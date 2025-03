La nouvelle loi relative à la prise en charge du cancer du sein

Les soins de support pèsent souvent lourdement sur le budget des patientes. Ils vont être pris en charge (1) et cela sera accompagné de mesures complémentaires (2).

2 – Mesures complémentaires

Information. Il est aussi prévu par la loi, à la charge des médecins, une obligation d’information des patientes sur les soins disponibles. Le médecin oncologue doit fournir au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région13. Ces informations communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement, c’est rendre obligatoire une pratique qui dans la plupart des cas existait déjà.

Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein14, un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale15.

Le montant de ce forfait est défini par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale16. Les soins et les dispositifs sont aussi définis par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, après avis de la Haute autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail17.

Il est aussi prévu que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ainsi que les modalités de sa prise en charge18.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement d’une indemnité de garde d’enfant aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein, lorsqu’elles ont la responsabilité d’enfants mineurs19, ce qui est de nature à leur faciliter la vie quotidienne.