La déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique : un texte en trompe-l’œil

Le 23 janvier 2023 a été publiée, au Journal officiel de l’Union européenne, la « Déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique » à l’issue d’un processus de négociation entre les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne. Cette déclaration porte sur des droits et des principes considérés comme essentiels pour la transformation numérique qui devrait être centrée sur les citoyens et leurs droits, soutenir la solidarité et l’inclusion, garantir la liberté de choix en ligne, encourager la participation à l’espace public numérique, renforcer la sûreté, la sécurité et l’autonomisation des personnes, et promouvoir la durabilité de l’avenir numérique. Bien qu’il explicite la conception européenne de la transition numérique, le texte appelle deux critiques principales sur la forme et sur le fond. En premier lieu, il s’agit d’un texte principalement de nature politique, mais sans grande valeur ajoutée pour les citoyens européens. En second lieu, bien que la déclaration soit synthétique, elle peut être considérée comme lacunaire concernant les droits et principes numériques envisagés.

1. De l’utopie anarchiste du cyberespace vers la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. « Nous allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé »1. C’est par cette phrase que se conclut la Déclaration d’indépendance du cyberespace rédigée le 8 février 1996 par John Perry Barlow, co-fondateur de l’Electronic Frontier Foundation. Près de trois décennies séparent ce texte conceptualisant internet en tant qu’espace à part entière, notamment du point de vue du droit et des juridictions, de plusieurs projets de déclarations non contraignantes émises par des acteurs étatiques, dont la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique qui retiendra ici notre attention.

2. Le contexte de la déclaration de droits et principes numériques. La Commission européenne a proposé le 26 janvier 2022 au Parlement européen et au Conseil européen de signer une déclaration de droits et principes numériques qui guideront la transformation numérique au sein de l’Union européenne2. Ce texte donnait suite à plusieurs appels du Parlement européen pour garantir la pleine conformité de la stratégie de l’Union européenne en matière de transformation numérique avec les droits fondamentaux, en particulier les règles relatives à la protection des données et l’égalité de traitement, les principes tels que la neutralité technologique, la neutralité d’internet et l’inclusivité3. La déclaration tient compte de l’invitation du Parlement européen à protéger les droits des utilisateurs dans l’environnement numérique4, à garantir la liberté des médias et à combattre la désinformation5 ou encore à améliorer les aptitudes et compétences numériques et à favoriser un écosystème éducatif numérique performant6. Ce texte marque incontestablement la place prééminente des politiques numériques au sein des politiques publiques européennes et « affirme la nécessité d’accroître le contrôle démocratique de la société et de l’économie numériques »7. Le 14 novembre 2022, les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne ont annoncé avoir conclu les négociations sur les valeurs de l’Union européenne dans le monde numérique8. La déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 janvier 20239. Selon le gouvernement français, cette déclaration mettrait « en avant l’importance du respect des droits fondamentaux des citoyens, une spécificité qui se démarque des stratégies développées par les autres États »10.

Par ailleurs, la déclaration s’inscrit dans le cadre de la deuxième stratégie numérique de l’Union européenne qui fait suite à celle de 201011. La décennie numérique pour l’Europe inclut notamment une boussole numérique constituée de quatre objectifs que l’Union européenne entend atteindre en 2030 : les « compétences », les « infrastructures numériques sûres et durables », la « transformation numérique des entreprises » et la « numérisation des services publics »12. Il est ainsi prévu que, d’ici à 2030, au moins 80 % des adultes aient des compétences numériques de base et que 20 millions de spécialistes des TIC soient employés dans l’UE, dont un plus grand nombre de femmes. Pour les entreprises, l’objectif est que 75 % d’entre elles utilisent les services d’informatique en nuage, les mégadonnées et l’intelligence artificielle. En outre, plus de 90 % des petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union devraient atteindre au moins un niveau basique d’intensité numérique et le nombre de licornes, c’est-à-dire les start-up dont la valorisation équivaut au moins à un milliard de dollars, devrait doubler. Concernant les infrastructures, l’objectif est que l’ensemble des ménages de l’Union européenne dispose d’une connectivité en gigabit et que toutes les zones peuplées soient couvertes par la 5G. Par ailleurs, la production de semi-conducteurs durables de pointe en Europe devrait représenter 20 % de la production mondiale, 10 000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat devraient être déployés, et l’Union européenne devrait disposer de son premier ordinateur quantique. Enfin, les services publics clés devraient être disponibles en ligne, l’ensemble des citoyens auront accès à leurs dossiers médicaux électroniques et 80 % des citoyens devraient utiliser une solution d’identification électronique.

3. La raison d’être de la déclaration de droits et principes numériques. La lecture de la communication accompagnant la déclaration commentée permet de mieux comprendre la réflexion et le contexte ayant abouti à celle-ci13. Il est en effet indiqué que la transformation numérique constitue une transformation sans précédent de nos sociétés, nos démocraties et nos économies qui s’est d’ailleurs accélérée depuis la crise sanitaire. Tel un pharmakon14, les aspects positifs et négatifs de cette transformation sont rappelés. Les deuxième et troisième considérants du préambule de la déclaration commentée énoncent ainsi que si la transformation numérique ouvre des possibilités considérables pour améliorer la qualité de la vie ou en matière d’innovation, de croissance économique et de durabilité, elle présente également de nouveaux défis pour les sociétés démocratiques, les économies et les individus. Le texte présente des principes qui devraient s’appliquer dans le contexte de la transformation numérique et ainsi servir de référence aux acteurs publics et privés qui élaborent et déploient de nouvelles technologies. La déclaration soutient plusieurs objectifs. Il s’agit de placer les citoyens au cœur de la transition numérique, de soutenir la solidarité et l’inclusion ou encore de garantir la connectivité, l’éducation, la formation et les compétences numériques, ainsi que l’accès aux services numériques en ligne. Elle souligne l’importance de la liberté de choix dans les interactions avec les algorithmes et les systèmes d’intelligence artificielle et d’un environnement numérique équitable. Elle appelle aussi à renforcer la sûreté et la sécurité dans l’environnement numérique, en particulier pour les enfants et les jeunes. Les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne s’engageront également à travers la déclaration à soutenir le développement et l’utilisation de technologies durables.

4. L’inscription de la déclaration dans une dynamique plus large. La proposition d’une déclaration concernant la protection des droits fondamentaux à l’ère numérique n’est pas une nouveauté. On dénombre ainsi plusieurs projets depuis ces deux dernières décennies émanant d’institutions internationales, d’associations ou encore de parlementaires dont on citera quelques exemples emblématiques. Ainsi, le premier sommet mondial des Nations unies sur la société de l’information, tenu en décembre 2003, a reconnu les liens entre les technologies de l’information et les droits de l’Homme dans une déclaration de principes qui appelait au développement de la société de l’information à se conformer aux normes reconnues des droits de l’Homme15. À l’occasion de la révision constitutionnelle voulue par le président Macron en 2018, plusieurs députés français avaient proposé une réforme constitutionnelle visant à créer une charte du numérique composée de sept articles et fortement inspirée du modèle de la Charte de l’environnement16. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a proposé en octobre 2022 le Blueprint for an AI Bill of Rights, un ensemble de principes et de pratiques visant à guider « la conception, l’utilisation et le déploiement de systèmes automatisés, dans le but de protéger les droits des Américains à l’ère de l’intelligence artificielle »17. Ce projet fait écho à celui d’une convention-cadre du Conseil de l’Europe pour le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle, sur la base des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit18.

5. Les droits numériques, une quatrième génération de droits humains ? L’expression de droits et libertés numériques en tant que droits humains19 est de plus en plus employée20. Ce sont deux positions idéologiques qui s’opposent concernant les droits humains à l’ère du numérique. D’une part, certains considèrent que la révolution numérique, en tant que révolution anthropologique, nécessite l’avènement de nouveaux droits humains21. Ces derniers constitueraient ainsi une quatrième génération de droits humains22, parfois qualifiés de « droits-systèmes »23 relatifs à l’avancement des sciences et des techniques et concernent principalement deux domaines : les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et les biotechnologies. Cela étant, le classement des droits en génération a une utilité limitée, car les catégories sont perméables et la plupart des droits humains peuvent appartenir à plusieurs générations24. Pour autant, il est difficile de nier la réalité d’un espace numérique principalement conçu par des acteurs privés de plus en plus dominants25. D’autre part, il est possible de considérer qu’il n’est nul besoin de nouveaux droits humains puisque ces derniers par leur vocation universelle et généraliste s’appliquent en ligne comme hors ligne.

6. Une déclaration doublement critiquable. La déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique est un texte relativement circonscrit d’environ 6 pages qui appelle deux critiques principales sur la forme et sur le fond. En premier lieu, aux côtés de Mme Bertrand, nous soutenons que juridiquement « la déclaration a un objectif modeste, mais ambigu »26. Il s’agit en effet d’un texte principalement de nature politique, mais sans grande valeur ajoutée pour les citoyens européens (I). En second lieu, la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique contient des principes certes synthétiques, mais insuffisants (II).

I – Un texte principalement politique, mais sans valeur ajoutée pour les citoyens européens 7. Les critiques sur la forme de la déclaration. Texte à vocation politique, la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique s’inspire de précédents textes (A). En conséquence, les principes de ladite déclaration ne sont majoritairement pas directement applicables pour les citoyens européens (B). A – Une déclaration politique inspirée de précédents textes 8. Un texte à valeur politique. D’emblée, il faut remarquer que la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique est un texte de nature déclaratoire et de ce fait non contraignant. L’intitulé du texte peut paraître déceptif si l’on considère que le texte ne contient que des intentions politiques communes adressées aux citoyens, aux entreprises, aux administrations publiques et aux responsables politiques. Le texte a avant tout une portée politique et il ne s’agit pas d’un objectif juridique contraignant. Les principes numériques figurant dans la déclaration sont ainsi « conçus comme des concepts essentiels, fondés sur des valeurs européennes communes, et servent d’orientations à un environnement numérique centré sur l’humain, sécurisé, inclusif et ouvert »27. L’existence d’une telle déclaration ne manque pas d’utilité dans la mesure où il s’agit d’un texte court résumant la vision de la transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030. La déclaration octroie ainsi une certaine cohérence aux nombreux chantiers législatifs en cours ou récemment adoptés de la stratégie numérique pour l’Europe dont, entre autres, les législations sur les services et marchés numériques28, l’intelligence artificielle29, les médias,30 la gouvernance des données31 ou encore un plan sur l’éducation au numérique32. Le texte peut être perçu comme une légitimation du programme d’action à l’horizon 2030 présentée par la Commission européenne en décembre 2022 et intitulé « La voie à suivre pour la décennie numérique », qui définit les objectifs numériques concrets articulés autour des quatre axes principaux à savoir les compétences numériques, les infrastructures numériques, la transition numérique des entreprises et la numérisation des services publics33. Il importe également de remarquer que le document préparatoire indique que la déclaration a été préparée par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect)34. Une codirection avec la direction générale de la justice et des consommateurs (DGJUST) aurait sans doute été préférable pour mieux prendre en considération les intérêts des citoyens européens. 9. Un texte inspiré d’initiatives antérieures et de la Charte européenne des droits de l’Homme. La déclaration s’inspire de récents et précédents textes relatifs aux valeurs européennes devant irriguer la transformation numérique. Dans la déclaration de Berlin de 2020 sur la société numérique et la transformation numérique basée sur des valeurs35, les États membres ont affirmé que chacun devrait être en mesure de saisir les possibilités offertes par la transformation numérique. Par la déclaration de Lisbonne sur la démocratie numérique36 présentée lors de l’Assemblée numérique de juin 2021, le Conseil de l’Union européenne a en outre plaidé pour un modèle de transformation numérique qui renforce la dimension humaine de l’écosystème numérique et dont le marché unique numérique serait le cœur. On peut également souligner une certaine parenté, notamment concernant l’ordonnancement de la déclaration commentée, avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 200037. En effet, à l’instar de cette charte, la déclaration sur les droits et principes du numérique pour la décennie numérique est constituée d’un préambule et de 6 chapitres représentant des valeurs fondamentales contenant eux-mêmes plusieurs principes. Les principes de solidarité et de liberté de choix sont communs avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 10. La réalisation d’une consultation publique sur un ensemble de principes numériques européens. Malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un texte législatif, la Commission européenne a tout de même organisé une consultation publique afin de recueillir des avis sur la formulation de principes numériques européens entre le 12 mai et le 6 septembre 202138. Dans sa communication accompagnant la déclaration commentée, la Commission européenne affirme que les personnes consultées ont dans l’ensemble apporté leur soutien en faveur d’une déclaration européenne sur les droits et principes numériques et de la première série de principes proposée lors de la consultation publique ouverte39. Il est précisé que les réponses à la consultation ont été prises en compte dans l’élaboration de la proposition de déclaration40. Les plus de 600 participants, constitués à 75 % de citoyens européens et d’associations, ont jugé certains principes plus importants que d’autres, et certains participants ont insisté sur la nécessité de poser des principes supplémentaires41. La sollicitation de l’opinion des citoyens et des parties prenantes par la Commission européenne lorsqu’elle élabore des politiques ou des mesures législatives doit être saluée. Il importe néanmoins de connaître les limites des consultations publiques en ligne en termes de représentativité, de démocratie, de littéracie, de fracture numérique ou encore d’impartialité, de publicité et d’effectivité42. 11. Le rôle de la déclaration européenne sur les droits et principes numériques sur la scène internationale. L’objectif affiché de la déclaration commentée consiste aussi à valoriser l’unicité des objectifs politiques et économiques européens en matière de numérique sur la scène mondiale. Il s’agit d’affirmer la place de l’Union européenne en tant que « troisième voie »43 – comparée à celles américaine et asiatique – concernant la promotion de droits fondamentaux à l’ère du numérique centrés sur l’humain et des valeurs européennes. Il est indiqué que la déclaration constituera également un instrument d’orientation pour l’action diplomatique de l’UE et façonnera les partenariats et les discussions avec nos partenaires internationaux. Il est dès lors plausible de considérer qu’elle pourrait jouer un rôle dans les négociations en cours ou à venir à l’instar du nouvel accord transatlantique sur la protection des données qui remplacera le Privacy Shield44, du potentiel accord transatlantique entre les États-Unis et l’Union européenne sur l’IA45 ou encore de la négociation entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe relatif à l’intelligence artificielle, pour le moment reportée46. Comme l’indique Mme Bertrand, la déclaration « ressemble fort à un accord institutionnel dont on sait qu’[il] peu[t] parfois avoir des effets juridiques contraignants »47 dans la mesure où le dernier considérant du préambule précise que « [l]a promotion et l’application de la déclaration constituent un engagement et une responsabilité politiques partagés de l’UE et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le plein respect du droit de l’UE ». B – L’inapplicabilité de la déclaration 12. Des droits non directement applicables. La déclaration vise aussi bien les individus que les acteurs économiques, ce qui se vérifie par l’utilisation des vocables « chacun » et « toute personne ». Pour autant, les principes ne sont pas directement applicables et ne peuvent donc pas être invoqués par tout requérant devant une juridiction. La communication accompagnant la déclaration précise que « [c]ompte tenu de la nature politique de la déclaration, les principes qu’elle définit ne correspondent pas tous à des droits directement applicables : certains sont déjà inscrits dans la législation, d’autres peuvent nécessiter l’adoption de mesures supplémentaires, au niveau approprié. La déclaration doit être lue en lien avec les actes et instruments juridiques de l’UE et est sans préjudice de ces derniers »48. Dès lors, d’un point de vue juridique et épistémologique, il aurait été plus rigoureux de retirer la référence aux « droits » dans le titre du texte intitulé « déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique ». Il ne s’agit en effet pas de droits humains au sens juridique, mais de simples objectifs politiques. Ce manque de juridicité peut s’analyser comme délétère et renforcer les critiques sur l’inflation des proclamations de nouveaux droits humains49. Dès lors, le terme de « principe » aurait été plus opportun puisqu’il recouvre, selon le Vocabulaire juridique de G. Cornu, une règle ou une norme de caractère non juridique d’où peuvent être déduites des normes juridiques50. La Commission européenne a pris soin d’expliquer la manière d’interpréter le texte. En effet, le dixième considérant du préambule de la déclaration énonce qu’elle repose sur le droit primaire de l’Union européenne, en particulier le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que sur le droit dérivé. Elle s’appuie également sur le socle européen des droits sociaux, et le complète51. La communication accompagnant la déclaration ajoute que les principes n’affectent pas les droits légaux qui protègent déjà les personnes en ligne, et pour lesquels des recours effectifs doivent exister dans toute l’Union. Elle précise enfin que les principes « n’affectent pas non plus les limites légales imposées à l’exercice de tels droits pour les rendre conciliables avec l’exercice d’autres droits, ni les restrictions nécessaires et proportionnées instaurées dans l’intérêt général. Lorsqu’ils seront mis en œuvre au moyen d’initiatives politiques, ces principes seront appliqués conjointement avec les droits et principes existants, et dans l’intérêt général »52. 13. De nouveaux « droits à… ? ». Il n’en demeure pas moins que le texte induit une certaine confusion dans la mesure où les principes formulés semblent correspondre à de nouveaux « droits à »53 qui interviennent le plus souvent dans un processus d’émergence de droits subjectifs54. Ainsi, l’un des premiers principes évoque que « [t]oute personne devrait avoir accès à des technologies qui visent à unir et non à diviser ». L’utilisation du conditionnel confirme la volonté de la Commission européenne de ne pas consacrer de nouveaux droits. Cela étant, des exceptions sont observées pour certains droits déjà consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces droits sont donc rédigés à l’indicatif : il s’agit du droit à l’éducation, du droit à la liberté d’expression, du droit de travailler et du droit à la vie privée et du contrôle des personnes sur leurs données. Concernant ce dernier point, il est énoncé que : « [t]oute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel en ligne. Ce droit inclut le contrôle de la manière d’utiliser les données et de leur partage avec des tiers. Toute personne a droit à la confidentialité de ses communications et des informations figurant sur ses appareils électroniques, et nul ne peut être soumis à des mesures illicites de surveillance ou d’interception en ligne ». Premier exemple de la reconnaissance des droits humains spécifiques au numérique, l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose quant à lui que « [t]oute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ». Le texte de la déclaration s’avère plus large que l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ajoute les notions de contrôle sur l’utilisation des données à caractère personnel, ce qui pourrait correspondre à un droit à l’autodétermination informationnelle déjà consacré par l’article 1 de la loi Informatique et libertés en France, de même que celle de mesures illicites de surveillance. 14. Les critiques quant à l’inapplicabilité de la déclaration pour les citoyens. Certaines institutions de protection des droits numériques et des droits des consommateurs comme l’European Digital Rights (EDRi)55, Access Now56 ou le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)57 ayant participé à la consultation publique se sont positionnées en faveur d’obligations légales plutôt que de simples principes ou du moins de rendre ces derniers plus effectifs. Access Now insiste par exemple sur la nécessité de garantir une pleine jouissance des droits fondamentaux en ligne et hors ligne, ce qui suppose que les États membres de l’Union européenne respectent leurs obligations négatives et positives de protéger les droits humains de tous les individus relevant de leur juridiction. L’application des droits fondamentaux doit être renforcée par des mesures telles que les mécanismes de recours collectifs, le renforcement des capacités des régulateurs et des tribunaux et la promotion et la mise en place d’une société civile saine et durable58. Le BEUC, quant à lui, considère que les principes de la déclaration devraient apporter une réelle valeur ajoutée en termes de protection des droits et libertés individuels, de protection des consommateurs et de création d’une société numérique juste, sûre et durable. En conséquence, il appelle la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à garantir un ensemble solide de principes qui guident les actions et la vision de l’Union européenne vers une transformation numérique centrée sur l’humain, que ce soit dans l’application des lois et politiques existantes ou dans l’élaboration et l’adoption futures de politiques publiques et de législations. Le BEUC insiste sur le fait que les principes devraient inclure un engagement fort à rendre les législations européennes exécutoires et à garantir son application effective, ce qui, jusqu’à présent, aurait été le talon d’Achille de la protection des consommateurs et des citoyens dans le monde numérique59. Toutefois, le fait que les principes ne soient pas directement applicables peut être tempéré puisque la Commission européenne a déjà proposé un certain nombre d’actes réglementaires et d’initiatives politiques dans les domaines couverts par les principes numériques proposés dans la déclaration commentée. 15. Le suivi de la déclaration. La Commission européenne est consciente de l’importance de la manière dont les principes numériques seront mis en pratique et qu’ils fassent l’objet d’un suivi efficace. C’est la raison pour laquelle elle a proposé plusieurs outils de suivi. Il est donc prévu que les États membres fournissent en temps utile à la Commission européenne les informations nécessaires au suivi efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes consacrés dans la déclaration60. En outre, un rapport annuel sur « l’état d’avancement de la décennie numérique » doit établir un état des lieux des mesures mettant en œuvre les principes inscrits dans la déclaration61. La communication accompagnant la déclaration précise que la Commission européenne informera le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen de son évaluation stratégique de la transformation numérique et recommandera des actions et des mesures aux États membres et/ou discutera des engagements conjoints entre elle et les États membres. La Commission européenne entend également renforcer la coopération avec les États membres et tous les acteurs concernés en mettant l’accent sur la transposition et la mise en œuvre des instruments juridiques sur le numérique et en partageant les meilleures pratiques62. De plus, la Commission européenne réalisera une enquête Eurobaromètre afin de contrôler sur une base annuelle les mesures de suivi dans les États membres. L’enquête Eurobaromètre recueillera des données qualitatives fondées sur la perception qu’ont les citoyens de la mise en pratique des principes numériques dans les différents États membres63. Ces outils de suivi, dont le but est notamment d’objectiver par le calcul des droits fondamentaux, sont dès lors assimilables à une gouvernance par les nombres critiquée par M. Supiot64. 16. Le potentiel réexamen du texte. L’une des principales critiques que l’on peut apporter aux droits et principes du numérique repose sur leur pérennité puisque les technologies sont évolutives. Ainsi, la Commission européenne évaluera au fil du temps la nécessité de revoir les principes à la lumière des évolutions technologiques et présentera, au besoin, une proposition à cet effet au Parlement européen et au Conseil65. Ces principes nous apparaissent néanmoins en l’état déjà incomplets.