Courses de taureaux : la Cour de cassation de nouveau dans le ruedo

Dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté l’existence d’une « tradition locale ininterrompue » à Bayonne, les organisateurs d’une course de taureaux prévue dans cette ville ne pouvaient être poursuivis pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, ces derniers bénéficiant de ce fait de l’immunité prévue par l’article 521-1 du Code pénal.

Cass. crim., 6 déc. 2022, no 22-80156

Les courses de taureaux font partie de ces sujets qui, par les passions et les causes qu’elles suscitent, mettent aux prises des positions tellement contraires que même les décisions des plus hauts magistrats de France ne parviendront jamais à réconcilier.

L’arrêt, rendu à la fin de l’année 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne satisfera donc que les « pro » corrida laissant les « antis » sur leur faim, impatients qu’ils sont d’une évolution du droit qu’ils n’ont de cesse de revendiquer.

On se souvient en effet que ce sujet a récemment donné lieu à des discussions mouvementées hors et sur les bancs de l’Assemblée nationale, à la suite du projet de loi porté par un député de la France insoumise revendiquant son « abolition »1.

Les magistrats du quai de l’horloge ont ainsi été une nouvelle fois saisis de cette question brûlante ô combien ! à laquelle ils ont apporté une réponse prévisible compte tenu à la fois de la ville dont il était question et du droit positif, à savoir : la possibilité d’organiser des corridas dès lors qu’existe une tradition locale ininterrompue.

Une association de défense des animaux (SPA) a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, insatisfaite de la relaxe confirmée en appel de l’ancien mandataire des arènes de Bayonne et du maire, poursuivis pour actes de cruauté et sévices graves sur des animaux, et complicité de ce délit prévu par l’article 521-1 du Code pénal.

L’intérêt de ce pourvoi, fondé sur de prétendues violations à la loi, résidait dans l’analyse de la notion de tradition locale ininterrompue qu’il proposait (outre une critique du régime de l’immunité légale établi par le texte précité2), notion dont l’appréciation constitue l’essentiel de ce contentieux3.

L’association soutenait principalement que la persistance de la tradition à Bayonne ne pouvait se mesurer qu’à travers l’adhésion de la seule population locale à ce type de spectacle, sans que ne soit pris en compte l’importance de la fréquentation des arènes en général, « l’affluence ou l’intérêt que peuvent susciter les réunions festives organisées concomitamment à ces courses » ou encore les manifestations culturelles et artistiques inspirées par la tauromachie4.

Fort logiquement (se rassurent les aficionados), la Cour de cassation n’a pas suivi cet argument. Elle a rejeté le pourvoi, les juges du fond ayant, par leur appréciation souveraine, constaté la persistance de la tradition dans la ville de Bayonne.

Cette décision n’a pas de quoi surprendre. Bayonne, ville taurine organisatrice de corridas depuis 1853 et chaque année à l’occasion de ses ferias, pouvait difficilement se voir refuser le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 521-1 du Code pénal.

L’arrêt de ce 6 décembre 2022 offre donc l’occasion pour la Cour suprême de rappeler sa position sur cette question : l’existence et la persistance de la tradition locale relèvent de l’appréciation des juges du fond.

Elle précise également les éléments de cette appréciation en deux temps, laquelle porte à la fois sur l’existence de la tradition dans un lieu donné (le critère local) (I) et sur la vérification de sa persistance au même niveau (le critère de l’ininterruption) (II).

Loin de marquer la fin des débats, cette décision en constitue une nouvelle étape, alors qu’un nouveau projet de loi visant à l’interdiction de ces manifestations se prépare et qu’une commune occitane envisage de faire renaître la pratique de ses cendres, 20 ans après avoir organisé son dernier événement du genre5.

I – La vérification de l’existence de la tradition à l’échelle locale : le critère géographique On le sait, la corrida bénéficie d’un régime bien particulier issu de la révision de la loi Grammont par la loi n° 51-461 du 24 avril 1951 et du décret du 7 septembre 1959. Dès lors qu’existe une « tradition locale ininterrompue », la responsabilité pénale accompagnant normalement les actes de cruauté commis sur un animal est exclue. L’exonération suppose ainsi la réunion d’une condition de lieu et de temps. L’introduction de cette notion dans le Code pénal fut pour le législateur l’occasion d’instaurer un équilibre « entre un fait culturel indiscutable – l’existence de corridas régulières (…) – et la volonté d’une société civilisée de ne pas faire souffrir inutilement des animaux en dehors de toute préoccupation alimentaire »6. Or, la progression dans l’opinion publique des préoccupations relatives au bien-être animal ne pouvait qu’ébranler cet équilibre déjà fragile. L’expression choisie présentait dès le départ une redondance essentielle7 – une tradition étant par nature locale et ininterrompue. Les tribunaux furent rapidement saisis de l’interprétation de cette expression. La question s’est d’abord posée sous l’angle géographique, précisément sur le sens à donner au terme « local ». Très tôt, les juges l’envisagèrent largement, considérant qu’il ne renvoie pas seulement au territoire d’une commune, mais plutôt à un « ensemble démographique »8, excluant de fait toute frontière administrative. La Cour de cassation a confirmé sa position à de nombreuses reprises, estimant que la dérogation légale s’applique à une ville appartenant à un ensemble démographique « ou se retrouve la permanence et la persistance d’une tradition tauromachique de corridas avec mise à mort (…) cette tradition n’étant pas localement tombée en désuétude »9. Or en l’espèce, le pourvoi limitait le débat à l’échelle locale10. Les juges n’avaient donc aucune raison de solliciter le concept d’« ensemble géographique », qu’ils réservent plutôt aux zones où l’existence d’une telle tradition se déduit moins facilement (mais n’en est pas moins vivace11). Ils n’en avaient d’ailleurs pas besoin, tant la réalité d’une telle tradition à Bayonne ne pouvait être contestée. On voit mal à ce stade comment il aurait pu en être autrement, alors que la popularité de la cité basque s’explique en grande partie par ses ferias et l’importance de leur fréquentation. La Cour suprême se contenta dès lors de constater que la ville de Bayonne, haut lieu reconnu de la tradition tauromachique, organise régulièrement ce type de manifestation depuis 1853 et qu’elle s’était dotée 40 ans plus tard des plus grandes arènes du Sud-Ouest pour conclure à l’existence d’une tradition au moins sur le plan géographique. Passée cette première étape du raisonnement, la Cour de cassation pouvait donc vérifier que les juges du fond, dont l’appréciation est en la matière souveraine12, avait bel et bien caractérisé la persistance de la tradition. Il s’agissait d’ailleurs d’un des arguments majeurs du pourvoi et sans doute le point le plus intéressant développé par l’arrêt analysé.