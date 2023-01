Rachat de jours de RTT par l’entreprise : comment faire ?

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 permet aux salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise, de demander, sur demande et en accord avec l’employeur, de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. Le point sur cette nouvelle possibilité avec Me Caroline Hénot, avocate associée, et Me Régis Debroise, avocat, au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel.