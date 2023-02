Air France : interdire à un steward de porter des tresses africaines constitue une discrimination fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe

L’autre aspect le plus important de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 tient au fait qu’elle reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir fondé sa décision sur la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin. Cette perception sociale tient au fait que les usages sociaux consacrent des différences dans la coiffure, l’habillement, les chaussures ou le maquillage des hommes et des femmes.

Jusqu’à l’arrêt ici commenté, il ressortait de la jurisprudence tant civile qu’administrative que les différences de traitement entre les hommes et les femmes concernant leur coiffure se justifiaient par la « différence de perception sociale de l’apparence des genres masculin et féminin »14.

Sur ce point, la chambre sociale de la Cour de cassation adopte une solution nouvelle. Elle estime, d’une part, que la limitation de la libre apparence des salariés de sexe masculin par la compagnie Air France n’était ni justifiée par la nature ou les conditions de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché (A) ; d’autre part, elle déclare que la restriction de la liberté des salariés dans la façon de se coiffer ne peut pas non plus être justifiée par les codes en usage (B).

A – Une restriction non justifiée par la nature ou les conditions de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché

Juridiquement, seule une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause15 peut justifier une limitation aux libertés individuelles et collectives des salariés16. Par ailleurs, le droit et la jurisprudence exigent que cette limitation soit proportionnée au but recherché.

Ces deux séries de conditions sont prévues par l’article 4, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 du Conseil de l’Union européenne en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Cette disposition a été transposée en droit interne à l’article L. 1133-1 du Code du travail. Dans la même logique, l’article L. 1121-1 du même code dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si les règles relatives à la coiffure, imposées à Monsieur T. par le manuel des règles de port de l’uniforme, étaient justifiées par la nature ou les conditions d’exercice des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

L’abondante jurisprudence rendue en la matière admet que l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté des salariés quant à leur apparence physique dès lors que les deux séries de conditions citées ci-dessus sont réunies.

D’une part, les restrictions à la liberté d’apparence physique peuvent être justifiées par des raisons liées à l’hygiène, à la santé et à la sécurité. Ainsi, la cour d’appel de Paris avait décidé que le fait pour un ouvrier pâtissier d’avoir des cheveux sales et longs qu’il n’arrivait pas à cacher sous sa toque, conformément au règlement intérieur, et qu’il remettait en place avec ses mains sans les laver permettait de justifier tant sa mise à pied que son licenciement17. Dans la même logique, pour des raisons de respect des mesures d’hygiène telles qu’avoir des cheveux propres, la cour d’appel de Colmar avait considéré comme justifié le licenciement d’un cuisinier ayant les cheveux sales et gras18. La même juridiction a considéré comme justifié le licenciement d’une salariée chargée de la logistique dans un service hospitalier d’urgence chirurgicale, car elle avait les cheveux détachés et dans le visage, en méconnaissance du règlement intérieur, outre le fait qu’elle ne changeait pas de gants et manquait d’hygiène en ne se lavant pas les mains19. A également été considéré comme justifié le licenciement d’une employée d’un restaurant Flunch qui avait des cheveux lâchés sans port de charlotte ni calot, créoles aux oreilles et mains non lavées alors qu’elle venait du secteur de la salle où elle était chargée du nettoyage20. Comme on le voit, l’employeur peut donc imposer au salarié d’attacher ses cheveux ou de porter une charlotte de protection, notamment lorsque le salarié est en contact avec des denrées alimentaires ou travaille dans le secteur médical.

Pour des raisons de sécurité, certains métiers nécessitent des protections particulières (port d’un casque, d’une blouse, d’un masque, etc.) qui sont rendues obligatoires par la législation. Aucune dérogation n’est alors possible et le devoir de l’employeur est de faire respecter la loi. Ainsi, la cour d’appel de Lyon avait décidé que l’employeur pouvait imposer au salarié d’avoir des cheveux attachés par mesure de sécurité21. Cette affaire concernait un agent de maintenance qui avait été licencié au motif qu’il n’attachait pas ses cheveux et ne portait pas le casque de sécurité. Dans l’affaire de la barbe islamiste, un consultant expatrié au Yémen arborait une barbe taillée selon les canons « islamistes ». Après l’avoir sommé de tailler autrement son attribut pileux, son employeur l’avait licencié pour faute grave. La Cour de cassation précise à cette occasion que l’objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise permet d’imposer aux salariés une « apparence neutre » dans le règlement intérieur (même s’il ne comporte pas de clause de neutralité religieuse)22.

D’autre part, les restrictions à la liberté d’apparence physique peuvent être justifiées par le préjudice que la coiffure d’un salarié en relation avec la clientèle cause ou risque de causer à l’entreprise23.Pour cette raison, l’employeur peut interdire le port des coiffures considérées comme indécentes et susceptibles de créer un trouble dans l’entreprise ou de choquer la clientèle. Ainsi, en 1998, la cour d’appel de Paris avait décidé que l’employeur pouvait légitimement exiger d’un employé de banque ayant la tête rasée sur les côtés et surmontée d’une crête jaune centrale gominée (« à l’iroquoise ») de revenir à une coiffure plus discrète24. A également été jugée justifiée la rupture du contrat de travail d’un chauffeur-livreur qui avait un crâne rasé et une queue-de-cheval sur la nuque, dans la mesure où son apparence créait pour l’entreprise un risque économique non négligeable, certains clients refusant d’être en contact avec le salarié25.

Dans l’affaire du steward aux tresses africaines ici commentée, telles qu’elles ont été fixées, interprétées et mises en œuvre par la compagnie, la Cour de cassation estime que les contraintes esthétiques relatives à la coiffure du salarié n’étaient pas objectivement dictées par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni proportionnées au but recherché.