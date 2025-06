Précisions sur le contenu du certificat médical relatif à une mesure de soins psychiatriques sans consentement

2. À la question de savoir si la fugue d’un patient admis en soins psychiatriques sous contrainte est un motif justifiant la levée de la mesure de soins sans consentement, la Cour de cassation répond sans ambiguïté par la négative. En cassant et en annulant l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Amiens, elle fonde sa position sur l’absence d’un second avis médical probant comme le rappelle la loi (B). Bien avant, l’on observe une certaine vacuité de l’avis médical (A).

4. La thèse de la vacuité peut également être fondée à l’aune de l’analyse des dispositions du Code de la santé publique notamment des dispositions de l’article L. 3212-1. D’après ce texte de loi, le certificat médical doit mentionner plusieurs indications précises notamment « l’état mental de la personne malade, (…) les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». En l’espèce, les avis médicaux n’indiquent pas la pathologie dont souffre M. K. Bien plus, aucune information relative à l’obligation de recevoir des soins par le patient n’est mentionnée. Or, suivant la décision administrative 5 , ce patient a été admis dans cet établissement de santé mentale sous la forme d’hospitalisation complète. La nature de cette hospitalisation aurait dû être confortée par un avis médical suffisamment argumenté et probant.

3. Deux modalités d’hospitalisation sont consacrées en matière de soins psychiatriques : l’hospitalisation librement consentie et l’hospitalisation sans consentement. Dans le cadre de la première modalité d’hospitalisation, le patient adhère totalement à sa prise en charge médicale par l’établissement de santé mentale. En revanche, dans le cadre de la seconde modalité d’hospitalisation, le patient est admis à des soins psychiatriques sans son accord. Un certificat médical 3 est cependant nécessaire pour la poursuite de ses soins. La question qui mérite d’être soulevée à ce niveau est celle du contenu de ce certificat médical 4 . Établi par un psychiatre, le certificat médical doit présenter l’état de santé du patient conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Dans la présente affaire, l’état de santé de M. K a-t-il été mentionné dans le certificat médical ? La réponse nous semble négative. En effet, à l’issue des deux avis médicaux datant respectivement du 12 et du 17 mai 2023, une mainlevée a été préconisée en raison de la fugue du patient. Ayant fugué depuis le mois de juillet 2022, les psychiatres n’ont pas procédé à une évaluation précise de l’état de santé mentale du patient. La fugue du patient, cause de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, laisse présager la vacuité du certificat médical.

B – L’absence d’un second avis médical probant

5. Bien qu’elles soient attentatoires aux libertés individuelles, les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont minutieusement encadrées par la loi. Les dispositions du Code de la santé publique requièrent par exemple l’établissement de deux certificats médicaux pour l’admission d’un patient en soins psychiatriques lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ou lorsque son état de santé mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Très concrètement, l’article L. 3212-1 dispose dans ces deux cas de figure : « La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ».

6. L’institution de deux certificats médicaux émanant de deux médecins distincts est pertinente dans la mesure où cette règle vise à garantir une certaine objectivité dans l’appréhension de l’état de santé mentale du patient. Dans le cadre de ce litige, un avis médical a été établi le 12 mai 2023 préconisant la levée de la mesure des soins en raison de la fugue du patient. Conformément à la loi, le second avis médical a été émis moins de 15 jours après le premier. Malheureusement, tout comme le premier, ce second avis médical a été muet sur la question des troubles mentaux du patient et de leur impact sur la sûreté des personnes6. C’est à ce titre qu’il ne nous semble pas probant. Or, l’importance du second avis médical en matière de soins psychiatriques est cardinale. Ce second avis médical fonde la décision du représentant de l’État7. En tout état de cause, les certificats et avis médicaux doivent être « motivés et précis »8.

Force est de constater qu’en l’absence d’éléments pertinents légaux justifiant la levée de la mesure de soins psychiatriques de M. K, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance de la cour d’appel d’Amiens. Une telle décision est juridiquement fondée, d’où sa pertinence.