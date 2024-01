À l’audience, le respect de la parole en dernier à la défense est d’or

docteure en droit privé et sciences criminelles, chargée d’enseignement à la faculté de droit et de science politique de Montpellier, équipe de droit pénal et sciences forensiques de Montpellier, université de Montpellier

Dans l’arrêt en date du 6 septembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, en cas de doute manifeste ressortant de mentions contradictoires d’un arrêt de la cour d’appel ne permettant pas de déterminer avec précision si l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier à l’audience, la procédure est entachée de nullité.

Cass. crim., 6 sept. 2023, no 22-85866

S’il est communément admis que la valeur de la parole est d’argent et celle du silence est d’or, cet adage prend une autre tournure lorsqu’il est appliqué à la défense. Dans l’arrêt de la chambre criminelle en date du 6 décembre 2023, la Cour de cassation se positionne sur l’importance du strict respect de l’application de l’article 513 du Code de procédure pénale, ne laissant place à aucun doute quant à la partie qui a eu le dernier mot à l’audience.

Le 8 janvier 2021, un prévenu a été condamné, pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire national, à trois mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français. Le 2 septembre 2021, le prévenu a sollicité à titre principal le relèvement de l’interdiction et à titre subsidiaire la réduction de sa durée à un an. Le 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté la requête en relèvement. Le prévenu a interjeté appel et le ministère public a formé un appel incident. Le 8 septembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz a conclu à l’irrecevabilité de la requête en relèvement déposée. À ce titre, il a été retranscrit dans l’arrêt de la cour d’appel que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier, alors que le déroulement des débats a laissé apparaître que l’avocat général a été entendu en dernier, après l’avocat du prévenu. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation aux moyens que la règle qui prévaut au titre des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale est qu’à l’audience l’avocat de la défense doit avoir la parole en dernier. Or, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel, des mentions contradictoires sont à relever, ne permettant pas de déterminer avec exactitude la partie qui a disposé de la parole en dernier. Ainsi, en page 3, il est consigné que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier et en page 2, dans la retranscription du déroulement des débats, il est mentionné que l’avocat général a été entendu en dernier après l’avocat du prévenu. Il est relevé que cette contradiction méconnaît les articles 593 et 703 du Code de procédure pénale.

L’arrêt soulève une problématique cruciale portant sur les contradictions et incertitudes relevées dans la retranscription de l’arrêt de la cour d’appel laissant planer un doute sur la partie ayant disposé de la parole en dernier à l’audience.

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Metz et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy. Est visé l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier à l’audience. En l’espèce, à défaut de la présence du prévenu à l’audience, l’avocat a représenté son client. Pour autant, l’arrêt de la cour d’appel fait état de mentions contradictoires. Dans la partie « déroulement des débats », il est rapporté que l’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et a procédé au versement des pièces, le ministère public a pris ses réquisitions et l’affaire a été mise en délibéré. Néanmoins, la partie « faits et procédure » relate les éléments de fond et énonce les arguments développés par l’avocat du prévenu. La partie rappelle que le ministère public s’en rapporte aux réquisitions et que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier. En outre, les notes d’audience, signées par le président et le greffier, ne précisent pas si l’avocat du prévenu a eu la parole après les réquisitions auxquelles s’est rapporté le ministère public.

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une conception stricte de l’article 513 du Code de procédure pénale ; en cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel, il est rappelé à raison la sacralisation de la parole en dernier à la défense (I). En présence d’une contradiction dans la retranscription du déroulement des débats, la solution doit s’interpréter toujours au bénéfice de la défense (II).