Rapport annuel du CSM : une activité disciplinaire de plus en plus soutenue

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a présenté son rapport annuel 2023 à la presse ce mardi. Fait inhabituel et signe des temps, après plusieurs reports de date, il s’est finalement résolu à le rendre public avant d’avoir pu le remettre officiellement au président de la République en raison de la surcharge de l’agenda politique.

Mardi 9 juillet, huit heures du matin, boulevard Haussmann. Une poignée de journalistes discute avec les membres du CSM, une tasse de café à la main. On échange de manière informelle avant le début de la conférence de presse prévue à 8h30. Deux jours après le résultat des législatives, l’avenir de la justice est au centre des préoccupations. Quel gouvernement, mais surtout quelle politique à venir, sur fond de restrictions budgétaires ? On fait le décompte des magistrats qui se présentaient aux élections, beaucoup n’ont pas été réélus. C’est ennuyeux, on a tant besoin de juristes de terrain à l’assemblée…Un membre du CSM interrogé sur le timing de la conférence rappelle à quel point il est important que les institutions républicaines se gardent de surréagir à l’actualité et doivent au contraire s’inscrire dans une continuité, envers et contre tout. On ne peut que lui donner raison.

Le renouvellement de la Cour de cassation au coeur des préoccupations

Le rapport a été achevé il y a des mois déjà, ce qui l’inscrit dans une distance bienvenue par rapport à l’actualité. La conférence de presse se concentre donc sur les chiffres de l’année écoulée et les tendances de long terme.

Parmi les points saillants, le président de la formation du siège, Christophe Soulard, a souligné une activité de nomination intense qui allait conduire le conseil lors de sa mandature à renouveler la moitié des conseillers à la Cour de cassation et cinq présidents de chambre sur six. Des nominations sensibles car d’elles dépend la qualité de la jurisprudence de la plus haute juridiction.

Le CSM réclame des moyens supplémentaires

À cela s’ajoutent les promotions exceptionnelles de près de 500 magistrats à l’ENM, dans le cadre du programme de recrutement initié par la Chancellerie, qui alourdissent singulièrement la tâche du conseil. Cela représente 2 000 nominations dans l’année, dont les 2/3 pour le siège. Le conseil réclame donc des moyens. « Un cinquième secrétaire général adjoint nous a été accordé, s’est félicité le président de la formation du parquet, Rémi Heitz, mais nous avons aussi besoin de moyens informatiques, ainsi que de transformer nos méthodes de travail ». Sans surprise, le magistrat a renouvelé le souhait d’un alignement des conditions de nomination et de discipline du parquet sur le siège, une réforme essentielle pour l’indépendance de la magistrature réclamée en vain depuis quinze ans . « Le texte a déjà été voté par les deux assemblées, il ne manque que le vote du Congrès. Cela nécessite une volonté politique et une majorité, ne désespérons pas » a-t-il précisé.

Onze décisions de sanction en 2023

Autre domaine d’activité au rythme soutenu, le disciplinaire. En 2023, le CSM a reçu six saisines et prononcé onze décisions. « La grande majorité des saisines a donné lieu à sanction, a précisé Christophe Soulard, on constate de plus en plus de saisines sur le comportement des magistrats dans leur exercice professionnel, à l’égard des justiciables et de leurs collègues. Cela correspond à un mouvement général de la société qui exige l’exemplarité ». Cette hausse de l’activité disciplinaire continue de s’accélérer en 2024, a précisé Rémi Heitz. Et en effet, on constate sur la page dédiée du site que quatre décisions ont déjà été prononcées à la date du 13 juin.

Le CSM peut être saisi par le ministre de la justice, les chefs de cour et de juridiction, mais aussi directement par le justiciable depuis 2008. Sauf que ce mode de saisine, trop souvent confondu avec une voie de recours supplémentaire, ne débouche généralement nulle part, malgré plusieurs centaines de dossiers examinés par an (entre 500 et 600). La première sanction dans un dossier de saisine directe est tombée le 13 juin dernier (lire notre article ici). La loi organique de 2023 a apporté des améliorations, d’ailleurs réclamées par le CSM lui-même, qui pourraient rendre la procédure plus opérationnelle à l’avenir. Notamment, le CSM pour requérir les services d’inspection du ministère et pallier ainsi la difficulté pour le justiciable de rapporter la preuve de ses allégations. Jusqu’ici le CSM ne pouvait que traiter le dossier en l’état, sans mener d’investigations. Un espoir donc pour les justiciables qui s’estiment victimes d’un comportement fautif de la part d’un juge.

Cette année, le CSM avait choisi de placer son rapport sous le signe de la défense de l’état de droit, en considération notamment de la situation dégradée de l’indépendance de la justice dans les pays européens illibéraux. Un thème sélectionné il y a plusieurs mois et dont l’inspiration s’est révélée, à la lumière des événements récents en France, particulièrement prémonitoire….