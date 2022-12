Barème Macron : quand le droit international réaffirme sa suprématie sur le droit national

Afin de faire définitivement taire ceux qui estiment que le barème Macron était contraire au droit européen1 et international du travail2, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux décisions qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre3 et sont loin de clore le débat, bien au contraire, comme vient de le juger le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS)4. La décision de la chambre sociale de la Cour de cassation et ce qui a suivi font penser à une partie d’échecs, dans une optique de défense à tout prix du barème Macron que la Cour de cassation avait déjà déclaré conforme aux normes internationales5, par lesquelles elle espérait bien mettre échec et mat ses adversaires, pensant que le barème n’était pas conforme aux normes internationales. Toutefois comme démontré par la suite, son coup de poker s’est révélé être un simple roque – figure du jeu d’échecs – : parfois offensif, très rarement, mais le plus souvent défensif, par lequel un joueur aux abois sentant qu’il a bientôt perdu la partie espère la prolonger de quelques coups. Ainsi, grâce à des artifices de procédure, le barème pourrait survivre quelque temps grâce à la longueur des procédures judiciaires, mais devrait finir par s’éteindre, à moins qu’il ne soit euthanasié. Ceci amène à un retour sur le débat antérieur à la décision du CEDS (I), dans lequel les positions des uns et des autres sont tellement crispées que l’on est appelé à répéter les mêmes arguments, et les suites possibles quant à un avenir de plus en plus incertain du barème Macron (II).

I – Retour sur le débat antérieur à la décision du CEDS

Même si, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse serait conforme aux normes de l’Organisation internationale du travail 6 et à celles du droit européen7, ce barème, contesté8, détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Fixé au regard du salaire, il tient compte de l’ancienneté dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation pouvant être versée est soumis à un plancher et à un plafond9 que le Conseil constitutionnel, en s’y prenant à deux fois, a fini par déclarer conforme à la Constitution10.

Des salariés et des syndicats ont saisi la justice prud’homale, contestant la conformité du barème à des conventions internationales, signées par la France, obtenant de certains juges du fond que le barème soit écarté au cas par cas, au profit de dispositions directement issues de ces conventions internationales, susceptibles de permettre une meilleure indemnisation. Cela s’est terminé devant la Cour de cassation qui a d’abord donné un avis11. Selon cet avis, les dispositions qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse12 sont compatibles avec les stipulations de la convention de l’OIT13 et la charte sociale européenne. Cela se justifie par la notion de marge d’appréciation dont disposent les États, argument dont la pertinence a été contestée14 et qui concerne plus la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) et la charte sociale européenne que l’OIT15, puis par les arrêts affirmant sa conformité aux normes de l’OIT16.

A – Perspectives de l’OIT Pour la haute juridiction, l’OIT prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié. Selon le conseil d’administration de l’OIT, l’une des caractéristiques d’une indemnité « adéquate » est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse. Pour le Quai de l’Horloge, le droit français permet, quant à lui, une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié visé par la convention17. Cette notion de licenciement « injustifié » correspond, en droit français, au licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement « nul » prononcé en violation d’une liberté fondamentale, par exemple en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel. L’indemnisation des licenciements nuls n’est pas soumise au barème. Au regard de la marge d’appréciation laissée aux États, du rapport de l’OIT et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », la Cour de cassation juge le barème compatible avec les normes de l’OIT18. À la lecture du rapport de l’OIT, la phrase « le barème français d’indemnisation du licenciement est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT » n’apparaît pas explicitement, ni même en des termes approchants. En effet, le rapport se limite à une conclusion qui est la suivante : « Au vu de ce qui précède, le comité considère – en dehors des cas de licenciement mettant en cause un droit fondamental pour lesquels le principe de la réparation intégrale est acquis et indépendamment de la réparation pour préjudice distinct – que la conformité d’un barème, et donc d’un plafonnement, avec la convention19, dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée, dans tous les cas, une indemnité adéquate ». Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévues, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème20 permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif. Cela donne un intérêt certain à l’analyse21 des deux phrases utilisées, dont il ressort que le barème ne sera conforme à la convention OIT que s’il arrive dans tous les cas à une indemnité adéquate conforme à celle que définit l’OIT. Cela se doit d’être vérifié scrupuleusement. Bon nombre de juges français ne semblent guère convaincus par l’argumentation de la Cour de cassation et une résistance des juges du fond est envisageable. Même avec cette jurisprudence, la possibilité pour le juge français d’écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard des conventions internationales est un problème qui reste entier. La Cour de cassation juge que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto, position qui n’est pas partagée par d’autres juridictions22. Pour la Cour de cassation, s’il est admis que le juge national peut écarter une norme de droit interne si son application porte une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention EDH en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité23 in concreto reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’OIT24. Or ce contrôle : créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;

porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi25. Or l’on sait que l’égalité consiste à traiter de manière identique des personnes qui sont dans la même situation, ce qui n’interdit pas un traitement différencié de personne n’étant pas dans la même situation, ce que justement ne permet pas l’application mécanique d’un barème. Après l’OIT, c’est ensuite à la charte sociale européenne de donner son sentiment sur la question.