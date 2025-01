Contestation d’honoraires d’avocat : précisions sur le régime des délais et sur le principe de la contradiction

Le bâtonnier et le premier président de la cour d’appel sont seuls compétents pour connaître des contestations d’honoraires des avocats. Cependant, le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ne règle pas tous les aspects de cette procédure contentieuse. La Cour de cassation apporte un éclairage important sur le régime des délais de procédure et sur la place de l’oralité dans ce contentieux d’honoraires. Sur le premier point, elle rappelle que le délai de saisine du premier président de la cour d’appel en cas de silence du bâtonnier au-delà du délai réglementaire est d’ordre public et son non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. Sur le second point, elle décide que l’absence non autorisée d’une partie à l’audience devant le premier président de la cour d’appel ne fait pas obstacle à ce que le juge statue contradictoirement sur les moyens invoqués par la partie qui a comparu.

Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, no 22-18.471

L’argent est-il le diable ? On prête souvent à l’argent un pouvoir destructeur sur les relations humaines. Cela semble également vrai dans les rapports entre un avocat et son client. Déjà, La Farce de Maître Pathelin met en scène un avocat chargé de défendre un berger qui avait tué les moutons de son patron pour en vendre la viande, faisant croire à ce dernier qu’ils étaient morts de maladie. Son avocat n’a pu trouver meilleure stratégie de défense que de lui demander de se contenter de bêler lorsque le juge lui posera des questions au sujet de la disparition des bêtes. Le client appliqua scrupuleusement ce conseil et lorsque l’avocat lui demanda ses honoraires, il continua à bêler et pris la fuite. On peut imaginer que c’est toujours avec un pincement au cœur qu’un avocat engagera une procédure contentieuse contre la personne dont il a défendu les intérêts auparavant, en vue du recouvrement de ses honoraires. Or, de nos jours, les litiges concernant les honoraires d’avocat, parfois suscités par un mécontentement du client quant à la qualité de la prestation ou par sa mauvaise foi, sont en hausse1. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat instaure une procédure d’ordre public2. Il résulte de l’article 174 de ce décret que le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel, sont seuls compétents pour connaître « des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats »3. Cependant, et comme la plupart des actes réglementaires, le décret de 1991 se distingue par la brièveté de son contenu, notamment en ce qui concerne les règles procédurales en matière de contestation d’honoraires. En pareille situation, l’éclairage de la Cour de cassation est toujours vivement souhaité. L’arrêt sous commentaire s’intéresse à deux aspects procéduraux qui ne sont pas expressément envisagés par le décret, à savoir le régime des délais de procédure et le respect du principe de la contradiction.

En l’espèce, un client confie la défense de ses intérêts à un avocat et lui avance une certaine somme. Il saisit par la suite le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle le 28 septembre 2018 d’une contestation sur les honoraires dus. En l’absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, il saisit le premier président de la cour d’appel de Poitiers par lettre du 10 décembre 2020. Le demandeur, convoqué à l’audience par lettre recommandée envoyée par le greffe dont il a signé l’avis de réception, est absent à l’audience. Statuant contradictoirement sur les moyens invoqués par la partie adverse ayant comparu, le premier président de la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de la demande pour saisine tardive. Le client se pourvoit en cassation. D’une part, il soutient que l’ordonnance rendue en appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile qui impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Selon lui, n’ayant pas pu être présent à l’audience, le premier président ne pouvait statuer contradictoirement sur les demandes de la partie adverse sans méconnaître ce principe. D’autre part, le requérant estime que le juge a à tort déclaré sa demande irrecevable car, en l’absence de réponse du bâtonnier à sa réclamation du 28 septembre 2018, il avait introduit une seconde demande le 15 juillet 2020. Il en résulte, selon sa manière de voir, que seule la seconde demande devrait être prise en compte pour apprécier le délai de saisine du premier président de la cour d’appel.

Un éclairage attendu. La Cour de cassation devait alors répondre à deux questions distinctes : le délai de saisine du premier président en cas de silence du bâtonnier est-il prescrit à peine d’irrecevabilité ? Et le juge peut-il, sans méconnaître le principe de la contradiction, statuer sur un moyen invoqué à l’audience en l’absence injustifiée de l’une des parties ? Elle répond par l’affirmative à ces deux questions et rejette le pourvoi. Cette solution a un intérêt juridique indéniable, car elle transpose l’application des règles du Code de procédure civile à la procédure spécifique du recouvrement des honoraires d’avocat. C’est donc sans surprise que l’arrêt fera l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. À l’analyse, l’arrêt rappelle, d’une part, le caractère d’ordre public du délai de saisine du premier président de la cour d’appel en cas de silence du bâtonnier (I) et précise, d’autre part, l’incidence de l’absence non autorisée d’une partie sur le principe de la contradiction dans une procédure orale (II).

I – Le caractère d’ordre public du délai de saisine du premier président de la cour d’appel en cas de silence du bâtonnier Le cadre procédural des litiges portant sur les honoraires. Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1991. Il ressort de l’article 175 du décret que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé. Lorsque le bâtonnier reçoit une demande, il en accuse réception et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois4. Comme on peut le constater, le délai imparti au bâtonnier pour rendre sa décision est très court5 et il court à compter de l’accusé de réception de la réclamation et non de la date d’envoi de la demande par l’intéressé6. Une fois saisi, le bâtonnier ou le rapporteur qu’il désigne recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie avant de statuer sur la réclamation. Sa décision est notifiée aux parties, dans les quinze jours suivant sa date par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours7. Cependant, il peut arriver qu’après avoir accusé réception de la réclamation, le bâtonnier ou son délégué ne puisse pas statuer dans le délai imparti par le décret. Tel est le cas dans l’affaire qui nous occupe. Le client de l’avocat avait saisi le bâtonnier le 28 septembre 2018 d’une contestation relative aux honoraires réclamés par son avocat. Le bâtonnier a accusé réception de la demande par lettre du 17 octobre 2018, l’informant qu’il disposait d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il appartiendrait au client de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Dès lors, le bâtonnier avait jusqu’au 17 février 2019 pour rendre sa décision8. Aucune décision n’étant intervenue à cette date, le client disposait alors d’un délai supplémentaire d’un mois, soit jusqu’au 17 mars 2019 pour soumettre la contestation devant le premier président de la cour d’appel9. Or, ce n’est que le 10 décembre 2020, soit près de neuf mois après l’expiration du délai, que le juge a été saisi. Cette saisine tardive est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande. L’irrecevabilité de la saisine tardive. Dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour de cassation décide que « la saisine du premier président (…), à la suite de la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, est tardive pour avoir été formée le 10 décembre 2020, soit au-delà du délai d’un mois suivant la date d’expiration du délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision ». La solution peut surprendre au premier abord, car le décret ne prévoit pas expressément que le non-respect du délai de saisine du premier président de la cour d’appel, en cas de défaillance du bâtonnier, est sanctionné par l’irrecevabilité. Il faut toutefois noter que le décret de 1991 vise également le Code de procédure, ce qui laisse penser qu’en cas de silence du premier, on peut se référer aux dispositions du second. On peut alors comprendre qu’en l’absence de dispositions particulières prévues par un texte spécial, les juges peuvent se référer aux règles générales10. Cependant, la solution ne va pas de soi. Il aurait été judicieux de s’interroger au préalable sur la nature même du délai de saisine du premier président de la cour d’appel, en cas de défaillance du bâtonnier. S’agit-il d’un délai de recours ou d’un délai préfix ? L’arrêt n’apporte aucune réponse. Or, cette question est importante car le régime juridique applicable à un délai dépend de sa nature. À l’analyse, et de toute évidence, il ne s’agit pas d’un délai de recours, car la notion de recours suppose l’existence d’une décision11. Or, l’hypothèse qui nous intéresse est celle de l’absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois. En effet, à l’expiration de ce délai, le bâtonnier est automatiquement dessaisi de la demande et n’est plus compétent pour statuer sur les réclamations. Toute décision intervenue hors délai est nulle12 sans que la partie qui l’invoque ait à justifier d’un grief13. En revanche, à la lecture de l’article 176 du décret, le délai de saisine du premier président de la cour d’appel est un délai préfix, car il permet d’engager une action spécifique. Le délai préfix est un délai de forclusion14, qui est défini comme un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte. Ainsi, le non-respect d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir, même si le juge peut relever le demandeur de la forclusion15. En approuvant la cour d’appel en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de demande, la Cour de cassation clarifie certes le droit applicable en la matière, mais quelques interrogations subsistent. La subsistance de zones d’ombre. La solution de la Cour de cassation soulève deux interrogations. D’une part, dans l’affaire qui nous occupe, le bâtonnier a accusé réception de la demande du client tout en lui indiquant que, faute de réponse de sa part dans le délai réglementaire, il lui appartiendra de saisir le premier président. Il en résulte que le demandeur a été parfaitement informé du déroulement de la procédure, de sorte qu’on pouvait lui opposer, le cas échéant, l’irrecevabilité de sa demande tardive devant le premier président de la cour d’appel. La solution aurait-elle cependant été la même si le bâtonnier n’avait pas accusé réception de la réclamation et apporté des précisions sur le déroulement de la procédure ? La rigueur de l’arrêt commenté peut suggérer une réponse affirmative. Dans ce contexte, il serait alors prudent pour le demandeur, dès qu’il a la preuve que sa demande a été remise au bâtonnier16, de saisir le premier président à l’expiration du délai de quatre mois à compter de cette remise, sous peine d’irrecevabilité. Or, comme nous l’avons précisé, le délai imparti au bâtonnier pour rendre sa décision commence à courir à compter de l’accusé de réception de la réclamation qu’il adresse à l’auteur de la saisine. Dès lors, il ne serait pas judicieux de faire courir le délai de saisine du premier président alors même que le bâtonnier n’a pas accusé réception de la réclamation et donné des informations sur le déroulement de la procédure. En effet, en l’absence d’accusé de réception ou de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, le demandeur a généralement tendance, comme on le verra, à s’enquérir de la situation ou à réitérer sa demande plutôt que de saisir directement le premier président. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris s’est montrée clémente en ne prononçant pas l’irrecevabilité pour saisine tardive lorsque le demandeur a saisi « le bâtonnier par lettre RAR en date du 14 avril 2016, et qu’aucune décision n’ayant été rendue dans les mois suivants, elle s’est enquise auprès des services du bâtonnier par courrier RAR du 25 septembre 2017 des suites données à sa saisine »17. Dès lors, il est judicieux qu’en l’absence d’accusé de réception du bâtonnier, le demandeur ait le choix entre une réitération de sa demande auprès de ce dernier ou la saisine directe du premier président de la cour d’appel. D’autre part, on peut se demander si, après l’accusé de réception du bâtonnier indiquant le déroulement de la procédure, et en l’absence de décision de sa part dans le délai de quatre mois, le demandeur peut réitérer sa demande auprès du bâtonnier ou alors s’il est tenu de saisir le premier président de la cour d’appel. En l’espèce, le requérant soutient que le demandeur a la possibilité de reprendre la procédure en contestation d’honoraires ab initio en l’absence de décision du bâtonnier et que le recours formé devant le premier président n’est pas obligatoire. Usant de cette possibilité, il dit avoir introduit deux demandes successives devant le bâtonnier, la première le 28 septembre 2018 et la seconde le 15 juillet 2020. Selon lui, c’est au titre de la seconde demande qu’il a saisi la cour d’appel le 10 décembre 2020, de sorte que sa saisine est intervenue dans le délai. Cependant, la Cour de cassation a décidé que « c’est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l’audience sans avoir été dispensé de comparaître, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu’elle faisait suite à la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive ». Il est frappant de constater que la Cour de cassation ne répond pas précisément à la question. Elle se contente de tirer les conséquences de l’absence du demandeur lors de l’audience devant le premier président, ce qui a empêché ce dernier d’apprécier cette argumentation qui ne figurait pas dans la lettre de saisine. N’ayant pas décidé clairement que le demandeur est tenu de saisir le premier président à l’expiration du délai de quatre mois suivant l’accusé de réception du bâtonnier, en l’absence de décision de celui-ci, l’arrêt laisse penser qu’il est possible de renouveler sans limite la demande devant le bâtonnier. Une telle solution remettrait en cause l’objectif de célérité poursuivi par le décret de 1991 et la saisine du premier président deviendrait sans alors intérêt. Ainsi, selon notre manière de voir, lorsque le bâtonnier a accusé réception de la réclamation et a informé le demandeur qu’il lui appartient de saisir le premier président faute de décision intervenue dans le délai de quatre mois, celui-ci ne peut valablement introduire une nouvelle demande devant le bâtonnier à l’expiration de ce délai18. Il faudra donc scruter la jurisprudence postérieure car, en l’espèce, l’absence du demandeur à l’audience d’une procédure pourtant orale n’a pas permis un éclairage sur ce point.