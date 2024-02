De Mesrine au Bataclan, la BRI, une unité de légende

Dans le cadre d’une formation interne, une poignée de magistrats, greffiers et assistants de la Cour d’appel de Paris était invitée le 30 janvier dernier à découvrir le fonctionnement de la brigade de recherche et d’intervention. La fameuse BRI. Récit.

Mardi 30 janvier, quelque part sous les toits du palais de justice de la Cité, magistrats, greffiers et assistants se pressent en salle de réunion. Il est 15 heures, la séance commence avec une précision toute militaire. Derrière la table de conférence, le commissaire Simon Riondet, chef de la Brigade de recherche et d’intervention, la fameuse BRI, s’apprête à présenter son unité (Lire l’entretien ci-dessous).

Il est venu à l’invitation de Valérie-Odile Dervieux, présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une formation interne destinée à améliorer la connaissance institutionnelle entre professions amenées à se côtoyer. Simon Riondet a accepté d’autant plus volontiers que cette unité d’élite est désireuse de communiquer sur son identité et ses missions. Et puis il est venu en voisin. Toute la police a quitté le légendaire 36 quai des orfèvres pour s’exiler porte de Clichy dans le nouveau tribunal judiciaire, excepté une unité : la BRI. On peut d’ailleurs apercevoir l’un de ses véhicules blindés en jetant un œil depuis le quai : 13 tonnes, 550 000 euros. Un monstre qui était de sortie par exemple au moment des émeutes de l’été dernier.

Une double mission d’intervention et d’investigation

« La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique » attaque le commissaire, citant Blaise Pascal. La BRI est une unité d’intervention mais aussi de police judiciaire, ce en quoi elle se différencie du GIGN et du RAID. Créée en 1964, son premier métier consiste à intervenir dans Paris lors de crises aiguës nécessitant des moyens particuliers. C’est elle qu’on appelle pour défoncer une porte au petit matin. Elle qui intervient pour déloger un forcené, libérer des otages ou bien répondre à une attaque terroriste. C’est elle que les pouvoirs publics ont envoyée au Bataclan le 13 novembre 2015. Le bouclier qui a protégé les hommes ce jour-là au moment de l’assaut est conservé religieusement derrière une vitrine dans ses locaux.

Le commissaire Broussard

Moins connu, son deuxième métier consiste à mener des « enquêtes d’initiative » non pas sur des faits mais sur des personnes susceptibles de commettre des délits ou des crimes. On dénombre aujourd’hui 15 BRI sur tout le territoire, mais seule la Parisienne pratique ce deuxième métier d’investigation. Ses grands faits d’armes ? En 1978, la prise d’otage à l’ambassade d’Irak (sous le commandement de Robert Broussard), l’année suivante, l’arrestation de Mesrine (également sous le commandement de R. Broussard), puis en 2015 l’Hyper cacher au mois de janvier et le Bataclan en novembre.

Trente kilos d’équipement

Au centre de la pièce où se déroule la formation, les policiers ont posé sur une table l’ensemble de leur équipement : casque, gilet, armes de poing, fusils d’assaut. La BRI compte une centaine d’hommes. Les membres composants l’équipe d’astreinte rentrent chez eux avec leur matériel le soir, pour pouvoir intervenir rapidement en cas d’alerte. Cela représente trente kilos d’équipement dont cinq pour le casque et plus de vingt pour le gilet.

Une femme à la tête de la section d’intervention

« Il y a 10 jours, un dossier bouge sur le 93, c’est une affaire de séquestration de prostituées sud-américaines, il est minuit quarante, neuf hommes arrivent dans les 30 minutes pour conduire l’interpellation d’individus dangereux qui vont braquer les policiers lors de leur arrestation » explique l’un des commandants en charge de la formation. Un matériel haut de gamme pour une unité d’élite qui pratique la varappe, le tir de haute précision, l’effraction, la négociation et l’intervention NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). La section d’intervention, dirigée par une femme, est épaulée par une deuxième section « d’appui opérationnel » : formation, technique, transmission, recherche et documentation, audit et planification, armurerie et logistique.

Un supplément d’âme

À les entendre expliquer leur métier, on mesure la passion qui les anime. D’ailleurs, ils le disent « la BRI c’est une famille dotée d’un supplément d’âme ». Ils ne cachent pas cependant que c’est dur. « On a tous des limites à notre capacité d’encaisser, quand le sac à dos est rempli, il faut partir », confie l’un des commandants. Comprendre qu’on ne vit pas impunément face à la violence et au danger, et que tout ceci n’a qu’un temps. C’est pourquoi intégrer l’unité nécessite des qualités physiques et mentales hors pair. Mais aussi ce je-ne-sais-quoi en plus qui inspire la confiance et permet d’intégrer « la famille ». Il faut « se correspondre » quand on s’apprête à risquer sa peau ensemble.

Le temps est venu de présenter le matériel. La salle s’anime, certains essaient le casque, d’autres s’étonnent d’avoir du mal à soulever le gilet. On touche les armes, d’abord timidement, puis avec plus d’assurance. Les deux commandants (dont on taira le nom pour leur sécurité), expliquent avec un empressement de passionnés le fonctionnement de leur matériel.

Ce qui a changé depuis la création de la BRI ? Pour ces policiers d’élite, Mohamed Merah en 2012 représente l’année zéro de l’intervention au XXIe siècle : « tous les terroristes jusque-là voulaient quelque chose : de l’argent, la libération d’un camarade… Pour la première fois, celui-ci ne veut que mourir. Cela nous a forcés à changer nos process et permis de faire face aux attentats en 2015 » expliquent-ils. Et puis il y a eu le 13 novembre 2015. C’est la plus grande attaque qu’ait connue la France. « Le nombre de morts nous empêche évidemment de parler d’une opération réussie, mais nous avons pu résoudre quelques problèmes » commente l’un des policiers.

Un record mondial de rapidité

Face à une telle tragédie, il n’y a pas d’explication technique audible, ces hommes de l’extrême côtoient la violence et la mort, ils savent que les familles des victimes « ont pris perpétuité ». Alors ils se sont simplement efforcés de recevoir celles qui le souhaitaient et de répondre à leurs questions « le plus franchement possible ». Ce fut une nouveauté pour eux, avant cela, ils ne rencontraient pas les victimes. Ils ont découvert à cette occasion que ce lien avec la population était précieux.

La BRI se targue d’un record du monde, celui de la plus rapide intervention sur un blessé par balle. Lors de la prise d’otage de l’hyper cacher, il ne s’est écoulé que 14 minutes entre le moment où un policier a été blessé à la jambe et celui où il a été opéré. Le défi aujourd’hui, c’est le terrorisme low cost. L’homme qui a fait le plus de morts est l’auteur de l’attentat de Nice, avec un simple camion.

Il est 17 heures, la formation touche à sa fin. Tout le monde descend dans la cour du palais voir les véhicules d’intervention. Le plus imposant est un blindé de treize tonnes qui a servi notamment lors des émeutes. Son petit frère est rangé dans la cour, c’est le véhicule léger. Et puis il y a la star, qui ne va pas tarder à rejoindre un musée. Il est bâti comme un fourgon de transport de fonds et a laissé sa trace dans l’histoire au cinéma comme dans la plus tragique réalité, c’est lui qui est intervenu lors des attentats du 13 novembre.

Quelques photos, deux ou trois questions, et l’on se quitte avec des sourires radieux et de solides poignées de main. Magistrats et policiers ont échangé à coeur ouvert et ça leur a fait du bien.

Une demi-douzaine de participants a un dernier rendez-vous, dans un stand de tir à quelques centaines de mètres. Exactement comme dans les films : une pièce tout en longueur, des cibles en papier au fond, un équipement composé d’un casque antibruit et d’une paire de lunettes. L’instructeur explique le fonctionnement des armes, on se place à cinq mètres, il y a des mains débutantes qui naviguent dans l’air sous l’effet du recul, quelques postures maladroites, pour la plupart c’est un baptême. Les fusils d’assaut sont les plus difficiles à manier, il faut épauler, poser la joue contre l’arme, viser. Au sortir de l’expérience, les magistrats qui ont découvert l’exercice confient qu’ils se sentiront plus à même de comprendre leurs dossiers.

Valérie-Odile Dervieux n’avait pas pu accepter tout le monde à la première session. On lui réclame déjà une deuxième formation. « Ce sont des héros, ils sont sur le terrain, ils risquent leur vie, ça nous change de la procédure. J’ai lu l’admiration dans les yeux de mes collègues » confie-t-elle. Mieux se connaître, permet de mieux travailler ensemble…