Le fonds Saint-Yves lance un concours d’éloquence

Un nouveau concours d’éloquence est né. Il se tiendra le 16 mai prochain à Tréguier, dans les Côtes-d’Armor. Rencontre avec Me Yves Avril, membre de la Fondation Saint-Yves, à l’origine de cette initiative. La petite ville bretonne est célèbre pour accueillir, chaque année depuis trente ans, le colloque de la Saint-Yves organisé par le barreau de Saint-Brieuc, en l’honneur du patron des juristes.

Actu-Juridique : Quand le fonds Saint-Yves a-t-il été créé ?

Yves Avril : Le Fonds Saint-Yves a été créé en 2013, à l’initiative de Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, auquel j’ai apporté mon assistance en tant que chancelier du diocèse à cette époque. Le lancement s’est fait à Tréguier, au Théâtre de l’Arche, en présence des parrains du Fonds, Jacques Barrot, ancien ministre, Alain Lorieux, Premier Président honoraire de la cour d’appel d’Angers, et Christiane Plessix, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Rennes.

Actu-Juridique : Qui était Saint-Yves ?

YA. : Yves Hélory, né et mort au manoir de Kermartin (vers 1253 – 1303) en Minihy-Tréguier, était l’ainé de hobereaux locaux. Sa vie est connue par l’Enquête de canonisation, publiée avec l’appui du Fonds Saint-Yves aux Éditions de l’Harmattan en 2015. Il est allé avec son précepteur, Jean de Kerhoz, faire de solides études à Paris et Orléans, notamment en droit civil et en droit canonique.

De retour au pays natal, à l’approche de ses trente ans, il a été ordonné prêtre. En sa qualité de pasteur, il a été recteur, c’est-à-dire curé des paroisses de Trédrez et de Louannec. Dès son retour à Tréguier, Yves Hélory a été official, c’est-à-dire juge ecclésiastique, pour le diocèse de Tréguier. En même temps, il défendait à titre gratuit, comme avocat, devant la juridiction de droit commun, les causes qui lui paraissaient justes. Dans les quatre dernières années de sa vie, Yves Hélory soulageait toutes les misères à Kermartin, où il s’était retiré.

À sa mort, le 19 mai 1303, Yves Hélory a été porté solennellement avec un grand concours du peuple dans la Cathédrale de Tréguier où se trouve toujours son tombeau. Depuis sa canonisation, intervenue 40 ans après sa mort, Yves Hélory est considéré comme un modèle par les gens de justice.

Actu-Juridique : Quand est-il fêté ?

AY : Traditionnellement, il le fut longtemps le 19 mai, date de sa disparition. Et puis, il y a une trentaine d’années, la fréquentation du Pardon a baissé à mesure que la population rurale diminuait. L’évêque a décidé alors qu’il serait célébré le dimanche le plus proche du 19 mai, c’est-à-dire le troisième dimanche de mai. À cette occasion, le barreau de Saint-Brieuc organise chaque année un colloque sur un thème juridique dont la 30e édition se tiendra en mai 2025. Il fut créé par le bâtonnier Jean-Pierre Morain, sur une idée de Monseigneur Lucien Fruchaud, évêque émérite de Saint-Brieuc-Tréguier. Saint-Yves est devenu, au début du 20e siècle, le deuxième saint protecteur des bretons, aux côtés de Sainte-Anne. On le fête une deuxième fois dans l’année, lors de la « petite Saint-Yves », le dernier dimanche d’octobre, pour commémorer le relèvement des reliques au moment de la canonisation.

Actu-Juridique : Quelles sont les activités du Fonds ?

AY : Dès 2013, le Fonds Saint-Yves a mis en place des journées d’écoute et d’information juridique à Tréguier. L’idée est venue d’un constat : celui de la complexité du monde contemporain sur le plan juridique et administratif. Cela a donné à penser que, si Yves Hélory avait vécu à notre époque, il aurait considéré que l’accès à la justice était un droit fondamental, et il aurait certainement ouvert à Kermartin un bureau de consultation juridique.

Ces journées se tiennent toute l’année, un samedi par mois, à la Salle Saint-Yves, rue Saint-André, à Tréguier. Lors de la dernière édition, 26 personnes sont venues nous voir. La fréquentation moyenne dépasse 20 personnes. On nous consulte dans tous les domaines juridiques. Les personnes sont reçues avec ou sans rendez-vous. Nous avons, en 2021, passé une convention avec le Conseil départemental d’accès au droit, ce qui fait du Fonds l’auxiliaire privé d’un service public. Nous faisons appel aux bonnes volontés, car il faut au moins trois juristes pour assurer le service de chaque journée.

Actu-Juridique : Vous avez organisé en octobre dernier, à l’occasion de la petite Saint-Yves, un colloque sur l’accès au droit. Est-ce aussi une de vos activités ?

AY : Nous n’organisons pas de conférences régulières, mais cela pourrait venir. En 2014, nous avions proposé un colloque sur la médiation. En 2023, s’est tenue à l’occasion du Pardon en mai, une conférence du Bâtonnier Alain Guilloux, de Vannes, sur trois grands procès de l’histoire : Socrate, Jésus, Louis XVI. En 2024, le Bâtonnier Guilloux a traité de l’Inquisition. Nous travaillons actuellement sur la préparation d’un concours d’éloquence qui aura lieu le vendredi 16 mai prochain au Théâtre de l’Arche à Tréguier. Il sera dédié aux étudiants en droit de moins de 28 ans avec la remise d’un prix de 2 000,00 €. Le même jour, aura lieu pour la deuxième fois, un prix de thèse en collaboration avec la Faculté de droit d’Angers d’un montant de 3 000,00 €. La thèse primée devra honorer les valeurs promues par Saint-Yves.

Le Fonds Saint-Yves est un fonds de dotation, ce qui lui permet de recevoir des dons défiscalisés. Plus d’informations ici