant la riposte à une injure54 permettent d’écarter la caractérisation du délit. Pour que la bonne foi soit un fait justificatif recevable, le mis en cause doit démonter les raisons objectives de son propos selon quatre critères dégagés par la jurisprudence : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête55. Cependant, par le contrôle de conventionnalité, la Cour de cassation a simplifié la méthode. Elle estime désormais que les juges doivent rechercher, en application de l’article 10 « tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante56, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression »57. Cette nouvelle lecture permet surtout de mettre fin à une analyse trop disparate aux fins d’éviter les contradictions de motifs58, à tel point que l’on peut se demander si les critères européens sont véritablement cumulatifs59. Partant, lorsque des éléments factuels permettent de s’assurer que les propos ont été soutenus conformément aux diligences requises tant par l’auteur des propos que le directeur de la publication, la bonne foi permet d’exclure leur responsabilité60. La bonne foi, comme principe régulateur. D’autres outils sont à l’attention particulière des journalistes agissant de bonne foi. L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit l’interdiction de publier des actes d’accusation avant la lecture de ces actes en audience publique. L’article 41 pose une présomption d’immunité pour les journalistes de bonne foi, à savoir ceux qui rendent fidèlement compte des éléments débattus en audience judiciaire. Plus globalement, l’article 27 relatif au délit de publication de nouvelles fausses implique que soient rapportés, par le ministère public, la fausseté des propos publiés, leur trouble à la paix publique, mais aussi et surtout la mauvaise foi de l’auteur de la publication61. Ainsi, l’imputation d’un tel délit recule considérablement au profit de l’action en diffamation, dont la matérialité des propos suffit à faire présumer l’intention de mauvaise foi. Dans un tout autre volet, l’accord de la personne placée en détention pour utiliser son image incombe à l’auteur de la publication62. On conviendra donc que la variété des faits justificatifs de bonne foi ne fait que renforcer un contrôle des intérêts en présence, en la faveur quasi indiscutable de la liberté d’expression. Le « doublon » avec l’exceptio veritatis en matière de diffamation. En plus de la bonne foi, dont le régime a été construit par la jurisprudence, l’exception de vérité est le fait justificatif légal de la diffamation. Conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, exception faite de l’injure car ne pouvant être justifiée par nature63. L’exactitude ou la précision des propos tenus n’est pas une condition pour écarter l’incrimination, encore faut-il que les éléments rapportés reposent sur une base factuelle suffisante pour que la diffamation vraie soit impunie64. La Cour de cassation a ainsi pu juger « erroné » le motif d’une cour d’appel « selon lequel le caractère diffamatoire des propos résulterait des erreurs qu’ils contiennent »65. Il faut donc comprendre que l’exception de vérité ne signifie pas que la vérité écarte la diffamation, mais que l’intérêt social d’informer le public l’emporte sur l’honneur d’une personne pour un fait la concernant. Mais alors que la bonne foi peut être prouvée lorsqu’elle repose sur une base factuelle suffisante, l’autonomie de l’exceptio veritatis interroge66. Est-il bien pertinent de distinguer la vérité d’une information des propos de bonne foi fondés sur la vraisemblance d’une information, sauf à ce que la première puisse être divulguée sans prudence dans l’expression, au risque d’entrer dans le giron de l’injure ? Les critères de la bonne foi, notamment la base factuelle suffisante, suffiraient à englober tous les cas de figure. En réalité, le distinguo provient d’une volonté des juges et du législateur de faire prévaloir la vérité à la diffamation, en toutes circonstances. Avec un tel cumul, il est manifeste que la protection de l’honneur perd en lisibilité dans une multitude de critères d’exception. Pour résumer, dans le positionnement hiérarchique des faits justificatifs, l’exceptio veritatis se positionnerait au-dessus de la bonne foi car l’information vraie ne nécessiterait aucune délicatesse particulière de son auteur. La frontière reste cependant ténue. Sur un plan pratique, une information vraie divulguée avec animosité peut relever d’une atteinte à la vie privée. En outre, au sommet des valeurs protégées règnent les droits de la personnalité préservés des faits justificatifs, ce qui confirme que le respect de l’honneur, dans son aspect pénal, persiste à être une valeur relative. Le respect de l’honneur préservé des faits justificatifs. L’impossibilité de soulever l’exceptio veritatis lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne67 répond à cette logique protectrice. En effet, même si, dans la balance des intérêts, le seul droit au respect de la vie privée peut céder sur le droit à la liberté d’expression, la solution est en sens contraire lorsque la diffamation fait doublon avec l’atteinte à la vie privée. Dans ce cas précis, le secret de la vie privée l’emporte sur la vérité diffamatoire car la sphère de la personnalité occupe le rang de valeur supérieure. Il en est de même pour ce qui relèverait d’une vérité injustifiable ou immorale, tenant lieu du domaine des discriminations68. À titre résiduel, avant leur abrogation par le Conseil constitutionnel69, deux exceptions à la preuve de la vérité des faits diffamatoires posées par l’ancien article 35 de la loi du 29 juillet 1881 venaient assurer le respect de l’honneur : la violation du secret des faits pardonnés et la divulgation de faits anciens de plus de dix ans. Pour les faits amnistiés, la chambre criminelle a tout de même posé une limite au rappel d’une décision amnistiée dans la preuve de la vérité diffamatoire, par une sorte de clin d’œil à l’article 133-11 du Code pénal70 : si la vérité des faits diffamatoires peut être prouvée lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée, cette preuve ne peut être rapportée lorsque l’imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même71. Malgré tout, en dépit du rappel possible d’une procédure en cours, des faits anciens ou sujets au droit à l’oubli ne peuvent être débusqués pour troubler la paix des intéressés. Sinon, l’atteinte à l’honneur peut être débattue dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation a ainsi fait preuve d’une pédagogie remarquable sur ce que représente un abus de publication portant atteinte au respect de la vie privée. Dans un arrêt du 17 février 2021, elle a considéré que, si le droit au respect de la vie privée « ne peut être invoqué pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée ». Ainsi, le droit à l’oubli d’une condamnation pénale non amnistiée au moment de sa publication impose que des informations qui sont déjà dans le domaine public ne soient pas soustraites de la protection de l’article 8 de la Convention, « l’intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée »72. Il ne suffit donc pas qu’une information soit rendue publique pour qu’elle puisse être diffusée dans n’importe quel contexte, encore faut-il que l’information, même d’intérêt général, vienne nourrir le débat. Un tel resserrement des clapets de la liberté d’expression au profit de la vie privée renforce l’obligation de diligence dans la diffusion de l’information, au bénéfice de la personnalité des justiciables. La vie privée vient ainsi au renfort de l’honneur et comble le hiatus qui sévissait par l’exigence de l’allégation dégradante propre à l’injure ou à la diffamation. Pour autant, l’opportunité d’invoquer d’autres droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit à l’oubli, etc.) complexifie la recherche de moyens à soulever dans les différents champs d’imputabilité. En définitive, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9-1 du Code civil mériteraient d’être relayés dans une complémentarité de nature à justifier des restrictions à la liberté d’expression.