Dynamiques criminologiques et appréhension du féminicide

Identification du féminicide. La thèse que nous souhaitons soutenir est la suivante : les dynamiques criminologiques théoriques, principalement féministes, ont permis d’identifier les facteurs et processus du féminicide. Toutefois, leur influence scientifique demeure nettement supérieure à leur empreinte normative.

A – Une influence scientifique certaine des dynamiques criminologiques théoriques

Dynamiques féministes. Pour comprendre pleinement le phénomène féminicidaire, il convient de l’envisager non seulement comme une tendance criminelle collective, c’est-à-dire sous un angle macro-criminologique, mais encore comme une trajectoire criminelle individuelle, i.e. dans une optique micro-criminologique. Or, les dynamiques criminologiques contemporaines ont permis cette double analyse. En réalité, les criminologies féministes ont été les principales promotrices de cette analyse, et ce, dès les années 1970. C’est finalement l’ouvrage The Politics of Woman Killing, dirigé par Jill Radford et Diana Russell6, qui a popularisé le terme et permis d’en retenir l’acception qui prévaut aujourd’hui : meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme. Mutatis mutandis, cette approche féministe est indissociable de la victimologie qui envisage ces homicides spécifiques par le biais de leurs victimes directes et collatérales que sont souvent les enfants.

Dynamique macro-criminologique. Dans un premier temps, la macro-criminologie invite à observer la façon dont la criminalité est structurée. S’agissant du féminicide, elle conduit notamment à se demander s’il existe partout et à toutes les époques, s’il varie dans ses formes, quels en sont les facteurs et s’il a une ou plusieurs causes identifiables. In fine, l’objectif de cette dynamique est d’expliquer ce phénomène criminel et d’en proposer, éventuellement, une typologie.

Statistiques et continuum féminicidaire. À cet égard, les enseignements de la criminologie sont nombreux. Ils proviennent notamment des statistiques. Ces dernières montrent que le féminicide doit être replacé dans un contexte global de violences envers les femmes7. On retrouve là l’idée de continuum féminicidaire8 que Christelle Taraud définit comme « un agrégat de violences polymorphes, connectées les unes aux autres par des liens subtils et complexes, subies par les femmes de leur naissance à leur mort »9.

Féminicide en France. En France, on estime que, tous les trois jours, une femme meurt tuée par son partenaire de vie ou son ex-partenaire de vie. En 2022, 122 femmes ont ainsi été tuées dans le cadre conjugal ; 35 % d’entre elles avaient subi des violences antérieures. Cependant, d’après Alexia Delbreil, la violence préexisterait dans « presque 70 % des cas » même si aucune plainte n’a été déposée10.

Violences faites aux femmes. En moyenne, ces dernières années, ce sont donc environ 150 femmes qui sont décédées chaque année, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Dans le même ordre d’idées, l’enquête VIRAGE réalisée en 2015 par l’Institut national d’études démographiques a révélé que 25 % des femmes âgées de 20 à 69 ans déclaraient avoir été victimes de violences dans l’espace public11. Par ailleurs, de sa création en 2007 à sa disparition en 2021, l’enquête de victimisation Cadre de Vie et Sécurité12 qui visait à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres avaient pu être victimes dans les mois précédant le passage de l’enquêteur, est parvenue à des conclusions similaires : les femmes sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Leur taux de victimisation pour des actes à caractère sexuel est à peu près trois fois supérieur à celui des hommes. Autrement dit, les actes à caractère sexuel visent trois fois sur quatre des femmes. En outre, au sein du couple, les femmes sont également fortement victimisées. Elles représentent à peu près les deux tiers des victimes de violences par le conjoint. Et, là encore, la proportion de femmes victimes est encore plus importante en matière de violences sexuelles dans le couple : plus de 90 % des victimes de violences sexuelles au sein du couple sont des femmes.

Universalité du féminicide. La macro-criminologie enseigne par ailleurs que le féminicide est un crime universel : il se produit à toutes les époques et dans toutes les régions du globe indépendamment du développement économique de la zone concernée, durant les périodes de paix comme les périodes de guerre13. Cependant, ces formes varient en fonction du contexte14. Par exemple, dans certains États comme l’Iran, la Turquie et la Jordanie, les féminicides sont principalement des crimes d’honneur15 perpétrés sur des femmes qui ont prétendument déshonoré leur famille. En Inde ou en Chine, certains féminicides concernent l’élimination des nourrissons de sexe féminin par des familles qui préfèrent un héritier mâle.

Typologie de l’OMS. L’Organisation mondiale de la santé recense ainsi quatre types de féminicides (notons qu’elle utilise le terme équivalent de fémicide)16 :

• le féminicide intime commis par l’époux ou par un petit ami, actuel ou ancien, de la victime ; il s’agit donc du féminicide qui s’inscrit dans la relation de couple ;

• le féminicide appelé « crime d’honneur » : c’est en fait le meurtre d’une femme par ses proches qui l’accusent d’avoir jeté l’opprobre sur sa famille (adultère, relations sexuelles, grossesse hors mariage ou viol) ;

• le féminicide lié à la dot, en particulier en Inde : il concerne des femmes tuées par leur belle-famille pour avoir apporté une somme d’argent jugée trop faible lors du mariage ;

• le féminicide non intime : il est perpétré par une personne n’ayant pas de relation intime avec la victime (i.e. l’auteur n’est pas le conjoint) ; si ce féminicide va de pair avec une agression sexuelle, il peut être présenté comme un féminicide sexuel.

Autre typologie. Le 26 novembre 2012, un symposium onusien sur le féminicide a quant à lui proposé de retenir onze catégories de féminicides17 :

1. meurtre à la suite de violences conjugales ;

2. torture et massacre misogyne ;

3. assassinat au nom de « l’honneur » ;

4. meurtre ciblé dans le contexte des conflits armés ;

5. assassinat lié à la dot des femmes ;

6. mise à mort des femmes et des filles en raison de leur orientation sexuelle ;

7. assassinat systématique de femmes autochtones ;

8. fœticide et infanticide ;

9. décès à la suite de mutilations génitales ;

10. meurtre après accusation de sorcellerie ;

11. autres meurtres sexistes associés aux gangs, au crime organisé, au narcotrafic, à la traite des personnes et à la prolifération des armes légères.

Point commun. En définitive, le point commun de ces diverses formes de féminicides et des violences qui les précèdent est d’être infligé aux femmes en raison de leur sexe dans un but de contrôle total des femmes, d’assignation de ces dernières à leur condition biologique et d’appropriation du corps féminin.

Dynamique micro-criminologique. Dans un second temps, la micro-criminologie se penche sur le passage à l’acte afin de déterminer pourquoi certains individus commettent des féminicides. Il s’agit alors d’envisager la personnalité de l’auteur et sa situation du point de vue de la praxéologie, qui est la science des actions humaines. À titre d’exemple, le profil des auteurs de féminicides conjugaux18 ainsi que le schème de leur passage à l’acte sont désormais bien décrits par la littérature. Des travaux récents ont ainsi mis en évidence le rôle de la séparation dans le passage à l’acte de certains individus. Alexia Delbreil et Jean-Louis Senon le soulignent : « La principale motivation à l’origine de la majorité des homicides conjugaux est la possession de la compagne associée à la jalousie, bien souvent excessive, dans un contexte de séparation ou de désir d’indépendance de la victime »19.

Les femmes, victimes potentielles. Il faudrait sans doute compléter ces données par une approche victimologique afin de dresser la liste des critères qui font des femmes des victimes potentielles, peut-être même des victimes latentes pour reprendre la terminologie d’Ellenberger20. La faiblesse physique, la dépendance économique, l’éducation prédisposant à l’effacement et à l’acquiescement social et familial, les périodes de vulnérabilité particulière que sont l’enfance, la puberté, la grossesse ou la vieillesse, la volonté de protéger l’entourage, notamment les enfants, sont autant d’éléments qui pourraient être pris en compte. Selon Ezzat Abdel Fattah, qui exploite lui aussi la catégorie des victimes latentes, elle concerne les « sujets qui révèlent une disposition inconsciente à devenir victimes, et qui de ce fait exercent sur le criminel une attraction semblable à celle que l’agneau exerce sur le loup »21.

Le féminicide comme phénomène structurel. En définitive, grâce à une approche pluridisciplinaire à la fois collective et individuelle, les savoirs criminologiques ont permis d’appréhender scientifiquement le féminicide qu’on peut décrire comme un phénomène structurel découlant de l’organisation sociale.