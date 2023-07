Sur l’appréciation de l’intérêt, la nouvelle rédaction du délit de prise illégale d’intérêts ne diffère guère de sa rédaction antérieure

docteure en droit privé et sciences criminelles, chargée d’enseignement à la faculté de droit et de science politique de Montpellier, équipe de droit pénal et sciences forensiques de Montpellier, université de Montpellier

Dans l’arrêt en date du 5 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation caractérise les conditions préalables du délit de prise illégale d’intérêts reproché à la directrice des services d’une commune et à la maire de la commune. La solution se prononce sur le caractère interprétatif de la loi du 22 décembre 2021 modifiant le terme d’intérêt quelconque au profit d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’agent public.

Cass. crim., 5 avr. 2023, no 21-87217

L’article 15 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a réformé le délit de prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du Code pénal. Particulièrement, la notion d’intérêt recherché par l’auteur est précisée par le législateur. L’adjectif « quelconque » est supprimé au profit d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’agent public. L’objectif primordial d’une telle correction était de promouvoir une harmonisation des régimes de prévention et de sanction des conflits d’intérêts des magistrats1. En effet, l’arrêt en date du 5 avril 2023 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur la nouvelle rédaction du délit de prise illégale d’intérêts en se prononçant sur l’absence de nouveauté dans l’appréciation de l’intérêt de l’agent public au regard de la rédaction antérieure.

En l’espèce, une commune avait initié un projet permettant à des artisans souhaitant s’installer dans ladite commune d’acquérir des parcelles à un prix très inférieur à celui du marché dans un secteur à forte pression immobilière. Le conjoint de la directrice des services de la commune s’était porté candidat et un des lots lui avait été attribué. Le 29 décembre 2016, une promesse de vente était conclue entre le conjoint de la directrice des services de la commune et la maire de la commune. Au sein de l’acte était mentionné que la cession du lot pouvait être effectuée à toute société où le gérant satisferait à titre personnel la condition d’immatriculation au registre des métiers. Le 28 septembre 2017, la maire et la directrice générale des services de la commune intervenant en qualité de gérante d’une société créée le 30 décembre 2016 avec son conjoint, signaient l’acte notarié portant acquisition du lot attribué audit conjoint, alors que la société ne respectait pas la condition posée par la promesse de vente.

La directrice générale des services de la commune, son conjoint et la maire étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de prise illégale d’intérêts, complicité et recel de ce délit.

Le tribunal correctionnel déclarait coupables les trois individus et les condamnait pour les chefs susvisés. Les prévenus et le ministère public relevaient appel de la juridiction correctionnelle. Le 23 novembre 2021, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble condamnait la directrice générale des services de la commune pour prise illégale d’intérêts à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende dont 7 500 € avec sursis, son conjoint pour recel, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende dont 7 500 € avec sursis, et la maire de la commune pour complicité de prise illégale d’intérêts, à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Les trois prévenus étaient également condamnés à des peines complémentaires de trois ans d’inéligibilité, à des mesures d’affichage et de diffusion de la décision. Les juges de la cour d’appel motivent leur décision eu égard à la qualité de directrice générale des services qui disposait d’une autorité sur l’ensemble des services de la commune. Elle assurait la préparation et l’exécution des décisions du conseil municipal et assistait aux séances, de même qu’elle assurait une surveillance générale des affaires de la collectivité. Par ailleurs, elle avait la charge du contrôle de l’opération portant sur la zone artisanale conduite par la commune dans le cadre des fonctions de directrice générale des services. Avec son concubin, la directrice était cogérante de la SCI qui s’était vu attribuer le lot n° 4 de l’extension. Ces différents éléments permettent de caractériser un intérêt quelconque conformément à la définition du délit de prise illégale d’intérêts dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.

Concernant la maire de la commune, la cour d’appel retenait pour la constitution du délit de prise illégale d’intérêts que lors de la période de prévention, entre le 1er septembre 2015 et le 29 septembre 2017, l’élue avait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque suivant l’attribution d’un terrain de la zone artisanale à la SCI dont elle avait la gérance et surveillance.

La directrice générale des services de la commune, son conjoint et la maire formaient un pourvoi en cassation. Le moyen soulevé par le conjoint de la directrice était écarté à la suite du décès de ce dernier et de facto de l’extinction de l’action publique conformément à l’article 6 du Code de procédure pénale. La directrice générale des services de la commune écartait la constitution du délit de prise illégale d’intérêts suivant la nouvelle formulation issue de la loi du 22 décembre 2021. De fait, cette réforme a supprimé la notion « d’intérêt quelconque », au profit « d’un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». La disposition interprétative étant plus favorable, elle dispose d’une application rétroactive. Or, aucune caractérisation d’un intérêt à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la directrice n’a été effectuée. Dans le même sillage, la maire invoquait au service de son moyen l’application rétroactive de l’article 432-12 du Code pénal dans sa nouvelle formulation. De sorte qu’il n’était pas possible en l’absence de condamnation passée en force de chose jugée d’apprécier un intérêt quelconque pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts, mais bien de déterminer un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

À la question de savoir si l’appréciation de l’intérêt pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts est inadéquate et insuffisamment motivée eu égard à la nouvelle formulation retenue par la loi du 22 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative en rejetant les pourvois.

La solution confirme la culpabilité de la directrice générale des services de la commune et de la maire du chef de prise illégale d’intérêts. À cette occasion, les juges pénaux rappellent avec précision la qualité et les missions de la directrice. En effet, elle disposait d’une autorité sur l’ensemble des services de la commune. Au titre de son activité, elle préparait et exécutait les décisions du conseil municipal, assistait aux séances et assurait une surveillance générale des affaires de la collectivité. Par ailleurs, conformément à sa qualité de directrice, elle était chargée du contrôle portant sur la zone artisanale conduite par la commune. Ainsi, la signature de l’acte d’achat du lot attribué au cours de l’opération d’une société gérée par la directrice constituait le délit de prise illégale d’intérêts.

Sur l’appréciation de la nature de l’intérêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation établit une correspondance entre les prévisions antérieures et nouvelles de la loi du 22 décembre 2021. La précédente notion de « nature quelconque » correspond à la formulation consacrée par le législateur qui apprécie l’intérêt à l’aune de l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit. En effet, avant la réforme, la jurisprudence appréciait déjà l’intérêt quelconque au regard de la présence d’un conflit avec l’intérêt public dont un agent public à la charge2.

Dans le cas d’espèce, les juges pénaux confirment la présence des conditions préalables du délit de prise illégale d’intérêts (I) à l’encontre de la directrice des services de la commune tout en procédant à une résonance interprétative de la notion d’intérêt dans la constitution du délit de prise illégale d’intérêts (II).