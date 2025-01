Vidéo TikTok de FX. Bellamy à Sciences PO : le droit à l’information prime sur le droit à l’image

En mai dernier, le député européen François-Xavier Bellamy a mis en ligne sur TikTok la vidéo d’une altercation avec un manifestant devant l’IEP Paris, sur fond de conflit israélo-palestinien. L’intéressé vient de perdre le référé dans lequel il demandait la suppression de la vidéo au nom de son droit à l’image.

Le 7 mai 2024, le député européen François-Xavier Bellamy, candidat à sa réélection sur la liste LR, se rend à l’IEP Paris qui fait l’objet depuis plusieurs semaines de mobilisations régulières, blocages et tensions en lien avec le conflit israélo-palestinien. Pour le candidat LR, c’est une instrumentalisation politique de la vie étudiante et il vient la dénoncer.

Son déplacement ce jour-là mobilise l’attention des médias et des réseaux sociaux en raison de son altercation avec le député LFI Louis Boyard.

Mais il a été aussi interpelé par un ancien étudiant de l’IEP Paris en ces termes « tu veux faire chier les étudiants et tu veux partir après ? ». L’intéressé continue ensuite de l’invectiver, dénonçant une opération de « récupération » et parlant de « honte ». FX Bellamy diffuse la vidéo de l’altercation (27 secondes) sur TikTok le 10 mai. Le manifestant n’apprécie guère et met en demeure le député, par courrier recommandé du 22 juillet, de retirer la vidéo. N’ayant pas obtenu gain de cause, il décide d’assigner FX Bellamy pour obtenir le respect de son droit à l’image. Précisons que les faits se déroulaient sur la voie publique, en présence d’un grand nombre de personnes et en particulier des journalistes qui filmaient et enregistraient. Par ailleurs, la vidéo a été diffusée par le député à l’état brut, sans le moindre montage, ni dénaturation, a plaidé en défense son avocat Me Henri de Beauregard.

Dans une ordonnance rendue le 10 janvier dernier, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris rejette sa demande pour les motifs suivants :

Le demandeur peut encore faire appel de l’ordonnance, mais aussi saisir la juridiction au fond.

Nous publions la décision en intégralité ci-dessous.

Ordonnance Bellamy