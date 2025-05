Insolite : Que cache l’étrange découverte de la Chouette d’Or  ?

Alors qu’est sorti au cinéma ce week-end un documentaire révélant les solutions de l’une des plus vieilles chasses au trésor du monde, certaines zones d’ombre passées sous silence dans le film, notamment la solution invalidée par l’auteur du jeu lui-mêle et l’étrange profil du gagnant ne peuvent qu’interroger…

Une chasse au trésor mythique

En mai 1993, un duo alors méconnu du public publie un livre qui va devenir célèbre dans le monde entier : Sur la trace de la Chouette d’Or, de Michel Becker et Max Valentin. La couverture est porteuse d’une grande promesse : « Trouver un véritable trésor estimé à plus de 1 000 000 de francs, grâce aux indices contenus dans ce livre ! ».

Cette chasse au trésor, à laquelle n’importe qui peut participer contre une vingtaine d’euros, se présente sous la forme de 11 énigmes écrites par Max Valentin et illustrées par des peintures de Michel Becker, lequel conçoit également le design de ladite chouette d’or. L’idée est simple : achetez l’ouvrage pour le prix d’un livre classique, résolvez les énigmes et allez creuser à l’emplacement trouvé, déterrez la contremarque que vous trouverez si vous avez résolu la chasse, et appelez les organisateurs qui vous remettront la vraie chouette.

Seulement voilà : alors que les organisateurs pensaient que cela ne durerait que quelques années, il aura fallu plus de 30 ans pour que l’un des 200 000 « chouetteurs » ne parvienne à localiser l’emplacement exact du trésor, le 2 octobre 2024. Les peintures de Michel Becker sont sans doute à l’origine des difficultés de résolution, leur côté figuratif ouvrant toutes les pistes possibles.

Un chouette documentaire

Malgré la prétendue découverte de la chouette d’or à l’automne dernier, il aura fallu attendre la sortie du film le 3 mai pour avoir connaissance des solutions et du gagnant dans les cinémas. Le documentaire, très plaisant à regarder et très bien écrit, revient sur plus de 30 ans de chasse au trésor portée par une communauté très large et plus qu’investie pour tenter de trouver la solution.

Entre le retour d’expérience de plusieurs candidats et l’histoire du jeu, la voix off de Michel Becker – seul organisateur du jeu encore en vie – nous présente les solutions « officielles » de l’auteur des énigmes décédé depuis, qui lui auraient été remises par ses héritiers sur une disquette il y a quelques années après un premier refus.

Si le film consacre une grande partie de son temps à un retour sur l’histoire du jeu entre la révélation des solutions « officielles » aux 11 énigmes, c’est que très vite, les choses vont déraper du côté de l’organisation et sortir du cadre d’un simple livre. Paru en librairie le 15 mai 1993, Sur la trace de la Chouette d’Or est, dès le 3 juin 1993, complété par un serveur Minitel sur lequel Max Valentin – auteur des énigmes présenté par le duo comme le seul à en détenir les solutions – répondra aux questions des chouetteurs jusqu’en décembre 2001. La mise en ordre de ses réponses produit un document long de plus de 6000 pages…

Malgré toutes ces précisions, que les chouetteurs vont appeler « les Madits » (pour « Max à dit »), données par l’auteur de la chasse, toujours pas de vainqueur à l’horizon… Son décès, en 2009, déroutera encore davantage les participants, qui à cette période, ne savent pas si le jeu continue ou non, ni si quelqu’un est encore en mesure de confirmer une éventuelle victoire.

En 2021, le peintre des images-énigmes du livre décide de créer une nouvelle structure juridique pour relancer la chasse de façon cadrée estimant, explique-t-il dans le documentaire, qu’il a la responsabilité morale de ne pas laisser tomber l’incroyable communauté des chouetteurs. Il met alors en place un serveur Discord pour répondre aux questions des joueurs (environ 10.000 personnes très actives), comme l’avait fait son associé en son temps avec le Minitel.

Après l’organisation d’une convention pour les 30 ans de la Chouette en 2023, Michel Becker annonce, le 3 octobre 2024, que la fameuse chouette vient d’être découverte, et que le jeu est par conséquent terminé… Rendez-vous au printemps pour une révélation des solutions et de leur résolution par celui qui préfère, lors de la découverte, garder l’anonymat.

Un historique juridique rocambolesque

Si l’on quitte la salle en se disant qu’on en a eu pour son argent grâce à ce visionnage très plaisant (quelque part entre L’île au trésor et Da Vinci Code), un spectateur qui connaît bien l’histoire de la chasse ne peut que rester circonspect quant au fond de ce qu’il vient de regarder.

D’abord, Michel Becker, qui se présente à l’écran comme le protecteur moral de la Chouette et de l’intégrité juridique de la chasse, oublie sans doute par étourderie de préciser au spectateur l’historique juridique et judiciaire de son œuvre… À l’entendre à l’écran, on peine à croire qu’il est bien celui qui a tenté de mettre en vente la Chouette d’Or aux enchères à Drouot en 2014, en estimant que le jeu était « terminé » depuis le décès de Max Valentin et qu’il n’existait « aucune preuve que la contremarque était encore enterrée »…

La statuette d’or et de diamants sera retirée de la vente, Drouot et les cours d’appel de Paris et Versailles estimant que le propriétaire de la chouette est bien Michel Becker mais que celui-ci est obligé de la remettre à éventuel futur gagnant de la chasse… et si elle peut être vendue, le nouvel acquéreur sera assujetti à la même obligation.

Sans revenir sur l’histoire judiciaire complète de la Chouette (dont la presse doute de la sincérité dès les premières années, par exemple, Libération), rappelons néanmoins que bien avant la mort de Max Valentin, la faillite de la maison d’édition initiale avait conduit à la saisie judiciaire du lot en 2004. Or, en 2009, la cour d’appel de Versailles donne raison à Michel Becker, la chouette doit lui revenir afin qu’il la remette à l’huissier en charge de garantir la régularité du jeu… Chouette qu’il tentera de vendre en la mettant aux enchères… les plaintes d’associations et de joueurs permettront de découvrir que dès 2004, les organisateurs du jeu n’étaient plus en sa possession puisqu’elle avait été saisie suite à la faillite de l’éditeur de l’une des multiples éditions du livre… Élément non communiqué à la « communauté incroyable » à laquelle l’organisation tient et qui n’a pas d’autre but que de la faire gagner…

Attardons-nous plutôt sur le documentaire et la révélation des solutions, qui sans doute, vont régler toutes ces questions et interrogations quant à l’organisation du jeu…

« Nef encalminée marchant sur l’eau »

Outre les problèmes précédemment évoqués, le documentaire lui-même soulève beaucoup de questions quant à la solution : le principal étant qu’elle avait été trouvée en quelques mois et néanmoins invalidée par l’auteur lui-même du jeu, qui estimait sans doute que c’était trop rapide et aurait donc volontairement égaré les joueurs.

Pour faire simple, les chasseurs de la chouette se sont, au fil des décennies, répartis en deux camps : les « daboïstes » et les « anti-daboïstes ». Les deux écoles tirent leurs noms de la commune de Dabo, en Moselle, où toutes les énigmes semblent conduire les partisans de ce lieu, qui pensent que la solution y est enterrée. Et leur théorie parait, a priori, très convaincante : l’église de Dabo, comme posée sur le rocher surplombant les collines ondoyantes, ressemblant à un bateau en mer, n’est-elle pas la fameuse « Nef encalminée marchant sur l’eau » décrite dans le livre ? Et la « spirale à quatre centres » y menant, ne désigne-t-elle pas la route en forme de spirale qui conduit à ladite église ?

Seulement voilà, lorsque cette piste fut très vite évoquée par les joueurs sur le canal Minitel, Max Valentin a produit un Madit expliquant que tout joueur pensant que la fameuse spirale était une route devait « revoir sa copie ». Le documentaire présente lui-même cette précision.

Or, que nous apprend le film quelques minutes plus tard ? La disquette des solutions léguée par l’initiateur du jeu à ses filles et contenant toutes les solutions indique que le trésor se trouve …à Dabo ! La « Nef encalminée » est bien l’église du village située au sommet du rocher, et dès lors, le centre de la spirale à partir duquel il faut déterminer l’emplacement exact où creuser est bien le point final de la route en question.

Par chance, le gagnant de la chasse, déguisé en chouette pour garder l’anonymat, a expliqué qu’il s’était fondé « uniquement sur le livre initial » et non sur les réponses données sur Minitel…

C’est sans doute parce que les solutions finales se trouvaient dans le livre seul que le co-créateur lancera dans les années 2020 un canal Discord supplémentaire où soumettre une solution est payant…

L’étrange profil du « gagnant »

Et ce qui interroge le plus est le profil du vainqueur. Il explique, le visage masqué et la voix modifiée, qu’il est un néo-chouetteur ayant décidé de s’y investir pendant le confinement pour passer le temps. Il aurait eu très vite l’intuition que le livre initial suffisait pour gagner et préféré résoudre lui-même une à une les énigmes plutôt que de piocher en ligne les solutions déjà trouvées par les joueurs qui cherchent depuis 30 ans. Cependant, il explique ensuite avoir visionné les vidéos d’indices récentes de Michel Becker plus de 200 fois pour l’une d’entre elles…

Par ailleurs, le gagnant nous explique vouloir conserver l’anonymat le plus complet afin de préserver sa vie de famille, dès lors, assure-t-il, que sa femme et ses enfants ne sont pas au courant qu’il a trouvé le trésor de cette chasse qui l’a pourtant occupé plusieurs années.

Un vainqueur qui semble bien arranger l’organisation du jeu, depuis longtemps critiquée par de nombreux joueurs en raison de ses contradictions et aussi des multiples opérations commerciales auxquelles la chasse a servi de fondement.

Quid des 1000 bouteilles de vin ?

Cependant, le gagnant masqué ferait mieux de commencer à réfléchir à l’explication qu’il fournira à son entourage d’ici peu, quand il recevra les « 1000 bouteilles de grands crus originaires des différentes régions de France » promises par la « Confédération Nationale des Caves Particulières à celui ou celle qui trouvera la Chouette d’Or » dans les 2e et 3e éditions du livre de 1994 et 1997. Aujourd’hui renommée « Vignerons Indépendants », la Confédération n’a pas répondu à nos demandes de précisions quant à sa participation au jeu.

C’est reparti pour un tour…

Ce documentaire censé marquer la fin de la chasse mythique se termine par… le début d’une nouvelle chasse avec une chouette encore plus belle et précieuse à gagner, signée Christofle. Le livre, à paraître en juin prochain, contient toutes les solutions de la première chasse et seulement la première énigme de la nouvelle chasse, le tout moyennant la somme de 49,59 €… Michel Becker annonce une résolution à horizon de 3 à 5 ans.

Plusieurs procédures civiles et pénales ont émaillé le déroulement du jeu et certaines demeurent en cours.