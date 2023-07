La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, pour une utilisation plus sécurisée des réseaux sociaux

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux apporte de grands changements en vue de faciliter l’accès à internet et à sécuriser les internautes.

Les influenceurs sont des personnes présentes sur les réseaux sociaux, avec une communauté d’abonnés, utilisant leur réputation pour les influencer et obtenir par ce biais un avantage, économique ou autre. Pour renforcer leur notoriété, ils tentent de communiquer au public des contenus faisant la promotion de biens ou de services de manière directe ou indirecte.

Des arnaques et des dérives avaient été constatées dans ce domaine, de nombreux citoyens ayant été victimes d’influenceurs sur les réseaux sociaux, et la proposition de loi n° 790 visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux1, déposée à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023 par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta a lancé les premiers débats. Elle a été complétée postérieurement en raison de la nécessité de s’attacher à la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique. Dès lors, la proposition n° 1194 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023. C’est ce texte qui a abouti au vote de la loi du 9 juin, les députés et les sénateurs s’accordant sur la nécessité de réprimer les fraudes et de mettre l’accent sur les risques liés à l’accès aux plateformes en ligne. Les réflexions menées ont eu pour objectif de mieux encadrer les influenceurs afin d’offrir des modes de protection efficaces aux consommateurs. Les parlementaires sont rapidement parvenus à un accord car, après quelques amendements et rectifications, la version définitive a été adoptée le 31 mai par l’Assemblée nationale et le 1er juin 2023 par le Sénat2. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publiée au Journal Officiel du 10 juin 2023.

Le premier volet de la réforme s’attache aux influenceurs (I) et le second aux consommateurs, dont la protection est indispensable quel que soit leur âge et d’autant plus nécessaire que le recours aux réseaux sociaux a changé le quotidien de la majorité des citoyens (II).

I – L’encadrement des influenceurs Le législateur entend clarifier l’activité des influenceurs à la fois pour les protéger et pour améliorer la situation des internautes. Il est essentiel de préciser à qui on a affaire, raison pour laquelle des définitions sont essentielles dans la loi, de même que le renforcement des obligations visant les utilisateurs de plateformes en ligne. A – Les précisions apportées sur la nature des influenceurs La loi du 9 juin 2023 présente le grand intérêt de définir les influenceurs, ainsi que les agents d’influenceurs. Ces acteurs sont concernés en la matière, mais aussi les plateformes en ligne qui accueillent leur activité d’influenceurs. Il est question d’influenceurs lorsqu’il y a production de certains contenus sur internet ou de promotion faite sur des biens ou des services en exprimant son opinion ou en faisant valoir sa notoriété sur les réseaux sociaux. Cela soulève le problème de la bonne conduite, puisque certains tentent précisément d’orienter les avis et les envies de ceux qui les suivent et leur font confiance. Grâce à la réforme, la création d’un cadre de régulation a été mise en place, passant par la contractualisation des activités et la définition de l’influenceur et du métier d’agent d’influenceur, ainsi que par un renforcement de la responsabilité des plateformes pour lutter contre les dérives et les arnaques. Dans le premier article de la loi, le législateur définit les influenceurs : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». L’article 7 de la loi a, quant à lui, explicité l’activité d’agent influenceur : « L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique (…) avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque ». Les agents ont clairement l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts de leurs mandants, mais aussi de veiller à ce qu’ils respectent la réforme. À ce titre, les opérateurs de plateforme et les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de mettre en place des mécanismes en vue de signaler les contenus manifestement illicites, voire frauduleux (article 10 de la loi). B – Les précisions apportées sur le travail à accomplir sur les plateformes en ligne Réglementant ou interdisant des pratiques, la loi renforce les obligations imposées aux utilisateurs d’internet et des réseaux sociaux et elle liste les actions qui leur sont interdites. Pour que les fraudes s’estompent, elle met fin à certaines publicités, notamment relatives à la chirurgie et la médecine esthétique, à certains produits et services financiers (notamment concernant les cryptomonnaies), à l’abstention thérapeutique, aux sachets de nicotine, ou encore aux abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs (articles 3 et 4 de la loi). En outre, réaliser des promotions impliquant les animaux non domestiques, excepté pour les parcs zoologiques, a également été prohibé. Pour bien encadrer l’activité de l’influence commerciale, le législateur a aussi mis en place une régulation et une surveillance accrue des autorités compétentes, sans oublier la responsabilisation des plateformes en ligne. Ces dernières doivent signaler et retirer les contenus illicites, publier des informations nécessaires et transmettre aux influenceurs des dispositifs clairs et lisibles en vue de l’affichage du caractère commercial de leurs publications. Pour lutter contre les abus des influenceurs, le législateur a, par exemple, imposé des réglementations strictes sur la promotion de dispositifs médicaux et de produits contenant de la nicotine (art. 5 de la loi), les intéressés ayant pour obligation d’afficher les promotions d’une manière claire, lisible et identifiable. Dans l’objectif de sécuriser les internautes, il a également été prévu que les photos ou vidéos modifiées, à l’aide de filtres par exemple, contiennent la mention « images retouchées » (art. 5 de la loi) pour sauvegarder la santé mentale des consommateurs, et que la mention « publicité » soit intégrée pour lutter contre la publicité dissimulée et les pratiques commerciales trompeuses. En outre, les procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont désormais accompagnés de la mention « images virtuelles ». Par ailleurs, les intéressés doivent à présent conclure un contrat écrit qui devra inclure certaines clauses visant notamment l’identité des parties ainsi que les missions qui leur sont confiées (art. 8 de la loi). Comme les enfants utilisent de plus en plus internet, il a aussi été noté que pour faire des promotions de jeux d’argent et de hasard, il est indispensable d’afficher la mention « interdit aux moins de dix-huit ans » (art. 4 de la loi).