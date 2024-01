CV anonyme et discrimination en raison de l’âge

Toute décision de l’employeur en matière d’embauche doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail tels que l’âge, le sexe, la religion, l’apparence physique, la nationalité ou l’orientation sexuelle. À défaut, des sanctions sont encourues. Mais encore faut-il faire apparaître l’existence des discriminations que l’on souhaite faire sanctionner. La présente décision montre comment le curriculum vitae anonyme, malgré ses limites, a été un moyen de faire apparaître une discrimination, fondée sur l’âge, d’un candidat à un emploi et de la sanctionner.

Cass. soc., 6 sept. 2023, no 22-15514, F–D

Cette décision, rendue à la suite d’un arrêt de cour d’appel qui avait débouté une candidate à un emploi de sa demande en dommages et intérêt en raisons d’une discrimination fondée sur l’âge dont elle aurait été victime, montre les avantages mais aussi les limites du curriculum vitae (CV) anonyme dans la lutte contre les discriminations à l’embauche, en général, et spécialement celles faites en raison de l’âge et qui, en raison de la réforme des indemnités de chômage1 et des retraites2 pour les salariés âgés, pourraient bien être de plus en plus nombreuses.

Dans la présente affaire, une candidate a adressé sa candidature à la régie autonome des transports parisiens (RATP) avec un CV anonymisé3. Elle a été présélectionnée et orientée vers un emploi d’animateur agent mobile et convoquée à une journée de tests ; elle a demandé à être convoquée à une date ultérieure et refusé de communiquer sa date de naissance. En considération de ce refus, la RATP a refusé de la convoquer de nouveau. Ce qui, aux yeux de la demanderesse, caractérisait une discrimination à l’embauche liée à l’âge, justifiant sa saisine de la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. La Défenseure des droits est intervenue à la procédure.

La candidate a fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir déboutée de ses demandes liées à la discrimination fondée sur l’âge, en invoquant que l’interdiction pure et simple d’accéder à un processus de recrutement du fait de la non-transmission de la date de naissance, alors que la politique de recrutement a été conçue pour assurer l’égalité des chances dans l’accès à tous les emplois4 constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts des candidats et ne peut donc être considérée comme un moyen approprié et nécessaire au regard de l’objectif à atteindre5.

Pour la Cour de cassation il résulte de ces textes invoqués6 que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Pour débouter la candidate de ses demandes au titre de la discrimination en raison de l’âge, l’arrêt de la cour d’appel retient, par motifs adoptés, que la phase d’anonymat du recrutement a pris fin dès la première convocation de la candidate à une journée de sélection. Il a été invoqué, sans plus de précision ni justification, qu’il est d’usage courant que tant les administrations que les entreprises utilisent la donnée de l’âge, non interdite de collecte par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour s’assurer de l’identité des personnes qui les sollicitent, ce qui pose la question de savoir si cet objectif pourrait être atteint par d’autres moyens. Pour la Cour de cassation, il résultait de ses constatations que la cour d’appel n’a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de la reconvoquer à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, que cette juridiction n’a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu.

Ceci amène à rappeler le principe du CV anonyme, en invoquant ses possibles bienfaits et limites (I), car il ne suffit pas à empêcher l’existence de discriminations notamment en fonction de l’âge (II) et possiblement d’autres critères.

I – Le principe du CV anonyme et ses limites Pour lutter contre les discriminations à l’embauche a été mis en place le principe du CV anonyme d’abord obligatoire7 puis facultatif et qui est de fait peu utilisé (A) et loin d’être sans limites (B). A – CV anonyme, obligation de la loi Le CV anonyme, rendu obligatoire puis devenu facultatif, sur le point de tomber en désuétude, est loin d’être sans imperfection. La généralisation du CV anonyme initialement prévue pour lutter contre les discriminations à l’embauche des candidats n’a pas eu lieu. CV anonyme : principe. Il a d’abord été décidé que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les informations concernant le candidat à l’emploi8 qu’il a communiquées par écrit ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat9. Les recruteurs, lors de l’entretien d’embauche, ne pouvaient donc se baser que sur la formation et le parcours professionnel du candidat à l’embauche. Le décret qui devait préciser les modalités d’application de l’obligation de recours au CV anonyme s’est longtemps fait attendre, au point que le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre ce décret d’application dans un délai de six mois10. Mais cela a été en vain. Puis, le caractère facultatif de ce mode de recrutement a été admis11 Pourtant, tant pour le candidat que pour le recruteur, il existe des atouts au CV anonyme. Il amène une augmentation de la diversité des profils des collaborateurs, ce qui génère de réels effets positifs. Aujourd’hui, le CV anonyme devient seulement une possibilité pour les entreprises. Le CV anonymisé n’étant pas la norme, les recrutements effectués sur cette base sont rares, amenant à se poser quelques questions sur son contenu notamment les éléments relatifs à l’âge. Il n’y a aucune obligation de renseigner l’âge ou la date de naissance dans un CV mais la présente décision montre les limites de cette absence d’obligation et que cela n’est pas sans risques pour les candidats à l’embauche. Le plus souvent, la longueur de l’expérience renseignera le recruteur sur le statut de junior ou senior. Les discriminations à l’embauche demeurent importantes en France12. Les candidats à un emploi peuvent notamment être discriminés par leur âge et bien d’autres critères qui ont pour certains donné lieu à des applications jurisprudentielles13. L’efficacité du CV anonyme a notamment été attestée par des études conduites en Suède et en Allemagne : il augmenterait les chances d’une femme ou d’un candidat issu de l’immigration non européenne d’accéder à un entretien d’embauche. B – Les limites du CV anonyme Le CV anonyme ne laisse apparaître aucune information sur l’identité du candidat, notamment son âge. Cette démarche est louable, mais n’est réellement efficace que de manière marginale. Il n’empêche pas la persistance d’une possibilité de discrimination lors de l’entretien. Comme le montre la présente décision, le CV anonyme permet d’effectuer une présélection transparente de chaque candidat, mais uniquement durant la première phase du recrutement. De fait, lors de l’entretien, l’anonymisation du candidat est levée. Aucune labellisation concernant le recrutement anonymisé n’existe actuellement. Le CV anonyme participe, mais de façon marginale, à la lutte contre la discrimination à l’embauche. L’anonymisation impacte positivement la sélection de profils de candidats de plus de 50 ans et du genre féminin mais la présente décision montre qu’il existe des exceptions à cette règle. Finalement, le CV anonyme se révèle être une fausse bonne idée. Permettre aux recruteurs d’évaluer les candidats uniquement sur leurs compétences académiques et professionnelles est l’ambition du CV anonyme, au-delà d’une approche législative et contraignante. Beaucoup de recruteurs disent qu’il vaut mieux avoir recours à des politiques de discrimination positive mais en fait ils sont bien peu nombreux à en mettre en œuvre. Les aventures du CV anonyme14 qu’une loi a d’abord rendu obligatoire pour l’embauche des salariés des entreprises de plus de 50 salariés, en renvoyant pour sa mise en place à un décret en Conseil d’État qui n’est jamais intervenu, puis rendu facultatif par une loi postérieure, montrent que, sous prétexte de déléguer à l’autorité réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de certains textes, le législateur au mieux ralentit la mise en œuvre des dispositions qu’il adopte, au pire donne les moyens au gouvernement de geler l’application d’un texte. Faute de décret et malgré la mise en demeure adressée par le Conseil d’État au gouvernement pour l’adopter15, la disposition est demeurée dormante durant neuf ans. En fin de parcours, et sans qu’un décret n’ait jamais été adopté, la disposition a été modifiée par la loi qui a rendu facultative l’utilisation du CV anonyme à l’embauche16 c’est-à-dire qu’il est passé de mesure pouvant avoir un effet, même marginal, dans la lutte contre les discriminations à mesure n’en ayant qu’un effet de marketing politique17. En se rendant dépendante du décret, la loi fait de ce dernier, de façon excessive, l’antichambre de l’effectivité de la règle légale18 montrant encore une fois les limites d’un parlement aux pouvoirs de plus en plus réduits19. Ainsi le CV anonyme que certains considéraient, probablement à tort, voire avec une certaine mauvaise foi, comme une mesure de lutte contre les discriminations, initialement obligatoire avec un risque, mais marginal, d’efficacité, est devenu facultatif et quasiment inutilisé par les intéressés… et les discriminations à l’embauche, notamment fondées sur l’âge, comme dans la présente espèce, se perpétuent en étant rarement sanctionnées. Il en existe aussi qui sont fondées sur d’autres critères.