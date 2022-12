Affaire Deliveroo : une sévérité avant tout apparente, néanmoins sur la bonne voie

La présente décision condamne une plateforme de livraison pour travail dissimulé, des situations distinctes sont incriminées sous ce chef, notamment la dissimulation d’activité17. Ce qui amène à définir (A) le délit et à le caractériser par ses éléments (B).

A – Définition

La volonté de combattre le phénomène du travail dissimulé est une préoccupation actuelle. Pour détourner la réglementation, l’imagination est au pouvoir : recours abusif aux conventions de stage ou au bénévolat, fausses sous-traitances18, fausses déclarations de salariés comme travailleurs indépendants, fraude au détachement de salariés19, et, comme dans la présente espèce, salariat masqué par des relations de partenariat commercial. Pourtant les juges ne s’y trompent pas et restituent aux situations invoquées leur véritable qualification juridique. L’impact économique et social est fort et souvent négatif : concurrence déloyale, montée du chômage par la destruction de l’emploi, précarité des travailleurs à faibles revenus et sans couverture sociale, perte de recettes pour les organismes sociaux… Cela est de nature à inciter les pouvoirs publics à accentuer la répression de ce délit pénal20.

Le travail dissimulé est un travail illégal21 qui peut se caractériser, lorsqu’une relation de salariat est établie, par le fait de ne pas procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale à l’administration fiscale22. Alors que l’activité est valablement déclarée, le travail dissimulé peut être constaté lorsqu’il y a dissimulation d’emploi salarié, c’est-à-dire lorsque l’employeur s’est soustrait à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE)23, n’a pas remis de bulletin de paie ou un document équivalent24, ou n’a pas accompli, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, ou de l’administration fiscale, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci25.

C’est la personne physique ou morale exerçant l’activité, en sa qualité d’employeur, qui porte la responsabilité de la dissimulation, le salarié ne peut pas être poursuivi au titre du délit de travail dissimulé.

Différents agents verbalisateurs ont la compétence pour constater l’infraction de travail dissimulé26, dans la limite de leurs compétences respectives27 : les agents de contrôle de l’inspection du travail28, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, administrateurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la Mer, fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres, agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. Pour constater le délit de travail dissimulé, ces autorités29 disposent d’une série de prérogatives adéquates.

Les agents de contrôle30 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs des conseils de prud’hommes, sur la demande de ces derniers, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé dont ils disposent, sans pouvoir opposer le secret professionnel31.