Quelle indemnisation pour les victimes de violences intrafamiliales après la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ?

Si les victimes de violences intrafamiliales relèvent déjà du système spécial d’indemnisation par la solidarité nationale organisé par le Code de procédure pénale (CPP, art. 706-3 et s.), c’est aux mêmes conditions que les autres victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une infraction pénale. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023/2027 facilite désormais l’accès des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) dans des conditions qui pourraient, encore, être améliorées. Plusieurs propositions sont, à cet égard, suggérées.

L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027

Un enjeu de politique publique. L’amélioration du traitement judiciaire des violences intrafamiliales est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Depuis le lancement du Grenelle des violences conjugales en 2019, la mobilisation ne faiblit pas. Annoncés en mai 2023 par le garde des Sceaux, les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales sont effectifs dans les tribunaux judiciaires et les cours d’appel depuis le 1er janvier 20241. Les magistrats coordinateurs du pôle ont pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les mesures et actions en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Ils rendent compte de l’activité de leur pôle et peuvent formuler des propositions d’amélioration des dispositifs mis en place. Le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 institue également des comités de pilotage, associant acteurs juridictionnels et partenaires extérieurs, dans un objectif de renforcement de l’efficacité des pôles nouvellement créés. Ces pôles, qui ne sont pas des juridictions spécialisées mais des « espaces de coordination », constituent une des réponses apportées par le législateur à un contentieux en constante évolution (augmentation de 123 % des condamnations entre 2017 et 2022), exigeant des mesures de prévention et de répression efficaces pour la protection des personnes vulnérables au sein de la famille2.

Indemnisation civile : entre droit commun et droit spécial. Lorsque le dommage n’aura pu être évité, le droit de la responsabilité civile permet aux victimes d’obtenir la réparation intégrale des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. Paradoxalement, et à la différence de celle d’autres victimes (victimes d’accidents de la circulation, victimes de produits défectueux, victimes de l’amiante, de certains produits de santé…)3 la réparation civile des préjudices subis par les victimes de violences intrafamiliales ne relève d’aucun traitement spécifique. Sur le fondement du droit commun4, la victime recherchera la responsabilité civile de l’auteur du dommage, soit à l’occasion d’une action en justice exercée devant la juridiction civile, soit en se constituant partie civile devant la juridiction répressive qui statuera sur les dommages et intérêts civils. La voie judiciaire n’est cependant pas la seule voie envisageable pour l’indemnisation des préjudices consécutifs à des faits de violences intrafamiliales. En effet, notre droit de la responsabilité civile connaît des systèmes spéciaux d’indemnisation qui réservent à certaines victimes5 un traitement de faveur dérogeant, à plusieurs égards, au droit commun de la responsabilité. Parmi celles-ci, les victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une infraction pénale profitent, depuis la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, d’un accès facilité à l’indemnisation6. Un accès d’abord facilité par le déclenchement d’une procédure d’indemnisation amiable7 lancée par la victime auprès d’une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction civile créée par la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, présente au sein de chaque tribunal judiciaire8. Un accès à l’indemnisation ensuite facilité par le fait que l’indemnité est versée par le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI), un fonds principalement financé par la solidarité nationale grâce à un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens conclus en France9.

Traitement spécifique des victimes de violences intrafamiliales. Jusqu’à présent, l’accès à ce régime spécial d’indemnisation par la solidarité nationale, réservé par les articles 706-3 et suivants du CPP aux victimes de violences, n’envisageait pas spécifiquement les victimes de violences intrafamiliales. Celles-ci étaient néanmoins éligibles à l’indemnisation par le fonds de garantie, soit en raison de la gravité du dommage corporel subi10 soit, mais à des conditions alors plus contraignantes, en cas d’atteinte légère à la personne ou de dommage matériel causé par une des infractions limitativement énumérées par le législateur11. Une étape dans le traitement de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales est franchie avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Le système spécial d’indemnisation issu de l’article 706-3 du CPP vise spécifiquement, désormais, les victimes de violences intrafamiliales pour améliorer leur accès à l’indemnisation. Si l’éligibilité des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale demeure soumise à conditions (I), certaines, maintenues à l’égard des autres victimes de violence, ont été supprimées par le législateur facilitant ainsi l’accès de ces victimes à l’indemnisation (II).