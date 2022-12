Hôpitaux : quand peut-on qualifier une infection de nosocomiale, permettant son indemnisation ?

La crise du Covid-19 n’a pas été sans conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux notamment en ce qui concerne les autres patients pour lesquels les soins ont été effectués par des personnels à bout de souffle avec, souvent, moins de moyens, ce qui est de nature à donner plus d’importance au problème des infections nosocomiales et au dispositif permettant leur indemnisation.

En l’espèce, pour écarter le caractère nosocomial de l’infection contractée par un patient qui en est décédé, l’arrêt de la cour d’appel retient que le patient présentait un état anormal antérieur à l’intervention, que cet état de santé préexistant et son tabagisme chronique avaient contribué en totalité aux complications survenues. Les demandeurs au pourvoi, héritiers de la personne décédée, font grief à l’arrêt de dire que l’infection contractée par la victime n’est pas nosocomiale, de mettre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) hors de cause et de rejeter leurs demandes alors que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, que le caractère nosocomial de l’infection n’a pas été reconnu par l’arrêt qui se fonde sur ce point pour rejeter la demande des ayants droit de la victime et par là, a violé les textes applicables1.

Les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère2, ce qui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, pour les dommages résultant d’infections nosocomiales dans ces établissements3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en se déterminant par des motifs tirés de l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettant pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Se posait donc la question de l’indemnisation des infections nosocomiales (I) liée à leur indentification (II) et à ses difficultés.

I – Le dispositif d’indemnisation

L’indemnisation d’un accident médical, que celui-ci relève ou non d’une faute, est une attente essentielle de la population. Il s’agit de mieux l’indemniser4 par la prise en charge du risque sanitaire et des accidents médicaux.

Le principe d’indemnisation des victimes d’accidents harmonise les régimes d’indemnisation sans faute pour l’accident médical dans un cadre libéral ou dans un cadre hospitalier5. Ce dispositif ne se substitue ni à l’action du juge, ni à la possibilité de règlement amiable avec les assureurs. La saisine d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)6 n’est pas obligatoire. La victime conserve toujours la faculté d’agir conjointement devant la commission régionale et devant le juge judiciaire ou administratif. En cours de procédure, l’accès au juge reste toujours possible jusqu’à l’acceptation de l’indemnisation proposée au titre de la solidarité nationale qui en est le fondement7.

Le principe est celui du guichet unique quel que soit le lieu de survenance de l’accident médical (établissement public ou privé, médecin exerçant en milieu hospitalier ou dans le secteur libéral).

La répartition du poids de l’indemnisation est opérée par référence à la gravité du préjudice corporel subi, par la prise en charge par l’ONIAM, établissement public à caractère administratif. L’ONIAM est chargé de :

l’indemnisation des préjudices découlant de la responsabilité sans faute des professionnels ou institutions de santé, prise en charge au titre de la solidarité nationale8 ;

l’indemnisation lui incombant, en vertu de l’obligation qui prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (consécutive à un avis rendu et transmis par une commission régionale) ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, en dépit de l’obligation d’assurance qui pèse sur lui, ou si la couverture d’assurance est épuisée, l’Office est substitué à l’assureur9.

En cas de décès de la victime de l’infection ou lorsque son dommage consécutif à l’infection correspond à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, l’accident est considéré comme grave et peut être indemnisé. Si le préjudice subi par la victime est inférieur à ce taux, c’est la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé qui doit être engagée.

La procédure commence devant les commissions régionales. Elle y est totalement gratuite. La victime n’a pas à faire l’avance des frais d’expertise, pris en charge par l’ONIAM. La représentation par un avocat y est possible sans être obligatoire. Les parties peuvent aussi se faire représenter par une personne de leur choix10. La procédure est prévue pour se clôturer en moins d’un an, l’avis de la commission est émis dans les six mois suivants sa saisine. L’ONIAM ou l’assureur disposent de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation. L’offre acceptée est payée dans le délai d’un mois.

A – La saisine des CRCI La personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir une commission régionale de conciliation et d’indemnisation11, de même pour les ayants droit d’une victime décédée, ou le représentant légal d’une victime ou d’un ayant droit. La victime doit indiquer si une action en justice est en cours et, dans cette hypothèse, le tribunal saisi et la date de l’introduction de l’action judiciaire. La partie mise en cause doit indiquer « sans délai » à la commission le nom de son assureur. 1 – L’examen de la recevabilité des demandes La saisine d’une commission régionale suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure12. La recevabilité de l’action dépend de la date du fait générateur. La commission doit estimer si les dommages dont elle est saisie présentent le caractère de gravité nécessaire13, ce qui implique une expertise qui se fait sur pièces et qui n’a pas de caractère contradictoire. Si la commission régionale estime que le seuil de gravité n’est pas atteint, elle se déclare incompétente et en informe le demandeur. À cette occasion, elle lui précise la possibilité de saisir la commission en vue d’une conciliation. 2 – L’expertise au fond La commission régionale désigne un expert ou un collège d’experts et s’assure qu’ils remplissent les conditions d’indépendance requises vis-à-vis des parties. Elle fixe la mission de l’expert et informe l’ONIAM de cette mission. Cette procédure d’expertise est en principe collégiale. Les mesures d’expertise sont contradictoires. Cette expertise est gratuite pour les victimes, les frais sont pris en charge par l’ONIAM sous réserve d’un éventuel remboursement par l’assureur si une responsabilité pour faute est ultérieurement admise.

B – L’avis de la commission La procédure aboutit à un avis transmis à l’ONIAM qui servira de base pour l’offre d’indemnisation. La commission régionale dispose de six mois à partir du moment où le dossier est complet pour rendre cet avis. L’avis porte sur les circonstances, les causes, la nature, l’étendue des dommages, le régime d’indemnisation applicable. L’avis peut proposer une indemnisation mais il peut aussi considérer que si les dommages présentent bien un caractère de gravité suffisant, ils ne résultent pas d’un accident médical mais des conséquences prévisibles de l’acte médical ou encore ne constituent pas une conséquence anormale au regard de l’état de santé initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Cet avis est rendu dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile. L’avis ne propose pas une indemnisation mais indique si les faits sont constitutifs d’un accident médical fautif, ou bien d’un accident médical non fautif mais anormal au regard de l’état de santé antérieur et les chefs de préjudice. L’avis doit préciser si l’état de la victime est ou non consolidé. L’avis peut proposer un partage de responsabilité entre assureur et ONIAM. L’avis est adressé au demandeur, à l’ONIAM, à la personne dont la responsabilité a été mise en cause et à son assureur. L’avis est opposable aux personnes auxquelles il a été notifié. Toutefois, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ne sont pas des juridictions et leur avis n’a pas l’autorité de la chose jugée. L’avis de la commission régionale précise qui est responsable et qui doit indemniser la victime.

C – L’offre d’indemnisation L’offre d’indemnisation est présentée soit par l’ONIAM, en l’absence de faute (infection nosocomiale ou aléa thérapeutique), soit par l’assureur, quand la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est retenue (faute). Dans le délai de quatre mois, une offre sera faite. L’offre doit être détaillée, elle est provisoire en l’absence de consolidation. Elle doit intervenir dans les mêmes délais. L’offre définitive sera présentée dans les deux mois qui suivent la consolidation. Si l’avis n’a pas reconnu d’accident médical, la victime peut également saisir l’ONIAM en cas de refus d’offre de la part de l’assureur ou si l’assureur est resté silencieux pendant quatre mois. L’ONIAM se substitue alors à l’assureur défaillant. Les juridictions ont considéré que l’ONIAM n’était qu’« éclairé » par l’avis et qu’il n’était pas tenu par celui-ci14. L’acceptation de l’offre. L’acceptation de l’offre vaut transaction15. Le refus de l’offre. En cas de refus de l’offre d’indemnisation, la victime conserve la possibilité de saisir le juge civil ou administratif. Elle peut attraire l’ONIAM devant la juridiction compétente notamment en cas d’absence d’offre. En cas de silence ou de refus d’indemniser de la part de l’assureur, d’absence d’assureur, l’ONIAM lui est substitué et fera alors une offre d’indemnisation. Après acceptation de l’offre par la victime, l’ONIAM est subrogé dans les droits de celle-ci. L’ONIAM est seul tenu d’assurer la réparation de ces dommages, l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l’ONIAM, au titre d’une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge16. Le principe est celui d’une réparation intégrale qui se fait sans perte et surtout sans profit pour la victime17. L’interdiction faite à la victime de tirer profit de son dommage empêche qu’elle cumule certaines des prestations servies par les tiers payeurs avec les dommages-intérêts reçus du débiteur18. Leur déduction n’est permise qu’au bénéfice de certains fonds d’indemnisation dont fait partie l’ONIAM19, qui, comme d’autres (fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante)20, bénéficie de dispositions autorisant le retranchement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs21. La victime ou ses ayants droit disposent du droit d’action en justice contre l’Office national si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite22. L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. Lorsqu’une personne contracte une infection nosocomiale dans un établissement de santé, la loi consacre un régime alternatif d’indemnisation au bénéfice de la victime : l’un fondé sur la responsabilité de plein droit des établissements de santé, qui ne cède que devant la cause étrangère23, qui devront prendre en charge la réparation ; l’autre basé sur la solidarité nationale pour les infections les plus graves, dont l’indemnisation est supportée par l’ONIAM24. Seul l’ONIAM est titulaire de l’action récursoire, ce qui exclut notamment les organismes de sécurité sociale25. Le préjudice peut également être celui résultant de la perte de chance de subir le dommage par une décision prise en connaissance de cause et mieux éclairée, chance dont le professionnel de santé a privé la personne en ne délivrant pas l’information adéquate. L’action récursoire de l’ONIAM n’est pas exclue lorsqu’elle prend appui sur le préjudice de la seule perte de chance. Le dommage visé peut s’entendre aussi bien de celui consécutif aux lésions corporelles provoquées par l’infection que de celui résultant de la perte de chance d’éviter le risque d’infection qui s’est finalement réalisé26. Le droit à l’information du patient ne saurait être qualifié de droit personnel, afin de lui retirer toute connotation patrimoniale, même si sa violation entraîne des conséquences patrimoniales puisqu’elle ouvre droit à réparation par équivalent. C’est un droit propre à la victime, un droit attaché à la personne du patient, un droit reflet du droit au consentement27 qui s’applique aussi en cas d’obligation d’informer le patient 28. L’extra-patrimonialité substantielle d’un tel droit explique son intransmissibilité. En cas de thérapeutique nouvelle, l’absence de recul sur les risques ne saurait exonérer l’hôpital de son obligation d’information, ni conduire à dénier la perte de chance de se soustraire à cette thérapeutique dont les bénéfices/risques ne peuvent être totalement comparés avec les soins classiques. C’est donc sur le fondement du défaut d’information plutôt que de l’erreur de diagnostic ou de l’accident médical non fautif qu’il y a lieu d’indemniser les complications résultant d’une technique nouvellement mise en œuvre dans un hôpital. Il est admis qu’il est possible de combiner le régime de réparation des accidents médicaux non fautifs avec une faute ayant entraîné une perte de chance d’échapper à l’accident médical, justifiant une condamnation tant de l’ONIAM que de l’établissement de soin, la somme mise à la charge de ce dernier (l’établissement de soin) venant en déduction de celle mise à la charge de l’ONIAM29. Ce n’est que dans deux cas qu’un raisonnement fondé sur des certitudes peut être admis : lorsque l’intervention revêt un caractère de nécessité sans alternative thérapeutique moins risquée, la perte de chance de s’y soustraire est nulle et le patient n’a pas droit à une indemnisation30 ;

lorsqu’à l’inverse le traitement ou l’intervention n’était pas nécessaire si bien qu’il est à 100 % certain que le patient l’aurait refusé s’il en avait connu les risques, l’indemnisation des conséquences de l’acte est totale31. L’absence de recul sur les risques ne saurait exonérer l’hôpital de son obligation d’information32. L’ONIAM doit réparer intégralement les conséquences du dommage à la victime dès lors que certaines conditions sont remplies33. L’ONIAM apparaît comme l’interlocuteur de la victime34 et est ainsi tenu d’assurer seul le versement des indemnités sans que puissent y faire obstacle les fautes qui seraient imputables à l’établissement de santé. La seule possibilité qui lui est offerte, et qui doit demeurer indifférente pour la victime, est d’engager en retour une action subrogatoire ou récursoire contre l’établissement hospitalier en démontrant la responsabilité pour faute de ce dernier. La mise en œuvre de ce système suppose au préalable l’identification des infections nosocomiales.