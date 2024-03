Confirmation de l’utilisation de drones en vue d’améliorer la surveillance locale

Avant les Jeux olympiques et pour éviter des drames durant la période des fêtes, comme ce qui s’était produit lors de l’attentat du 11 décembre 2018 à Strasbourg, il était urgent de sécuriser correctement les lieux. L’installation de drones a, dans cet objectif, été jugé pertinente par le tribunal administratif de Strasbourg, via l’ordonnance n° 2308339 du 23 novembre 2023. Strasbourg, précisément considérée comme la capitale française de Noël en raison de son marché de Noël historique, qui attire chaque année des millions de visiteurs, était concernée au premier chef. Le débat risque de se reproduire à l’approche de la cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques qui devrait se tenir sur la Seine et dont le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a déjà prévu l’utilisation de drônes pour sécuriser l’événement.

Aujourd’hui en France, la menace terroriste est élevée. Aussi la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a, dans un arrêté du 15 novembre 2023, permis aux forces de l’ordre d’utiliser les drones en vue d’améliorer la surveillance locale et de repérer les personnes qui tenteraient de s’en prendre aux habitants ainsi qu’aux très nombreux visiteurs venant du monde entier durant cette période festive. En l’occurrence, la préfète a autorisé l’utilisation de deux de ces engins par la police pendant le marché de Noël strasbourgeois, qui avait déjà été pris pour cible en 2018 par un attentat terroriste ayant causé la mort de cinq personnes1 (I) ; ce recours aux drones, bien que critiqué, a finalement été maintenu (II).

I – L’utilisation des drones dans le cadre du marché de Noël strasbourgeois

Conformément à l’article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure, texte modifié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 20232, « dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du Code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; 3° La prévention d’actes de terrorisme… »

La captation d’images prises par des drones peut effectivement agir dans la prévention des menaces, raison pour laquelle les services de police et de gendarmerie peuvent être autorisés à recourir à des caméras installées sur des aéronefs, des hélicoptères, des ballons captifs ainsi que sur des drones, mesure approuvée par la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), promulguée en janvier 20223. Cette « vision grand angle » peut, dans certaines circonstances, faciliter la coordination et l’intervention des forces de l’ordre, pour par exemple secourir des personnes dans de grands espaces (montagnes, littoraux) ou assurer la sécurisation de la circulation sur les axes routiers. Son intérêt dans le cadre de la lutte contre les attentats est également à relever, notamment pour garantir la sécurité des manifestations sur la voie publique qui rassemblent beaucoup de monde. Cela peut effectivement aider à prévenir les atteintes à la sécurité des personnes.

Dans ce contexte, la préfète du Bas-Rhin a autorisé l’utilisation de deux drones afin de réduire les risques d’attentat et d’assurer la protection des personnes, l’idée étant, d’une part, de déceler au plus vite des mouvements anormaux de foule durant le marché de Noël strasbourgeois (dit Christkindelsmärik) et, d’autre part, de permettre aux forces de l’ordre de garantir la protection de tous les visiteurs, habitants de la ville mais aussi touristes venus profiter de cette manifestation traditionnelle des fêtes de Noël.