Contrat de professionnalisation : l’employeur peut-il vous appliquer une clause de non-concurrence ?

En ces temps de difficultés à recruter pour les entreprises, celles-ci, lorsqu’elles parviennent à embaucher, cherchent à fidéliser les salariés et autant que possible à limiter les risques que ceux-ci aillent travailler chez les concurrents. Cela se fait notamment par le recours aux clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail qui, étant une atteinte à la liberté du travail, doivent respecter certains principes (A), ici appliqués dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (B).

A – Les principes de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son employeur initial. Elle doit être distinguée de l’obligation générale de loyauté qui interdit au salarié de se livrer à une activité concurrente de son employeur pendant l’exécution de la prestation de travail27. La clause de non-concurrence est nécessairement écrite. Parce qu’elle restreint la liberté de travail et la liberté d’entreprendre, elle est strictement encadrée par les juges qui ont précisé qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives28. Si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie, rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties, ce qui est une révision du contrat29 admise par la jurisprudence et, après avoir décidé de l’annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée30. Pour que la clause de non-concurrence soit valable, elle doit comporter une contrepartie financière31, la nullité d’une telle clause au motif que la contrepartie prévue était « disproportionnée et dérisoire », ce qui « équivaut à une absence de contrepartie, doit être prononcée. Ceci paraît être une application de la jurisprudence classique qui décide de façon générale que la contrepartie dérisoire doit être assimilée à la contrepartie inexistante et justifie en conséquence la nullité du contrat pour absence de cause32, notion disparue des textes avec la réforme du droit des obligations33, mais dans des conditions qui permettent de continuer ses effets. La chambre sociale de la Cour de cassation fonde ses solutions en la matière sur les restrictions qui ne peuvent être que limitées par rapport « aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives »34. La jurisprudence autorise les juges à modifier le périmètre spatial et temporel, voire l’objet des activités visées, de la clause de non-concurrence ce qui atteste ainsi d’un réel pouvoir de réfaction en la matière.

L’association qui gère le fonds de garantie des salaires (AGS) doit garantir l’intégralité du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence35.

En matière de clause de non-concurrence, l’existence du préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sans que le salarié puisse se prévaloir d’un préjudice automatique36.

Dans une affaire, il a été jugé que compte tenu de sa durée fixée à trois ans, la clause de non-concurrence, qui avait pour effet d’interdire au salarié de mettre en œuvre ses qualités personnelles de négociateur, était manifestement excessive dans un domaine où il n’existait pas à proprement parler de clientèle attachée au cabinet, faisant ainsi ressortir que la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur37. Une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l’instant qu’elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle n’empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle38. La clause de non-concurrence comportant une disposition par laquelle la contrepartie financière serait minorée en cas de rupture pour faute du salarié n’est pas nulle, mais doit être réputée non écrite39 en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute40.

Il existe des règles spécifiques aux VRP (voyageur, représentant et placier)41.

Opposabilité de la clause. La clause de non-concurrence n’engage que les parties au contrat. Elle ne peut porter atteinte à la liberté du travail d’un tiers42, fût-il le conjoint du salarié ou uni à celui-ci par un lien de parenté ou d’alliance.

Avec les difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité, les pratiques de débauchage de salariés43 sont particulièrement d’actualité44, et les employeurs sont tentés de les utiliser très largement même dans le cadre de contrat de professionnalisation, ce qui cependant peut étonner.